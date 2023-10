Reporterin Julia Kovarik über Dirndln, Lederhosen und die Frage, warum Tracht wieder angesagt ist – am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2

"Du kannst überall damit hingehen. Du bist nie over- oder underdressed. Es passt zu jedem Anlass", sagt einer im Trachtenanzug. Für den neuen ORF-"Schauplatz: Die Macht der Tracht" (Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2) hat sich Julia Kovarik angeschaut, warum Dirndl, Lederhose und Trachtenanzug wieder "in" sind. "Eine Tracht macht einen Menschen sympathischer", findet eine junge Frau. Es ist noch gar nicht so lange her, dass eine Tracht mit einer rückständigen Gesinnung in Verbindung gebracht wurde. Doch was will man heute damit ausdrücken? Kovarik ist auf der Wiener Wiesn, bei Bällen und Kirtagen in Wien und auch auf dem Land im Salzburger Pinzgau und im Salzkammergut unterwegs, um Antworten zu finden.

Sie war unter anderem zu Besuch bei Gexi Tostmann, die ein Trachtengeschäfte in der Wiener Innenstadt führt. Gegründet wurde das Geschäft von ihrer Mutter 1949. Nach dem Krieg war das Tragen von Tracht verpönt. "Was kann das Dirndl dafür, dass es von den Nazis missbraucht wurde?", sagte damals ihre Mutter. "Die Jungen haben kein Geschichtsbewusstsein mehr, die sehen heute in der Tracht nur mehr das Lustige und Bunte und nicht mehr diese Belastung. Das finde ich gut." Von Tostmann erfahren wir auch, dass ein Mädchen als "heiratswillig" gilt, wenn der Unterrock beim Dirndl rausschaut.

Zu Tostmann kommen auch viele Junge mit den Eltern, um für den Jägerball ein Dirndl zu kaufen. Foto: ORF

"Ein Dirndl ist typische österreichisch", sagen Jugendliche am Jägerball, sie möchten auch den Jagdschein machen. Und wir lernen: Wenn die Schleife rechts an der Dirndlschürze angebracht ist, dann heißt das, dass die Frau vergeben ist. Umkehrschluss: Die Schleife links bedeutet Single. Daran würden sich die Männer dann orientieren.

Das Altausseer Land im steirischen Salzkammergut – hier nennt man die Zweitwohnsitzer "Zweiheimische" – gilt als die einzige Gegend Österreichs, in der Dirndl und Lederhose auch im Alltag ganz normal getragen werden, erzählt Kovarik. Obwohl Bad Aussee nur fünftausend Einwohner hat, gibt es gleich mehrere Trachtengeschäfte. In der Nähe von Bad Aussee trifft Kovarik zwei Bäuerinnen, Christa ist für die Kühe zuständig. Schwiegermutter Resi, die schon 85 ist, hilft noch immer mit. Sie trägt immer ein Dirndl, jeden Tag, auch bei der Arbeit. Am Markt in Altaussee lernen wir mehr über die Eigenheiten von Originaldirndln (grün, rosa, lila), "das ist unser Leben, das ist unser Gewand", sagt eine Verkäuferin. Es geht um Identität und auch um ein Alleinstellungsmerkmal.

Für manche ist das Dirndl nach wie vor Arbeitskleidung. Foto: ORF

Zum Kirtag in Altaussee ist auch die Bundespolitik angereist, der Kanzler trinkt ein Bier "auf ex" (oder auch nicht). Auch SPÖ-Chef Andreas Babler hat sich dort in Tracht geworfen. Dass nun auch linke Politiker in Tracht auftreten, sei ein jüngeres Phänomen, sagt Volkskundlerin Elsbeth Wallnöfer in der Reportage, man wollte dieses Feld nicht nur den Konservativen überlassen. Sie erwähnt etwa den Wahlkampf zwischen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen, kurz vor der Stichwahl habe auch Van der Bellen eine Trachtenjacke angezogen.

Kovarik besucht im Salzburger Pinzgau den Heimatverein D'Hundstoaner, hier tragen alle das gleiche Dirndl und die gleiche Lederhose. Das sei wie eine Uniform, sagt ein Mitglied. Hier werden Volkstänze trainiert, und es wird schuhgeplattelt.

Beim Heimatverein D'Hundstoaner im Pinzgau tragen alle die gleiche Vereinstracht. Foto: ORF

"Das ist schon auch politisch, dass die Tracht wieder im Kommen ist. Alles ist so unsicher, und es gibt so viele Einflüsse durch die Digitalisierung", die Tracht vermittle Heimatgefühl, der Verein sei ein Grundpfeiler, sagt ein Vereinsmitglied. (Astrid Ebenführer, 19.10.2023)