Isabel Russ übernimmt Chefredaktion der "Vorarlberger Nachrichten"; Settele mit Trabi unterwegs unter Kommunisten; Gewessler in der "ZiB 2"; einsam mit Bjarne Mädel in "Sörensen fängt Feuer"; Eskalation im RTL-"Sommerhaus"

Hier kommen die Mediennews von heute:

In eigener Sache: Gerold Riedmann ist ab April neuer STANDARD-Chefredakteur - Riedmann ist seit 2015 Chefredakteur der "Vorarlberger Nachrichten" und formte als Geschäftsführer von Russmedia die strategische Online-Ausrichtung wesentlich mit

Ab April 2024 neuer STANDARD-Chefredakteur: Gerold Riedmann. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Nach Riedmann: Isabel Russ übernimmt Chefredaktion der "Vorarlberger Nachrichten" - Mit dem Wechsel von Gerold Riedmann zum STANDARD wird die Tochter von Eugen A. Russ die "VN"-Chefredaktion leiten und in der Russmedia-Geschäftsführung tätig sein

"Beckham"-Doku auf Netflix: Einschlafgeschichte über einen pensionierten Fußballer - Er war der feschste Freistoßschütze um die Jahrtausendwende: Eine neue Doku porträtiert David Beckham. Und verzettelt sich im Lebenslauf

TV-Tagebuch: Gewessler zum Heizungstausch in der "ZiB 2": "Die Stimmung hat sich geändert" - Die Umweltministerin sieht sich mit anderen Methoden auf dem Weg zum selben Ziel, Armin Wolf findet: "Mehr als alle geht nicht"

Heute in der ARD: So schön einsam mit Bjarne Mädel in "Sörensen fängt Feuer" - Ganz viel Hoffnung trotz Angststörung, Einsamkeit, vieler Toter und fundamentalistischer Fanatiker in "Sörensen fängt Feuer"

Nach Antisemitismusvorwürfen: Richard David Precht entschuldigt sich - Der TV-Philosoph entschuldigt sich in der neuen Podcast-Folge dafür, dass er über die Lebensweise ultraorthodoxer Juden eine falsche Formulierung gewählt habe

Großbritannien: "Guardian" feuert Star-Karikaturisten Bell wegen Israel-Cartoons - Eine umstrittene Zeichnung zum Gaza-Krieg wird der Karikaturistenlegende Steve Bell zum Verhängnis. Der "Guardian" beendet die Zusammenarbeit

Eskalation im "Sommerhaus": RTL greift vor laufender Kamera ein und schmeißt zwei Paare raus - Datingshow-Veteran Gigi und Reality-Bekanntheit Walentina sowie ihr Partner Can auf der anderen Seite gerieten aneinander - bis hin zur Handgreiflichkeit

Switchlist: "Tirol unter Palmen", Dok 1: Baba Bargeld? Klimaschutz kontra Naturschutz? - außerdem ein Gespräch über rassistische Vorurteile, eine Reportage über Bioware - TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.