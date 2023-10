Bisher hatte sie den Schritt mehrfach öffentlich "erwogen". Nun steht er laut Berichten des "Spiegel" und ZDF fest: Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht wird nach langjährigem Streit aus ihrer bisherigen Partei Die Linke austreten und ihre eigene Bewegung gründen. Das "Bündnis Sahra Wagenknecht – für Vernunft und Gerechtigkeit" (BSW) soll zunächst als Verein gegründet werden, heißt es bei dem deutschen Magazin. Der Plan, dieses später als Partei aufzustellen, solle am Montag in der deutschen Bundespressekonferenz verkündet werden. Feststehen soll demnach auch eine Art Programmentwurf, der ebenfalls am Montag vorgestellt werden soll. Aus Wagenknechts Umfeld erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass sich der Entschluss zur Parteigründung seit längerem anbahnt.

Sahra Wagenknecht will sich laut "Spiegel" politisch selbstständig machen. IMAGO/Jürgen Heinrich

Ziel der Parteineugründung sei es, jene Gruppen an Wählerinnen und Wählern zu erreichen, die vormals die Linken gewählt hatten, nun aber zur rechtsextremen AfD abgeglitten sind. Aus diesem Grund werde die Partei in den Fragen der Flüchtlings-, Klima und Gender-Politik andere Positionen vertreten als die Linke. Schon bisher hatte Wagenknecht auch in ihrer Beurteilung des Kriegs in der Ukraine eine völlig andere Position vertreten als große Teile der deutschen Politik abseits der AfD: Sie hatte schon vor Monaten gemeinsam mit Köpfen wie Alice Schwarzer, aber auch unter Jubel rechter Demonstrierender, ein Ende der deutschen Unterstützung für die Ukraine gefordert. Gegen Wagenknecht läuft ein Parteiausschlussverfahren.

Umfragen sagen Wagenknecht schon länger einigen Erfolg bei einem solchen Projekt voraus. Eine Erhebung des Instituts Yougov für die dpa ergab, dass sich 20 Prozent der Deutschen vorstellen können, ein (damals noch hypothetisches) Bündnis zu wählen. In Ostdeutschland wären es gar 29 Prozent. Welchen Parteien würde das schaden? Vermutlich vor allem AfD und Linken. Eine Umfrage der "Bild"-Zeitung ergab im Juli, dass bei einer Wahl in Thüringen (die tatsächlich im September 2024 auf dem Plan steht) Wagenknecht mit einer eigenen Partei den ersten Platz erreichen könnte (25 Prozent).

Die AfD würd dann bei 22 Prozent landen, die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow bei 18 Prozent. (Ohne Wagenknecht lagen AfD und Linke im Erhebungszeitraum beide bei 24 Prozent, mittlerweile aber liegt die AfD in Thüringen bei 32 Prozent.) Auch die CDU müsste im Vergleich zu Umfragen ohne Wagenknecht Federn lassen, SPD und Grüne nicht. (mesc, red, 18.10.2023)