Wien - Die Terra Mater Studios rufen in Kooperation mit dem Unternehmen Autentic "Terra Mater Wild" ins Leben. Der Kanal wartet mit Natur- und Wildlife-Dokumentationen der Terra Mater Studios und ausgewählten Dokumentationen von Drittanbietern auf. Er ist in Österreich, Deutschland und der Schweiz ab 15. November bei Samsung TV Plus abrufbar. Es handelt sich um einen sogenannten "Fast"-Kanal, womit "Terra Mater Wild" kostenlos zugänglich ist und über Werbung finanziert wird. Die Verbreitung soll laut einer Aussendung sukzessive auf weitere Plattformen ausgeweitet werden. (APA, 19.10.2023)

