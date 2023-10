Der Rektor der Grazer Uni-Zentralklinik, Hellmut Samonigg, warnt vor den Folgen einer "Zweiklassenmedizin", da immer mehr Patientinnen und Patienten wegen der Spitalskrise auf eigene Kosten in Privatkliniken wechseln

Immer wieder müssen Privatkliniken auch bei Akutfällen einspringen, wenn den öffentlichen Spitälern nicht mehr genügend Kapazitäten in den OP-Sälen zur Verfügung stehen. Michael Gruber / EXPA / pictured

Der Schein trügt. Die Station auf der Pulmologie des Grazer Zentralspitals, des Uni-Klinikums, ist auf den ersten Blick von den alarmierenden medizinischen Versorgungsengpässen nicht betroffen. Die Pulmologie scheint optimal zu funktionieren.

Alle Patientinnen und Patienten werden ausreichend behandelt. Jedoch: Es gibt hier – im Gegensatz zu anderen Abteilungen und Spitälern – deshalb keine Probleme mit der ärztlichen und pflegerischen Versorgung, weil es kaum noch Betten gibt. Der Großteil wurde wegen des Personalmangels gesperrt.

Die wenigen Patienten, die jetzt in der Abteilung aufgenommen werden, können mit dem vorhandenen Personal ausreichend behandelt werden. Aber was ist mit jenen Kranken, die wegen der nun geringen Bettenanzahl nicht mehr drankommen? "Dazu haben wir keine Informationen, wir wissen nicht, wo der Großteil der Kranken behandelt wird", sagt der Leiter der Pulmologie, Horst Olschewski.

Spitalskrise

Die steirische Spitalslandschaft, die medizinische Versorgungssituation befinden sich seit langem in einer schweren Krise. Die nun auch zu politischen Konsequenzen geführt hat. Der Spitalsarzt Karlheinz Kornhäusl übernimmt statt der glücklosen Ex-Ministerin und Landesrätin Juliane Bogner-Strauß, die ins Parlament wechselt, das Spitalsressort und soll – ein Jahr vor der Landtagswahl – das Ruder herumreißen. Zudem leitet das Land 130 Millionen Euro für Gehaltsaufbesserungen in die steirischen Krankenanstalten.

Dennoch: Zahlreiche Kranke sind bereits gezwungen, sich nach anderen Behandlungsmöglichkeiten umzuschauen. Ob bei Schulterverletzungen, Stents, Operationen im urologischen Bereich oder Gelenkoperationen: Die Wartezeiten gehen in den öffentlichen Spitälern in die Monate, Operationen werden kurzfristig abgesagt.

Die Verzögerungen bei notwendigen Behandlungen können lebensbedrohlich werden. Da zahlreiche Patientinnen und Patienten in den Spitälern nicht mehr aufgenommen werden können, kommen jetzt die Sanatorien und Privatkliniken ins Spiel. "Wenn es sehr akut ist, können wir auch Termine für den morgigen Tag vergeben. Wir übernehmen auch Fälle, die die Klinik einfach nicht mehr schafft", sagt Peter Jaros vom Hansa-Privatklinikum.

Behandlung selbst bezahlen

Jaros registriert eine Zunahme von gut zehn bis zwölf Prozent an neuen Patienten: "Wir merken das schon sehr deutlich. Vor allem auch im OP-Bereich. Und auch bei den Ärzten, die bei uns arbeiten wollen." Wobei der Zulauf in die Privatkliniken in ganz Österreich zu beobachten sei, sagt Jaros.

Auch in den anderen Grazer Privatkliniken wird der Trend registriert. Zuletzt sei eine deutliche Steigerung um bis zu 20 Prozent zu beobachten gewesen, heißt es in einer anderen Grazer Privatklinik. Man möchte öffentlich aber nicht aufscheinen, "weil die Stimmung ohnehin schon so aufgeheizt ist", heißt es. Man wolle nicht als Konkurrent zu den öffentlichen Spitälern auftreten, der nun von der steirischen Spitalsmisere profitiere.

Das Problem der Abwanderung in private Kliniken: Ein nicht unerheblicher Teil der Patienten muss die Behandlung selbst finanzieren, das gilt für jene, die nicht zusatzversichert sind. Operationen müssen dann aus der eigenen Tasche gezahlt werden, obwohl ein Arbeitsleben lang in die gesetzliche Versicherung eingezahlt worden ist. Da muss bisweilen auch auf Ersparnisse zurückgegriffen werden. Der Rektor der Grazer Uni-Klinik, Hellmut Samonigg, ist sich der Tragweite dieser Entwicklung bewusst: "Es liegen auch mir Hinweise vor, dass die ,Zweiklassenmedizin‘ aufgrund der eingeschränkten Versorgungssituation in den öffentlichen Gesundheitseinrichtungen deutlich zunimmt. Ich halte dies für eine äußerst bedenkliche Entwicklung, der mit aller Kraft entgegengewirkt werden muss", sagte Samonigg im Gespräch mit dem STANDARD.

Nach ihm vorliegenden "Informationen und Rückmeldungen" habe sich die Versorgungssituation im LKH-Universitätsklinikum bislang jedenfalls nicht verbessert, "vielmehr ist in einzelnen Bereichen eine weitere Zuspitzung zu befürchten". Es seien dringend grundlegende strukturelle und organisatorische Reformen notwendig. Mehr Geld allein werde das Problem nicht lösen, sagt Samonigg. (Walter Müller, 18.10.2023)