Drei junge Männer sollen in einem Lokal aneinandergeraten sein. Zum Grund und Ablauf gibt es recht unterschiedliche Erklärungen – schuld will keiner sein

Die Kombination aus Männern und Alkohol ist nicht immer gewinnbringend, erst recht nicht, wenn junge Träger des Y-Chromosoms auf engem Raum aufeinandertreffen. IMAGO / C3 Pictures

Wien – Vielleicht sind die männlichen Mitglieder der "Generation Z " tatsächlich Teil eines unvorhergesehenen Evolutionssprungs und recht abstinent geworden. Oder die drei jungen Männer, die vor Richterin Anna Marchart sitzen, sagen über ihren Alkoholisierungsgrad am 1. April nicht ganz die Wahrheit. Sowohl der 25-jährige Erstangeklagte als auch das ihm gegenübersitzende Brüderpaar (19 und 21) wollen nur "leicht betrunken" gewesen sein. In einer Nacht von Freitag auf Samstag. Um 4 Uhr früh. Im "Bermudadreieck", einem beliebten Ausgehviertel in der Wiener Innenstadt. Wo in einer Pizzeria die Shots gleich im Zehnerpack bestellt wurden.

Nicht ganz auszuschließen also, dass der Angestellte und die studierenden Brüder samt ihren Begleitern bei den angeklagten Ereignissen nicht mehr ganz taufrisch gewesen sind, was auch eine Erklärung für die einander widersprechenden Erzählungen sein könnte. Trotz dokumentierter leichter Verletzungen der unbescholtenen Österreicher bekennt sich niemand von ihnen schuldig. Lediglich der 25-Jährige gesteht ein, dem 18-jährigen Freund der angeklagten Brüder eine Ohrfeige verpasst zu haben.

Aus Sicht des Erstangeklagten kam das so: Er sei in dem winzigen Lokal mit seinem Begleiter, einem Bier und drei Shots an einem Tisch gesessen. Am Nebentisch saßen die Brüder und ihr Freund, tranken 2-cl-Gläser mit säuerlichem Apfellikör und unterhielten sich über Verschwörungstheorien. Welche, weiß der Erstangeklagte nicht mehr, am Gespräch wollte er seiner Darstellung nach trotzdem teilhaben. "Ich habe nur gesagt, dass ich derselben Meinung bin, dann sind sie sofort aggressiv geworden!", behauptet er. Alle drei hätten ihm ein sehr enges Verwandtschaftsverhältnis mit einer Dame, deren Zeit man sich kaufen kann, unterstellt, sagt der 25-Jährige. Es folgte ein Wortgefecht, dann habe er ausgetrunken und sei gegangen.

"Habe mich leider leicht reizen lassen"

"Ich wollte das Lokal verlassen, wurde wieder angeschrien und kam ins Stolpern. Ich vermute, dass mir einer ein Bein gestellt hat. Der Freund von ihnen hat mich beim Sprechen angespuckt, ich habe ihm gesagt: 'Das geht so nicht', und habe mich leider leicht reizen lassen und ihm eine Watsche gegeben", gibt der Erstangeklagte zu. "Darauf sind alle drei aufgesprungen, ich bin aus dem Lokal gelaufen und habe die Tür von außen zugehalten. Die zwei Angeklagten versuchten sie aufzubekommen und waren stärker, also bin ich davongelaufen." 20 bis 30 Meter entfernt habe ihn das Duo eingeholt und ihm einige Schläge versetzt.

Die Brüder bestreiten die Darstellung vehement. Die verbale Aggression sei vom Erstangeklagten ausgegangen und habe sich an ihrer Getränkewahl entzündet. Der Apfellikör habe ihn nämlich die Heterosexualität der Kontrahenten in erheblichen Zweifel ziehen lassen. Mit welchem Terminus er seine Vermutung genau äußerte, darüber gehen die Aussagen auseinander. Auffallend ist, dass alle drei Angeklagten wissen, wie man sich einer jungen Frau wie Richterin Marchart gegenüber verhält – niemand will die verwendeten Unflätigkeiten nämlich aussprechen. "Wollen Sie mich schonen? Weil ich habe wirklich schon fast alles gehört", klärt die Richterin bei einer Gelegenheit auf.

Zweit- und Drittangeklagter schildern jedenfalls ebenso wechselseitige Beschimpfungen, beim Gehen habe der Erstangeklagte ihrem Freund aber plötzlich unvermittelt einen starken Faustschlag ins Gesicht verpasst, sodass der benommen gewesen sei. "Wir wollten dann seinen Ausweis und ihn fotografieren, um die Polizei verständigen zu können", sagt der ältere Bruder. Das habe der Erstangeklagte vor dem Lokal verweigert, stattdessen den Drittangeklagten aufgefordert: "Komm her, das machen wir uns eins gegen eins aus." Plötzlich habe der Erstangeklagte die Jacke des 19-Jährigen beschädigt und ihn umgestoßen, es entstand eine Rangelei, die schließlich von der Polizei beendet wurde.

Opfer entfernte sich ohne Aussage

Die Begleiter der beiden Seiten bestätigen jeweils die Version ihrer Bekannten, können also auch nichts Entscheidendes zur Wahrheitsfindung beitragen. Vom 18-Jährigen, der im Lokal die Ohrfeige oder den Faustschlag bekam, will Marchart noch wissen, warum er in der Nacht ohne Zeugenaussage verschwunden sei. "Ich hatte Kopfweh, es war schon spät, ich wollte nur noch heimgehen", hört sie als Antwort.

Wie soll die Richterin angesichts mehrerer Leichtverletzter und eines unklaren Hergangs also entscheiden? Sie spricht alle drei Angeklagten nicht rechtskräftig frei. "Wie so oft bei dieser Art von Geschichten kann man nur sagen: 'Irgendwas war sicher.' Im Endeffekt kann ich nur sagen: 'Ich weiß es nicht', ich glaube aber, dass mich keiner von Ihnen bewusst angelogen hat, sondern sie gerade in Verbindung mit Alkohol das so wahrgenommen haben." Wenn aber Zweifel übrig bleiben, müsse man im Strafrecht freisprechen. "Halten Sie sich vielleicht von Apfelshots fern", empfiehlt sie den jungen Männern noch, die sich vor ihr wechselseitig die Hand geben und entschuldigen. (Michael Möseneder, 19.10.2023)