Die offiziellen Herbstferien dauern heuer von 26. Oktober bis 1. November – sieben freie Tage, die je nach individueller Handhabe der schulautonomen Tage der jeweiligen Schule auch noch bis 5. November verlängert werden können. Mindestens sieben, längstens elf Tage also, an denen man als Familie auf Urlaub fahren kann.

Packen auch Sie in Kürze die Koffer? Getty Images/DeRepente

Wohin in den Herbstferien?

Für diesen Zeitraum kann es sich schon auszahlen, eine Reise zu unternehmen – ob man diese von langer Hand geplant hat oder kurzfristig noch spontan unternimmt. Vielleicht zieht es einen weit in den Süden, wo es auch zu dieser Jahreszeit noch warm genug für einen Badeurlaub ist. Auch ein Wanderurlaub in Österreich kann reizvoll sein. Andere freuen sich vielleicht auf einen entspannten Aufenthalt in einem Wellnesshotel oder haben einen Städtetrip inklusive Sightseeing-Programm gebucht. Möglicherweise besucht man auch einfach zwischendurch Verwandte, die man sonst erst wieder zu Weihnachten sehen würde, oder hat anstatt eines Urlaubs eher Tagesausflüge ins Umland geplant. Oder man bleibt ganz entspannt zu Hause und macht es sich da richtig gemütlich.

Wie ist das bei Ihnen?

Wo zieht es Sie heuer in den Herbstferien hin? Haben Sie diesen Urlaub schon seit längerem geplant oder sich spontan zum Wegfahren entschieden? Und worauf freuen Sie sich bei dieser Reise schon am meisten? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 23.10.2023)