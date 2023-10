Vor 35 Jahren, am 19. Oktober 1988, erschien die erste Ausgabe des STANDARD, gegründet von Herausgeber Oscar Bronner. Alles um uns herum hat sich in dieser Zeit geändert, eines ist gleichgeblieben: unsere Neugier. Deshalb haben wir zum Jubiläum 70 Denker, Politikerinnen, Künstlerinnen und Unternehmer gebeten, jeweils die Frage zu schicken, die sie am meisten beschäftigt. Zugegeben, manchmal mit Augenzwinkern. Nein, Antworten geben sie nicht, die Frage ist das Ziel.

Auch wenn die Fragesteller selbst keine Antwort geben, vielleicht haben ja Sie in der einen oder anderen Sache einen Zugang. Posten Sie gerne im Forum! (Recherche: Redaktion, Gestaltung: Moritz Leidinger; 21.20.2023)