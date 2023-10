Russland will nicht nur das Ende der Ukraine, es gehe auch um die Zerstörung des "dekadenten Westen", schreiben Anastassia Fedyk, Juniorprofessorin für Finanzwissenschaft, Yuriy Gorodnichenko, Professor der Wirtschaftswissenschaften (beide an der University of California, Berkeley), und Ilona Sologoub, Herausgeberin von Vox Ukraine, in ihrem Gastkommentar.

Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: EPA / Sputnik / Kreml / Andrey Gordeev

Die demokratische Welt wird die Ukraine so lange unterstützen, "wie es eben dauert", wie uns ihre Führer ununterbrochen versichern. Leider geben sie der Ukraine aber nur zögerlich die Mittel an die Hand, die sie für einen Sieg bräuchte. Was also bedeutet dieses eindrucksvolle Versprechen wirklich?

Im schlimmsten Fall ist es eine Ausrede für die eigene Tatenlosigkeit in der vergeblichen Hoffnung, dass der russische Präsident Wladimir Putin bald stirbt oder von den Russen entmachtet wird oder ein Deus ex Machina auf wunderbare Weise für eine andere Lösung sorgt. Im besten Fall bedeutet es, der Ukraine genug Waffen zu liefern, um ihre Position in künftigen Friedensverhandlungen zu verbessern.

Falsche Annahmen

Beide Ansätze gehen von falschen Annahmen aus. Auch wenn Putin bald stirbt, bleibt Russland für die Ukraine, und den Westen, eine tödliche Gefahr. Die überwältigende Mehrheit der Russen unterstützt den Krieg, und die winzige "liberale Opposition" in Russland repräsentiert nur sich selbst und hat keine Chance, an die Macht zu kommen. Genau wie Deutschland und Japan, die erst demokratisch sind, seit sie von den Alliierten besiegt, besetzt und regiert wurden, kann sich auch Russland nicht von innen heraus reformieren.

Jedes Gerede von Verhandlungen oder einem "eingefrorenen Konflikt" ist sinnlos und gefährlich. Russland wird im Austausch für ukrainische Gebiete keinen Frieden schließen, weil sein Ziel nicht im engeren Sinne territorial ist. Russland will die ukrainische Nation auslöschen. Nach den Plänen des Kreml ist das aber nur ein erster Schritt zur Wiederherstellung des russischen Reiches und Erfüllung der, wie der Kreml meint, jahrhundertealten "historischen Mission" Russlands, nämlich der Zerstörung des "dekadenten Westen".

Russlands Angriffe auf die Demokratie sind unbestreitbar: Das Land unterstützt rechtsextreme und populistische Parteien im Westen, mischt sich in Wahlen ein, verschärft Spannung innerhalb von und zwischen Ländern, verbreitet Falschinformationen, monopolisiert wichtige Märkte wie den Energiemarkt und korrumpiert westliche Eliten unter anderem in Frankreich, Deutschland und Österreich. Gleichzeitig hat Russland Mittel und Wege gefunden, um die Sanktionen zu umgehen und an die für den Bau von Waffen nötigen Teile und Anlagen zu kommen. Und die Unterstützung aus China und dem Iran wird vermutlich noch zunehmen.

Strategische Niederlage

Nur eine strategische Niederlage Russlands kann verhindern, dass dieses Geschwür weitere Metastasen bildet. Warum aber reagieren so viele Staats- und Regierungschefs auf dieses Rezept allergisch? Manche meinen, eine strategische Niederlage würde zur Zerstückelung Russlands und zur unkontrollierten Verbreitung von Atomwaffen führen. Letztere ist jedoch ebenso wahrscheinlich, wenn Russland nicht besiegt wird.

Russland kann schon heute die Technologien und Rohstoffe liefern, die der Iran für den Bau einer Atombombe braucht, genau wie die Sowjetunion dies bei China und Nordkorea getan hat. Wenn Russland jetzt nicht für seinen völkermörderischen Krieg gegen die Ukraine bestraft wird, werden außerdem noch viel mehr Länder nach Atomwaffen streben, weil sie gesehen haben, wie ein Land, das sein Atomwaffenarsenal freiwillig abgegeben hat, nach dem Angriff eines Atomstaats im Stich gelassen wurde.

Stärkung Chinas?

