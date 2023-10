Die Sorge, dass der Krieg in Nahost extremistische und antisemitische Tendenzen in Österreich stärkt, wächst. Muss sich unser Schulsystem vorbereiten, um Konflikten vorzubeugen und Radikalisierung zu verhindern – und wie kann das gelingen? Bildungsminister Martin Polaschek diskutiert mit Experten

Der Angriff der Hamas auf Israel und der folgende Krieg im Gazastreifen schlagen Wellen bis nach Europa. In vielen Hauptstädten, darunter auch Wien, ist es neben Solidaritätsdemonstrationen für Israel auch zu propalästinensischen Protesten gekommen. In Deutschland kam es zu Ausschreitungen im Rahmen der Demos, nachdem dort Unterstützung für die Hamas bekundet worden war. In Österreich hat die Regierung die Terrorwarnstufe erhöht.

In Wien warnt bereits der zuständige Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, dass der Konflikt auch in Schulen getragen wird. Gerade bei Gruppen aus migrantisch-muslimisch geprägten Milieus gebe es immer wieder Probleme mit antisemitischen Tendenzen, so der Neos-Politiker in der "Presse".

Anlass genug, die Frage zu stellen, ob Österreichs Schulen tatsächlich angesichts der Gemengenlage vor Herausforderungen stehen – und wenn ja, welchen? Welche Vorbereitung muss im Bildungssystem getroffen werden, um gutes Zusammenleben an Österreichs Schulen zu ermöglichen, was müssen Lehrerinnen und Lehrer wissen, wie umgehen im Diskurs mit Schülerinnen und Schülern?

Über diese Fragen wollen wir in einer neuen Ausgabe des Videotalks "STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei: Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) und die auf modernen Antisemitismus spezialisierte Historikerin Helga Embacher. Ebenfalls zu Gast sind Bini Guttmann, Mitglied des Exekutivrats des World Jewish Congress, sowie Katharina Röggla, pädagogische Leiterin bei Juvivo, einem Verein, der in mehreren Bezirken Wiens offene Jugendarbeit organisiert.

Stellen Sie Ihre Fragen, diskutieren Sie mit

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit! Posten Sie hier im Forum, wie Sie die Herausforderungen für die Schulen sehen, oder stellen Sie dem Minister und unserer Runde an Expertinnen und Experten Ihre Fragen. Die spannendsten Beiträge wollen wir debattieren. Zu sehen gibt es die Sendung wie gewohnt ab Sonntagnachmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 19.10.2023)