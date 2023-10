Die Corona-Pandemie ist vorbei, die Staatsausgaben sind dennoch so hoch wie noch nie. "Man könnte glauben, das Geld ist abgeschafft in dieser Regierung", begrüßt Armin Wolf Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP anlässlich des Budgets für 2024 in der "ZiB 2". Brunner hält am Mittwochabend zum ersten, aber nicht zum letzten Mal mit "herausfordernden Zeiten", den "konjunkturellen Entwicklungen" und der "Wirtschaft weltweit" dagegen. Außerdem sei man im europäischen Vergleich "nicht so schlecht", halte man doch erstmals das Maastricht-Defizit mit seiner Drei-Prozent-Grenze ein. Und es brauche auch "Investitionen für die Zukunft".

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in der "ZiB 2". Screenshot: tvthek.orf.at

Wolf bleibt dabei, nach Jahren der Krise müsse die Budgetpolitik in einen Normalzustand zurückkehren, genau das tue sie nicht. Ein paar weitere Male wehrt Brunner mit "Zukunftsthemen" und einem "Zukunftsbudget" ab und führt Wissenschaft, Forschung, Kinderbetreuung, Standortentwicklung an.

Wolf rechnet vor, dass das Geldausgeben nicht aufhört, sich die Defizitprognose für 2024 bis 2026 mit 57 Milliarden Euro verdoppelt hat, und "das von einer Partei, die jahrelang gepredigt hat, keine neuen Schulden mehr". "Aber das ist auch von einer Partei, die die Menschen entlastet", so Brunner. Wolf sieht hingegen so hohe Einnahmen wie noch nie. Neben der Fairness und Entlastungen bringt Brunner erneut die "konjunkturelle Entwicklung" und "Zukunftsthemen", die man "entsprechend adressieren" müsse, ins Spiel.

An dieser Stelle zitiert Wolf die Budgetkritik von Wirtschaftsforschern. Fiskalrat-Chef Christoph Badelt etwa sieht weder "Weg noch Willen, das Budget zu konsolidieren", erklärbar sei das nur mit den Wahlen nächstes Jahr, ökonomisch notwendig sei das nicht. Brunner kann diesen Zusammenhang nicht sehen und will lieber "die Herausforderungen adressieren", den Finanzausgleich, die Dinge, die neu hinzugekommen sind.

"Teure Zuckerln"

Die Regierung verteile schon "teure Zuckerln", erinnert Wolf daran, dass 18-Jährige das Klimaticket geschenkt bekommen sollen, Kostenpunkt 120 Millionen Euro. Für Brunner eine "sinnvolle Maßnahmen", man versuche zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zu bewegen. Ein Argument, nach dem man "jedem ein Klimaticket schenken" könnte, findet Wolf. Es gehe darum, die 18-Jährigen im Bereich des öffentlichen Verkehrs zu halten, versucht es der Finanzminister mit einer Präzisierung.

ZIB 2: Finanzminister Brunner (ÖVP) zum Budget 2024

ORF

Zwei bis drei Milliarden Euro hätte die im November vergangenen Jahres präsentierte Übergewinnsteuer bringen sollen, jetzt budgetiert sie mit nicht einmal 200 Millionen Euro. "Warum das?", fragt Wolf. "Weil man auch seriös budgetieren muss", lautet die Antwort des Finanzministers, der erklärt, manche Zahlen kenne man noch nicht, weil es Fristen gebe und Transformationen gegengerechnet würden. Brunner hätte hier im Übrigen lieber den Begriff "Krisensteuer", denn Gewinne seien "ja nichts Böses an sich".

Beim größten Brocken im Budget, den Pensionen, sieht der Finanzminister die demografische Entwicklung als "große Herausforderung". Man wolle "längeres Arbeiten für jene, die wollen und können, auch attraktiver gestalten". Da müsse "noch etwas passieren, damit wir das faktische Pensionsantrittsalter näher an das gesetzliche heranführen". Warum werden nicht 67 Jahre als Pensionsantrittsalter diskutiert, will Wolf wissen. "Da macht man es sich zu leicht", findet Brunner.

"Keine Vermögenssteuer"

Absolut nichts abgewinnen kann der Finanzminister auch der von der SPÖ vorgeschlagenen Vermögenssteuer: "Erstens weil die Zahlen nicht stimmen und zweitens weil nicht alles, was populär klingt, auf den zweiten Blick auch sinnvoll ist und weil man drittens gewisse Dinge auch zu Ende denken und den Hausverstand auch einschalten sollte." Mit einer solchen Steuer würde niemand entlastet, so Brunner. Aber das Budget würde es massiv entlasten, so Wolf. Der ÖVP-Finanzminister ist sich hingegen sicher, "das Kapital würde natürlich sofort ins Ausland wechseln, und die Belastung wäre dann nur für die kleinen und mittleren Unternehmen da". Abschließend dazu die Ansage: "Ich werde alles daransetzen, keine Vermögenssteuer einzuführen."

Zum Schluss auf die Maßnahmen gegen die Inflation angesprochen, wird es wieder etwas allgemeiner, aber die "Richtung stimmt", so Brunner, der unter anderem die Warenkorbzusammensetzung und die hohen Lohnabschlüsse als Inflationstreiber ausmacht. Beruhigende Worte gegen Ende des Interviews: "Wir tun unser Bestes." (Karl Gedlicka, 19.10.2023)