In westlichen Hauptstädten herrscht außerdem die Angst, eine Niederlage Russlands würde China stärken. Das setzt jedoch voraus, dass China und Russland Rivalen sind. In Wirklichkeit sind beide (wie auch Nordkorea und der Iran) durch einen gemeinsamen Feind vereint: Demokratien, die eine attraktive Alternative zu autoritären Regimen bieten.

Manche Beobachter warnen, der Zerfall Russlands werde neben der Verbreitung von Atomwaffen auch zum Bürgerkrieg und einer neuen Flüchtlingswelle nach Europa führen. Wahrscheinlich schließen sie dies daraus, was 1917 im Russischen Reich und 1991 in der Sowjetunion passiert ist. Wir sollten aber nicht vergessen, dass der Zerfall in beiden Fällen eine gute Sache war. Wäre es wirklich besser gewesen, Finnland und Polen wären nach 1917 Teile des Russischen Reiches geblieben? Und stünden wir heute besser da, wären die Ukraine, die baltischen Staaten, Moldau und die zentralasiatischen Staaten nach 1991 nicht unabhängig geworden?

Russische Angriffe

Was Russland als Bürgerkriege darstellt, waren in Wahrheit russische Angriffe auf Staaten, die gerade ihre Unabhängigkeit gewonnen hatten. Nach 1917 griff die Sowjetunion 1919 bis 1921 Polen, 1918 bis 1922 die Ukraine, 1918 bis 1920 Belarus und 1921 Georgien an. Nach 1991 führte Russland 1992 Krieg gegen Moldau, 1993 und 2008 Krieg gegen Georgien und 1994 und 1999 Krieg gegen Tschetschenien. Und es versuchte bereits 1994 und 2003 die Ukraine anzugreifen, wo es 2014 und 2022 dann tatsächlich einmarschiert ist.

Wenn Russland aber die Ressourcen für Kriege fehlen, wird es sich wahrscheinlich friedlich auflösen. Warum sollten Jakuten lieber gegen Burjaten kämpfen, als ihren eigenen Staat aufzubauen? Etwaige territoriale Streitigkeiten könnte durch eine angemessene Schlichtung gelöst werden, bei der die Vereinten Nationen zeigen können, wozu sie gut sind. Außerdem hätte die internationale Gemeinschaft wesentlich mehr Einfluss auf die neuen Staaten als heute auf Russland: Sie könnte internationale Anerkennung und technische und finanzielle Hilfen an eine friedliche Regelung der Grenzen und den Verzicht auf Atomwaffen knüpfen. Eine Republik Moskau wäre weit weniger gefährlich als Russland.

Als Terrorstaat einstufen

Die nächsten Schritte, um Russland eine strategische Niederlage beizubringen, sind klar. Erstens müssen der Ukraine völlig bedingungslos sämtliche Waffen geliefert werden, die sie braucht, auch Kampfflugzeuge und Langstreckenraketen. Schließlich ist es viel effizienter, russische Waffenfabriken zu zerstören als später im Kampfgeschehen russische Waffen.

Zweitens müssen die Sanktionen verschärft und entschiedener durchgesetzt werden. Russland sollte vollständig isoliert sein. Dafür muss verhindert werden, dass Maschinen und Software ins Land gelangen, Unternehmen, die noch in Russland tätig sind, müssen zum Rückzug aufgefordert werden, und Russland sollte als Terrorstaat eingestuft und in die schwarze Liste der Financial Action Task Force aufgenommen werden.

Mehr Unterstützung

Drittens sollten Medien, die von der russischen Regierung kontrolliert werden, verboten und NRO und politische Organisationen, die mit russische Geldern russische Narrative verbreiten, genau überwacht werden. Die vorsätzliche Verbreitung von Lügen hat mit Redefreiheit nichts zu tun.

Russland kann noch sehr viele Menschen zum Töten und Sterben in die Ukraine schicken. Wir können nicht mehr warten, "solange es eben dauert". Die Ukraine braucht sofort viel mehr Unterstützung. Im Zweiten Weltkrieg unterstützten Demokratien Stalin im Kampf gegen Hitler, obwohl Stalins Regime dem Hitlers an Brutalität in nichts nachstand. In der Ukraine ist die Unterscheidung zwischen Gut und Böse klar. Ohne eine strategische Niederlage Russlands wird es unvermeidlich weitere Kriege geben. (Anastassia Fedyk, Yuriy Gorodnichenko, Ilona Sologoub, Copyright: Project Syndicate, 20.10.2023)