Für die frühere Casinos-Austria-Chefin und ÖVP-Vizeobfrau Bettina Glatz-Kremsner war die Sache schnell vorbei. Der erste Verhandlungstag in der Causa Falschaussagen, in der gegen sie, Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen einstigen Kabinettschef Bernhard Bonelli verhandelt wird, hat für sie mit einer Diversion geendet. Richter Michael Radasztics hat der Erstangeklagten diese außergerichtliche Erledigung angeboten, Glatz-Kremsner nahm an. Sie muss nun binnen 14 Tagen die vom Richter festgesetzte Geldbuße in der Höhe von 104.060 Euro bezahlen, danach stellt der Richter das Verfahren ein. Die Höhe des Betrags, des sogenannten Tagsatzes, richtet sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Betroffenen.

Video: Prozess gegen Sebastian Kurz geht weiter, Diversion für Glatz-Kremsner APA/bes

Sollte die Diversion durchgehen, wäre die Sache für Glatz-Kremsner völlig vom Tisch, sie gilt dann als unbescholten, bekäme also auch keinen Eintrag ins Strafregister. Sicher sein kann sich die Angeklagte aber nicht: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) kann gegen den Beschluss des Gerichts in einer Frist von 14 Tagen Beschwerde einlegen – und dann wäre das Oberlandesgericht Wien am Wort; das könnte die Diversion auch kippen.

"Spürbare staatliche Reaktion"

Und wie kommt man in den Genuss einer Diversion? Geregelt ist diese Form der Beendigung eines Prozesses in der Strafprozessordnung, anbieten kann sie sowohl die Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren als auch das Gericht in der Hauptverhandlung. Möglich ist die Diversion, die aber auch beantragt werden kann, nur bei Delikten, die mit Freiheitsstrafen von maximal fünf Jahren bedroht sind, der Sachverhalt muss zudem hinreichend geklärt sein – man muss also wissen, was passiert ist. Die Schuld darf nicht schwer sein, und die Beschuldigten oder Angeklagten müssen die Verantwortung für ihre Tat übernehmen. Das heißt nicht, dass sie ein Schuldeingeständnis abgeben müssen, sie müssen aber quasi zeigen, dass sie einen Fehler gemacht haben und das einsehen.

Weitere Voraussetzung: Weder general- noch spezialpräventive Gründen dürfen der Diversion entgegenstehen. Salopp gesagt geht es da um die Abschreckung sowohl der Betroffenen selbst als auch der Allgemeinheit, der nicht der Eindruck vermittelt werden darf, dass man mit Straftaten davonkommt.

Gegen Bettina Glatz-Kremsner wird nicht mehr verhandelt, sehr wohl aber gegen Bernhard Bonelli und Sebastian Kurz. Reuters/Föger

Eine andere Beschuldigte im sogenannten Casag-Verfahren hat genau das erlebt: Das Gericht hat ihr nach einem Geständnis eine Diversion zuerkannt, sie hätte gemeinnützige Arbeit leisten sollen. Die WKStA hat sich dagegen beschwert, und das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat die Diversion aufgehoben. "Vielmehr bedarf es einer spürbaren staatlichen Reaktion, um der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass solche Delikte mit entsprechender Härte verfolgt werden", hieß es im Beschluss des OLG Wien. "Der Allgemeinheit, die falsche Zeugenaussagen allzu oft als 'Kavaliersdelikte' empfindet, muss daher klar signalisiert werden, dass bei falschen Beweisaussagen mit Verurteilungen zu rechnen ist." Der Prozess wurde zurück in die erste Instanz geschickt, der Beschluss zur Diversion wurde aufgehoben und die Beschuldigte wurde schließlich zu einer bedingten Haft- und einer Geldstrafe verurteilt.

Abwarten und zahlen

Aber es kann auch anders laufen: Der frühere Grünen-Politiker Christoph Chorherr beantragte bereits im Ermittlungsverfahren rund um den Vorwurf der Bestechlichkeit eine Diversion und übernahm Verantwortung, die WKStA lehnte die Diversion ab. Im darauffolgenden Prozess wurde Chorherr freigesprochen, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Pro Jahr wird rund 300 Personen eine Diversion zuerkannt. Sie müssen entweder eine Geldbuße bezahlen oder gemeinnützige Leistungen erbringen, einen Tatausgleich leisten oder bekommen eine Probezeit. Diese Maßnahmen können die Gerichte aber auch kombinieren.

Ganz ausgestanden ist die Sache für Glatz-Kremsner also noch nicht, wenngleich sie jetzt einmal nicht mehr zum Prozess erscheinen muss – für die beiden Mitangeklagten Kurz und Bonelli geht es ja am Freitag weiter. Über Glatz-Kremsner hängt inzwischen das Damoklesschwert der OLG-Entscheidung im obengenannten Fall, auf den auch die WKStA in der Verhandlung am Mittwoch verwies. Allerdings hätte diese Angeklagte gemeinnützige Leistungen erbringen sollen, eine Geldbuße sah das Gericht für sie nicht vor. Das OLG im Beschluss: "Die Erbringung gemeinnütziger Leistungen im Ausmaß von 240 Stunden stellt zwar für die Angeklagte durchaus eine spürbare Reaktion dar, kann aber dennoch der Bevölkerung kein ausreichendes Signal der Rechtsbewährung vermitteln."

Die pensionierte Casinos-Chefin muss jetzt also abwarten – und zahlen. (Renate Graber, Fabian Schmid, 19.10.2023)