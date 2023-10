Insofern ist es eine gute Idee, das Klimaticket für 18-Jährige ein Jahr lang gratis zu machen und die jungen Menschen so auf den Öffi-Geschmack zu bringen. In diesem Jahr lassen sie wohl allein aus Kostengründen das Auto stehen und merken so, dass viele Strecken auch öffentlich bewältigbar sind.

Der Drang nach Unabhängigkeit ist verständlich – im Sinne der Nachhaltigkeit sollten sich junge Menschen aber früh daran gewöhnen, dass sie auch mit Öffis Abenteuer erleben können. Zwar lässt der Ausbau von Bahn und Bus in vielen Regionen noch zu wünschen übrig. Doch selbst dort, wo es ein gutes Öffi-Netz gibt, steigen zu viele reflexartig in den Pkw.

Kontra: Teurer

PR-Gag

Die Idee klingt bestechend: Man schenke jungen Erwachsenen ein Klimaticket, mit dem sie ein Jahr lang zum Nulltarif Bahn und Bus nutzen können und gewinnt treue Öffi-Benutzer der Zukunft. Durchdacht scheint die von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) ersonnene Maßnahme allerdings nicht. Denn die erwählte Gruppe muss nicht überzeugt werden. 18-Jährige haben in der Regel (noch) kein Auto, fahren dank Schüler- und Lehrlingsfreifahrt Zeit ihres Lebens gratis mit Öffis. Es gibt für sie billige Tickets.



Undifferenziert ist die PR-Maßnahme, für die 120 Millionen Euro reserviert sind, auch. Denn bis 25 gibt es das Klimaticket ermäßigt (821 statt 1.095 Euro). In Wien und in Ballungsräumen braucht es dieses Geschenk nicht, dort gibt es flächendeckend U-Bahn, Bim oder Bus. Die Pkw-Zulassungen zeigen: Immer weniger Junge in Wien haben ein Auto oder machen den Führerschein, denn sie brauchen beides nicht.



Aber auf dem Land ist individuelle Mobilität, ein wesentliches Merkmal der Unabhängigkeit vom "Eltern-Taxi", ohne Moped oder Auto kaum möglich. Ein Gratisticket bringt keinen zusätzlichen Zug oder Bus. Besser angelegt wäre das Geld bei Pendlerinnen und Pendlern. Es könnte sein, dass es Personen gibt, die nicht mitgekriegt haben, dass die Verkehrsanbindung in ihre Nähe verbessert wurde. Sie zum Umstieg auf Öffis zu bewegen, würde tatsächlich CO2 einsparen. (Luise Ungerboeck, 19.10.2023)