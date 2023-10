Fußball-Ikone Nadia Nadim ist schwer in die Kritik geraten. AP

Wien - Die Geschichte von Nadia Nadim ging um die Welt. Sie war Flüchtling, Fußballprofi, Ärztin und Vorbild. Als die Taliban in Afghanistan ihren Vater hinrichteten, war Nadim elf Jahre alt. Die dänische Staatsbürgerin schoß in hundert Spielen 38 Tore für ihr Land, kickte bei Manchester City und Paris St. Germain. Aktuell steht sie bei Racing Louisville in den USA unter Vertrag, zuletzt war sie gemeinsam mit Zlatan Ibrahimović das Gesicht einer Kampagne des schwedischen Modeherstellers H&M.

Erste Kratzer erhielt der beeindruckende Lebenslauf als Nadim als Botschafterin für WM-Gastgeber Katar auftrat. Die dänische Flüchtlingshilfe und UNESCO Dänemark beendeten daraufhin ihre Zusammenarbeit mit der 35-Jährigen. Der dänische Verbandsdirektor Peter Möller zeigte sich damals "super verärgert und enttäuscht". Ihre Botschafterrolle gehe "gegen alles, wofür wir stehen".

Jetzt aüßert sich Nadim zum Nahost-Konflikt mit eindeutiger Schlagseite. "Es ist kein Krieg, sondern ein einseitiges Massaker", schreibt die Sportlerin, "als jemand, der den Krieg und seine Schrecken erlebt hat, kann ich mich nicht einfach zurücklehnen und Angst haben, eine Meinung zu haben." Nadim erwähnt die Toten nach der Explosion beim Al-Ahli-Baptist-Spitals in Gaza, nicht aber die Opfer des von der Hamas verübten Massakers in Israel. User werfen ihr Desinformation vor.

Fußball-Star Mohammed Salah hat indes mit einer Botschaft zu humanitärer Hilfe im Gazastreifen aufgerufen. "Jedes Leben ist heilig und muss geschützt werden. Die Massaker müssen aufhören. Familien werden auseinandergerissen. Was jetzt klar ist, ist, dass humanitäre Hilfe in Gaza unverzüglich erlaubt werden muss. Die Menschen dort sind in furchtbarem Zustand", sagte der Spieler von Liverpool und Teamspieler Ägyptens in einem Video seines Instagram-Accounts am Mittwoch.

Die Gewalt und Eskalation der vergangenen Wochen sei "unerträglich, zu sehen", sagte Salah, der bekennender Muslim ist. "Ich rufe die Anführer dieser Welt dazu auf, zusammenzukommen und das weitere Abschlachten von unschuldigen Seelen zu verhindern. Humanität muss sich durchsetzen." Salah verzichtete in der 51-sekündigen Botschaft darauf, sich explizit zu den Angriffen der Hamas auf Israel zu äußern.

Anzeige gegen Ex-WAC-Stürmer Weissman

In Spanien wurde Anzeige gegen den ehemaligen WAC-Stürmer Shon Weissman erstattet. Dem Israeli wird laut der spanischen Sportzeitung As die Verbreitung von Hassbotschaften vorgeworfen. Demnach reagierte er auf einen Tweet, der eine israelische Soldatin zeigt, die mit einer Waffe auf zwei nackte und unbewaffnete Palästinenser zielt, mit den Worten: "Warum schießt Ezael ihnen nicht in den Kopf?" Zudem soll Weissmann weitere Hassbotschaften retweetet haben.

Roy Rajber, der Agent des Spielers, erklärte gegenüber As, dass der Spieler nicht für die Retweets verantwortlich sei: "Eine Person, die für ihre sozialen Medien verantwortlich ist, hat impulsiv und falsch gehandelt. Shon steht angesichts dieses barbarischen und monströsen Terrorakts gegen Erwachsene und Kinder an der Seite Israels, aber er ist auch gegen Gewalt gegen unschuldige Menschen und betet für den Frieden."

Suspendierung in Mainz

Bereits am Dienstag hatte der deutsche Bundesligist FSV Mainz 05 Anwar El Ghazi nach seinem inzwischen wieder gelöschten Pro-Palästina-Post auf Instagram vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Das meldete der Klub auf seinen Social-Media-Kanälen. In seinem Post habe El Ghazi "in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten bezogen, die für den Verein so nicht tolerierbar war", hieß es.

Wie es mit Noussair Mazraoui vom FC Bayern weitergeht, ist unklar. Der Marrokaner hatte am Wochenende bei Instagram unter anderem einen Post geteilt, in dem es heißt, die "unterdrückten Brüder in Palästina" sollten im Konflikt mit Israel "den Sieg erringen". Den Post löschte er wenig später, zudem gab er via Bild eine einordnende Erklärung ab. Allerdings: Von einer Entschuldigung oder Verurteilung des Terrors sah er dabei ab, was unter anderen beim Zentralrat der Juden und mehreren Politikern für harsche Kritik und den Ruf nach Konsequenzen sorgte. (red, sid, APA; 19.10.2023)