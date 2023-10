In seinem Gastbeitrag zum Jubiläum 35 Jahre DER STANDARD schreibt der Philosoph und Essayist über sein Österreichersein und dieses "Something is rotten in the state of Denmark"-Gefühl.

Lernte Österreich beim Bundesheer kennen: Franz Schuh. Foto: Heribert Corn

In Innsbruck, auf dem Eduard-Wallnöfer-Platz, sprach eine Dame zu mir, die ich "irgendwie" kannte, ohne zu wissen, wer denn diese Frau sei. Es war Brigitte, die Freundin aus meiner Kinderzeit. Sie wohnte damals im selben Gemeindebau, in der Reuenthalgasse, in einer anderen Stiege, die damals so fern war wie für mich heute Brasilien. Brigitte war also daheim an der Grenze zur Unerreichbarkeit, denn damals verließ man seine Stiege, so gut es ging, nie.

Ich bin einmal, nostalgisch gestimmt, im Alter von fünfzig Jahren, die Stiege wieder hinaufgegangen, in den vierten Stock, wo meine Eltern und ich wohnten. Ich war im Ernst darüber erstaunt, dass alles dermaßen klein wirkte, wo ich es doch groß in Erinnerung hatte. Ja, ich war – von den Eltern großgezogen – erwachsen geworden, das hat die Größenverhältnisse des Daseins radikal verändert.

Frisch und fröhlich

Am Wallnöfer-Platz erkannte ich, nachdem sie sich vorgestellt hatte, in ihr das Kind in seiner Kleinheit wieder, das sie einmal – zu unserer Zeit – war. Brigitte war und ist ein lieber Mensch, "frisch und fröhlich" war sie, wie man damals sagte. In Innsbruck, also weit entfernt vom echten Wiener, der ich bin, machte sie mir ein Geständnis: Sie hätte mich gerne geheiratet, aber aus Furcht vor meinem Vater hätte sie es nicht gewagt, den Antrag zu stellen.

Denke ich an unsere Wohnung im vierten Stock, ist mir heute eines schmerzhaft klar. Es war eine Zimmer-Küche-Wohnung, völlig ohne Kabinett. Und die mir körperlich bis heute nicht gelöschte Empfindung ist die Kälte: Die Wohnung war "praktisch" unheizbar – ein kleiner Kohleofen war bloß Kulisse. Die ­Kälte, hat Hans Krankl einmal en passant gesagt, sei "das größte Gift". Was mir heute schmerzhaft klar ist, ist die ungeheure Lebensleistung meiner Mutter und meines Vaters, die beide "arbeiten gingen" und es zu einem bescheidenen Wohlstand brachten. Hätten sie nicht auch mich durchbringen müssen, hätten sie am Ende im Luxus gelebt – wenigstens in dem, was sie – als nicht verwöhnte Menschen – für Luxus hätten halten können. Der Vater war ein Kind der Arbeitslosigkeit der Zwischenkriegszeit, die Mutter, von der ich wenig weiß, war eher kleinbürgerlich aufgewachsen, gelernte Bürokauffrau. Der Vater war nichts, er hatte keinen Beruf, er wurde in der Zweiten Republik "Staatspolizist", wie man das nannte, und er war – bis 1956 – Kommunist. Danach war er bis an sein Lebensende vollkommen antipolitisch.

Soziologisch gesehen realisierten meine Eltern das Existenzmuster, das der Maxime folgte: "Die Kinder sollten es besser haben." Aber das Fundament dieses Musters kam von einer weltgeschichtlichen Umwälzung: Hitler war verschwunden und existierte nur noch im Gedächtnis seiner Anhänger und seiner Feinde. Als Kind hatte mir nie irgendwas gefehlt, auch die Kälte in Zimmer und Küche war eben so – kein Einwand. Forderungen stellen, fand ich als Kind nicht nötig, in der familiären Innenwelt war für mich alles da. Die Unmittelbarkeit meines Einverständnisses mit dem Vorhandenen war von einem anderen, also ebenso nur gespürten und nicht bewussten Lebensgefühl begleitet. Der Krieg war aus, und so etwas wie Befreiung, ja, sogar Freiheit lag in der Luft, die ich als Kind ein- und ausatmete.

Ich habe keine Ahnung, wie mich im Laufe meines Österreicherseins dieses "Something is rotten in the state of Denmark"-Gefühl befallen konnte. Aus meiner Volksschulzeit habe ich den schwarz geteerten Fußboden des Klassenzimmers in Erinnerung und die Schulbänke, die den Lehrern die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Kinder sicherten. Heute vermute ich, dass mein Gefühl, in diesem Staat wäre etwas faul, von den hier eingebürgerten Methoden, Macht auszuüben, und vom Ertragen dieser Macht ­herkam.

