Rechte Linke? Sahra Wagenknecht will offenbar Parteigründung verkünden

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat sich laut Medienberichten entschlossen, eine eigene Partei zu gründen. Am Montag werde sie das in einer Pressekonferenz in Berlin verkünden, berichtete der "Spiegel"