Der zweifache Weltmeister Indien, im Bild Kapitän Rohid Sharma, ist eine Supermacht im Cricket. Die Heim-WM beschert Publikumsrekorde, nun folgt der Aufstieg zu Olympia. AP/Ajit Solanki

Es ist nicht nur ein Geschenk an Indien. Thomas Bach, seines Zeichens Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), macht Cricket 2028 olympisch. Cricket ist in Indien Nationalsport, derzeit läuft im zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde die Weltmeisterschaft. Das Vorrundenspiel gegen Pakistan verfolgten am vergangenen Wochenende 120.000 Inderinnen und Inder im gigantischen Narendra Modi Stadium in Ahmedaba. "Es ist ein Geschenk für uns alle, dass wir ins olympische Programm aufgenommen wurden", sagt Muhammad Ashfaq zum STANDARD. Ashfaq ist Präsident des Österreichischen Cricket-Verbands (ACA). "Wir wollen anerkannt werden, wollen mit dem ÖOC zusammenarbeiten, als Verband wachsen."

Cricket ist in Österreich die Nische in der Nische. Etwa 600 Spieler und Spielerinnen organisieren sich in 26 Vereinen, die meisten sind Zuwanderer aus Afghanistan, Indien und Pakistan. Viele studieren in Österreich und wollen Cricket spielen. In und um Wien gibt es aber nur zwei Felder, eines in Kagran, eines in Seebarn in der Nähe von Korneuburg. "Wir brauchen mehr Plätze", sagt Ashfaq, "das ist unser dringendstes Anliegen."

Cricket ist weltweit die zweitgrößte Sportart nach Fußball, aber für viele ein Rätsel: zu kompliziert, zu langatmig. In seiner ursprünglichen Form konnte ein Spiel mehr als fünf Tage dauern. Das war freilich zu lang. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen neue, kürzere Spielformate auf: Ein sogenanntes Twenty20-Spiel dauert seither "nur" noch rund drei Stunden. Dennoch fesselt die Cricket-WM einen großen Teil der Weltbevölkerung. Schaut man auf den Globus, wo der Sport populär ist, fällt ein Muster auf: Indien, Pakistan, Australien, Südafrika, Bangladesch, Sri Lanka. Erfinder England brachte Cricket in die Kolonien, diese ergriffen mit fortlaufender Popularität die Chance, die (früheren) Kolonialherren in ihrem eigenen Sport in die Schranken zu weisen.

Große Geschäfte

Die Indian Premier League (IPL) gehört zu den lukrativsten Ligen überhaupt mit einem Jahresumsatz von rund zehn Milliarden Euro – doppelt so viel wie die deutsche Fußball-Bundesliga. Die olympischen Medienrechte in Indien sind derzeit rund 15,6 Millionen Pfund (18,06 Mio. Euro) wert, schrieb der britische Guardian. Diese Zahl könne demnach aber mit der Aufnahme von Cricket auf bis zu 150 Millionen Pfund (173,63 Mio. Euro) ansteigen. Neben dem IOC hat auch der Weltverband, das World Cricket Council (ICC), verstanden, wie man expandiert, und investiert groß in China, Europa und Südamerika.

Muhammad Ashfaq ist Präsident des Österreichischen Cricket-Verbandes. Sein größter Wunsch: Mehr Plätze zum Spielen. privat

Cricket wird 2028 in Los Angeles erstmals seit 1900 wieder olympisch. Vier Jahre später dürfte der Sport auch in Australien auf dem Programm stehen, die Australier sind mit fünf Titeln Rekordweltmeister. Und 2036, wenn das 1,4-Milliarden-Volk Indien nach seiner offiziellen Bewerbung auch den erwarteten Zuschlag erhält, ganz sicher. Nur sechs Nationen qualifizieren sich nach derzeitigem Stand der IOC-Planungen für die olympische Variante Twenty20. Österreich rangiert in der verkürzten Spielvariante auf Platz 44 der Weltrangliste. In der WM-Qualifikation war das Nationalteam nur vier Siege entfernt von einem Ticket für Indien, wie Ashfaq betont. Eine Teilnahme an den Olympischen Spielen ist freilich illusorisch. Ashfaq steht seit bald zehn Jahren dem Verband vor.

Kleine Geschäfte

Wie begeistert man junge Menschen für Cricket? Der 47-jährige gebürtige Pakistaner berichtet von Schnuppertrainings, die man in Schulen organisiert. "Die Kinder fangen mit einer leichteren Cricket-Variante an, es geht um Spaß, und es ist auch ein soziales Happening." Fördergelder aus den Töpfen der Bundessport-GmbH erhält der Cricket-Verband bis dato nicht. Vom Weltverband (ICC) gibt es eine geringe fünfstellige Summe, die einzige finanzielle Unterstützung. "Wir haben nicht viel Spielraum, für die WM-Quali konnten wir Gott sei Dank einen Sponsor gewinnen."

Ashfaq ist bemüht, Frauen für Cricket zu interessieren. Derzeit gibt es vier Frauenteams in Österreich, eine spezielle Förderung durch das ICC bekommt man aber erst ab einer Anzahl von acht. Der Vater zweier Töchter organisiert regelmäßig Turniere an Wochenenden, auch in der Hoffnung, mehr weiblichen Nachwuchs anzuziehen. Ashfaq kommt aus Lahore, arbeitet sei einigen Jahren bei den Vereinten Nationen und kam wegen seiner Frau nach Wien, die Ärztin ist. "In meiner Heimat ist Cricket allgegenwärtig, wir sind Nummer vier der Welt. Ich möchte diese Begeisterung hier weitervermitteln."

"Für das IOC ist es eine großartige Gelegenheit, mit neuen Athleten und Fangemeinden in Kontakt zu treten", schwärmt Bach. Indien ist neben Titelverteidiger England unter den zehn teilnehmenden Teams Mitfavorit auf den Triumph im WM-Finale, das nach sechs Turnierwochen für den 19. November angesetzt ist. Geschätzte 1,5 Milliarden Zuschauer werden dann wohl weltweit an den TV-Schirmen dabei sein.

Superstars

Cricketspieler steigen in Südasien zu Superstars auf und verdienen Gagen in Millionenhöhe. Der pakistanische Ex-Profi Imran Khan schaffte es sogar ins Amt des Premierministers. Das zeigt auch die politischen Dimensionen des Sports. In Indien kontrolliert beispielsweise Jay Shah, der Sohn von Innenminister Amit Shah, einem der engsten Vertrauten von Premierminister Narendra Modi, das örtliche Cricket Board.

In Österreich ist Cricket, no na, Amateursport. Amtierender Meister ist der Vienna Cricket Club, der älteste und auch aktivste Verein in Österreich. Gegründet 1975 von einem Englischlehrer und seinen Schülern, zählt der Klub heute 45 Mitglieder. Mit dabei sind auch Expats aus Neuseeland, Südafrika oder Mexiko. Das nächste Ziel für das Nationalteam lautet WM-Qualifikation 2024. Ashfaq: "Wir sind eine internationale Community, die stolz ist, für Österreich zu spielen." (Florian Vetter, 19.10.2023)