Nur ein Schuft

Hamlet begründet sein Urteil über den Zustand von Dänemark mit einer geradezu österreichischen Erfahrung: "That one may smile and smile and be a villain." So einer lächelt und lächelt, ganz freundlich, und ist doch nur ein Schuft. Und hier treffen einander Wahrheit und ihre verbilligte Form im Klischee: "Muss eine Häuslfrau scheißfreundlich sein?" stellt sich als nationale Frage. Es gibt aber auch gegenläufige Antworten: Während der Emanzipationsbewegung der Jugend (die nicht zuletzt eine Ausweitung des Marktes für neue Konsumenten war, begleitet von den Hymnen der Beatles) drehten in Österreich die Macht­haber und die masochistischen Erdulder der Macht gemeinsam durch. Erbittert führten sie ihren Kampf gegen "Negermusik", lange Haare und Avantgardeliteratur.

Hinter der Verkitschtheit

Ich kann es selbst nicht glauben, aber meine Erinnerung besteht dar­auf, dass ich ungefähr als Zehnjähriger in der Volksoper Die Fledermaus ansehen musste. Fred Liewehr sang den Eisenstein: der "schöne Fred", der als "Publikumsliebling" (ein in Österreich eigens eingerichteter Status) die Staatstheater beglückte. Ich war in der siebzehnten Reihe als Kind wie vor den Kopf geschlagen von der eindringlichen und ausdrücklichen Verlogenheit unserer in den Staat integrierten Unterhaltungskultur: Was die Operette spielte, realisierte oft genug der Operettenstaat zum Beispiel mit der Kronen Zeitung-Gründung aus Olahs Gewerkschaftsbörse, dem AKH-Skandal oder dem Prozess gegen Murer, den Schlächter von Vilnius („Franz Murer lebte bis an sein ­Lebensende in Gaishorn am See, Bezirk Liezen“) bis hin zu den Rechtsextremisten von heute, die den ­Taliban ihre Aufwartung machten.

Ich ahnte etwas von der Grausamkeit hinter der Verkitschtheit, ohne zu wissen, dass das ein klassisches Thema der österreichischen Kunst war, von Karl Kraus oder Ödön von Horváth bis hin zu Otto Zykans Staatsoperette, die heute – zum Bezirksstück reduziert – die "schlechte Optik" der Politik auf Unklarheiten mit Kleingartenparzellen einsichtig gemacht hat. Parzellen, das klingt doch sehr nach Bazillen, die ansteckend sind. Klar, es ist falsch, die operettenhaften Auswüchse für die ganze Wahrheit der Erfolgsgeschichte Österreich zu halten. Es ist nur genauso falsch, ihre Definitionsmacht über das Ganze zu unterschätzen. Wer könnte den ­Buffo vergessen, der – bevor er Vizekanzler wurde – in einem eigens ­gedrehten Video die Hauptrolle als Ausverkäufer von Staat und Gesellschaft spielte?

Auch Aufhellungen

Ich war gerne Soldat im Bundesheer. Das ist eine Rückblicksverifikation: Seinerzeit hasste ich das Militär. Auch weil ich MG-Schütze war, hatte ich schwer zu tragen, und damit meine ich nicht das Gewicht von elf Kilo. Ich meine das MG 42, ein ­altes Gerät der deutschen Wehrmacht, das für unsere Landesverteidigung noch in den Sechzigerjahren Dienst tat. Aber im Rückblick war ich gerne beim Bundesheer, weil ich "auf diesem Weg" Österreich kennenlernte: den Geschmack von Salzburgs Erde, in die der Soldat sich eingräbt, und die Eiseskälte des ­reißenden Tiroler Gebirgsbachs, in dem allmorgendlich der Soldat seine Waschung vornimmt. Ich habe Bruno Kreisky gefragt, ob er "die ­Österreicher" in ihrer ganzen Allgemeinheit "wirklich" so liebt oder ob er nur so tut. Keineswegs täte er nur so, er liebe die Österreicher.

Es gab immer wieder Aufhel­lungen, Stimmungsaufschwünge – für das gesellschaftliche Ganze die Kreisky-Ära. Auch Einzelne überstrahlten den sich selbst feiernden nationalen Durchschnitt: der Nobelpreisträger Anton Zeilinger und der Nobelpreisträger Ferenc Krausz. Den zweiten Preis quittierten die Salzburger Nachrichten mit der Schlagzeile, als würde sie der eigene Chauvinismus anekeln: "Schon wieder geht ein Nobelpreis nach Österreich." Wenigstens die Krone wusste, was sie sich schuldig ist: "Wir bleiben NOBEL!" (Franz Schuh, 21.10.2023)