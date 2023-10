Die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ist nicht irgendeine Nacht: Sie gilt als die unheimlichste des Jahres. Genau: Es ist Halloween. Egal wie man zu diesem "Fest" steht, es hat sich auch in unseren Breiten fix etabliert. Wer sich richtig gruseln möchte, wird an diesen Orten gut bedient. Nicht nur zu Halloween.

Old Changi Hospital, Singapur

Dieses heruntergekommene Spital nördlich des Changi Airport in Singapur diente während der japanischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg als Lazarett – und als Folterkeller. Nach dem Krieg wurde wieder ein Spital daraus, bis es 1997 endgültig schloss. Doch die düstere Geschichte aus Gewalt und Tod lastet nach wie vor schwer auf dem Ort. Zahlreiche Gruselgeschichten sind seither rund um diesen Ort mit seinem düsteren Erbe aus Gewalt und Tod entstanden. In den verfallenden Gebäuden sollen die Geister von japanischen Soldaten, hingerichteten Gefangenen und verstorbenen Krankenhauspatienten umherirren. In den Korridoren soll mitunter ein alter Mann gesichtet worden sein, der ziellos umherstreift. Es wird berichtet, dass im Kindertrakt Patienten, die hier zu Tode kamen, herumspuken, auch blutüberströmte Frontsoldaten seien schon als Wiedergänger aufgetaucht. Besucherinnen und Besucher berichten auch von grauenerregenden Schreien und lautem Krachen.

Schloss Bran, Rumänien

Dieser Ort, der vielleicht besser als Draculas Schloss bekannt ist, hat eine unheimliche Ähnlichkeit mit dem Schloss, das in Bram Stokers berühmtem Roman beschrieben wird. Obwohl Vlad der Pfähler, von dem sich der berüchtigte Vampir inspirieren ließ, nie in diesem schaurigen Schloss lebte, ist es ein Anziehungspunkt für Liebhaber des Märchens. Die vierte Etage ist nur für die kühnsten Abenteurer gedacht: Wer sich bis hierher traut, wird Gerüchten zufolge von Werwölfen und Geistern heimgesucht, die in den Schatten lauern.

Stanley Hotel, USA

Ein Hotel als Geisterhaus: Vom Stanley Hotel in Colorado ließ sich Stephen King zu seinem berühmt-berüchtigten Roman "Shining“ inspirieren. Das einstige Zimmer Nr. 217 ist seit 1911 als Brutstätte für parapsychologische Phänomene bekannt. Doch ergänzend ist festzustellen, dass in jedem der 142 Hotelzimmer schon übersinnliche Wahrnehmungen dokumentiert wurden: Dinge bewegten sich scheinbar ohne äußeren Einfluss, Licht ging an und aus, das Lachen geisterhafter Stimmen war zu hören, unsichtbare Kinder rannten über die Korridore. Der Mittelpunkt der paranormalen Aktivitäten scheint der Festsaal zu sein, in dem mitunter regelrechte Spuk-Großveranstaltungen stattfinden. Allerdings, und das ist sehr beruhigend, sind keine Ereignisse dokumentiert, in denen Menschen zu Schaden kamen.

Lawang Sewu, Indonesien

Lawang Sewu soll der gruseligste Ort Indonesiens sein. Das prachtvolle Kolonialgebäude in Semarang, einst Hauptsitz der holländischen Ostindischen Eisenbahngesellschaft, diente im Zweiten Weltkrieg den Japanern als Gefängnis. Im Haus B folterten und mordeten die Besatzer. Hier soll eine ganze Gruppe kopfloser Gestalten spuken und Lärm verbreiten, doch die schrecklichste Erscheinung ist eine Holländerin, die sich dem Vernehmen nach an diesem Ort das Leben nahm. Geisterjäger aus aller Welt geben sich hier die Klinke in die Hand, weil die Chancen hoch sein sollen, einmal im Leben einen Pontianak zu sehen. Ein Fabelwesen, am ehesten vergleichbar mit einem Vampir, mit langem schwarzem Haar, roten Augen und immer in ein weißes, blutverschmiertes Gewand gehüllt. Die Flecken rühren von seiner Lieblingsbeschäftigung her: seinen Opfern den Bauch aufschlitzen und die Eingeweide fressen.

Eastern State Penitentiary, USA

Das ehemalige Gefängnis ist heute eine Besucherattraktion. Bob Watts

Eines der berühmtesten Gespenster-Gefängnisse ist das Eastern State Penitentiary in Philadelphia. Es hat bereits vor langer Zeit den Betrieb eingestellt, aber die böse Energie darin hält vermutlich noch für Jahrhunderte. Seit den 1940er-Jahren wird von übernatürlichen Geschehnissen berichtet, die den gruseligen Ruf des Ortes nachhaltig untermauert haben. Unter Strafgefangenen gab es den schon länger: Hier wurde Isolationshaft erstmals zu einem maßgeblichen Element des Strafvollzugs – das gipfelte darin, Gefangenen außerhalb der Zelle eine schwarze Kapuze über das Gesicht zu stülpen, um ihnen kein menschliches Antlitz zu zeigen. Diese unbarmherzige Behandlung brachte viele Häftlinge an den Rand des Wahnsinns und darüber hinaus, und offensichtlich suchen viele dieser Besessenen noch heute das baufällige Gemäuer heim.

Besucherinnen und Besucher nehmen ihr Erscheinen in Form geisterhafter Schatten wahr, die urplötzlich auftauchen und ebenso schnell wieder verschwinden, sobald man sich ihnen nähert. Auch ist des Öfteren böses Gelächter im Zellenblock 12 zu hören, heißt es. Geisterhafte Fratzen grinsen aus dem Dämmerlicht von Block 4, Stimmengewirr, Schritte und rätselhaftes Rumoren erschallen auf den Korridoren und in verlassenen Räumen. Das lässt sich natürlich gut vermarkten. Und so werden von Ende September bis Mitte November entsprechende Halloween Nights veranstaltet.

Poveglia, Italien

"Insel des Wahnsinns" wird Poveglia vor Venedig genannt, manchmal auch einfach nur "die Hölle". Denn kein Ort in Italien, vielleicht sogar auf der Welt, soll derart von Geistern heimgesucht worden sein wie diese gerade einmal sieben Hektar große Insel vor Venedig. Über Jahrhunderte diente die Insel der Isolation für Pestkranke. Venedig konnte so mehrere Male einer Epidemie entgehen, doch die Quarantänefälle starben einsam auf Poveglia. Nicht einmal ihre Leichen durften die Insel verlassen; sie wurden am Ufer aufgeschichtet und verbrannt. Im 18. Jahrhundert soll der Ort auch als Irrenanstalt genutzt worden sein. Bis in die späten 1960er-Jahre diente Poveglia als Alters- und Siechenheim, seitdem lebt niemand mehr auf der Insel. Dennoch sollen dort seltsame Dinge vor sich gehen: Man erzählt von markerschütternden Schreien, schattenhaften Gestalten, und so mancher Besucher soll seltsam verändert von der verfluchten Insel, die für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich ist, zurückgekehrt sein.

Festung Akershus, Norwegen

Sieht eigentlich ganz harmlos aus: die Festung Akershus in Oslo. IMAGO/NTB

Oslo wird seit über 800 Jahren von der Festung Akershus beschützt. Ein Gemäuer mit meterdicken Mauern, das angeblich das am meisten von Geistern heimgesuchte Gebäude Norwegens ist. Hier wurden einst Menschen gefangen gehalten. Etwa der "norwegische Robin Hood", Ole Høiland (1797–1848), der in seiner Gefängniszelle auf dem Schloss Selbstmord beging. Die Gestapo nutzte die Festung als ihre Zentrale. Bei dieser Historie wundert es nicht, dass sich hier ruhelose Seelen herumtreiben.

Aber auch andere Geschöpfe spuken angeblich herum: Die bekannteste Erscheinung ist der Höllenhund Malcanis. Er bewacht die Tore von Akershus und wird von Augenzeugen als großes schwarzes Ungeheuer beschrieben, das sich nur nachts zeigt. Als besonders furchterregend wird der Geist einer jungen Frau beschrieben, die einen langen Umhang trägt und überall auf der Halbinsel auftauchen kann. "Mantelgeisten" wird dieses gesichtslose Gespenst auch genannt. (max, 19.10.2023)