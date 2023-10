Die Kult-Videospielmarke wagt den Sprung auf Mobile, allerdings passend zur Plattform in Sammel-Rollenspiel-Manier

Bekannte Figuren aus dem "MK"-Universum finden sich im Spiel zahlreich. Warner

Vor wenigen Tagen ist "Mortal Kombat Onslaught" für iPhone- und Android-Geräte veröffentlicht worden. Im Gegensatz zu den Konsolenspielen der bekannten Prügelreihe wird am Smartphone die Marke als Sammel-Rollenspiel weitergedreht. Dank Free-2-Play ist der Einstieg kostenlos.

Bekannte Charaktere

Der rund zwei Gigabyte große Download schaufelt einige Filmsequenzen auf das Smartphone, die es zu Beginn des Spiels zu bestaunen gilt. Danach findet man sich in einer neuen Geschichte im "Mortal Kombat"-Universum wieder, in der es erneut um den Konflikt verschiedener Welten geht.

Zunächst darf man einen der Serienlieblinge spielen: Scorpion, mit dem es gilt, ein Team aus Kämpfern zusammenzustellen. Die Auswahl ist zunächst überschaubar, erst im Laufe der Spielstunden kommen mehr oder weniger bekannte Charaktere der Serie hinzu. Diese dürfen dann mit den bekannten Soundeffekten, Sprüchen und Manövern in den Kampf geschickt werden.

Im Gegensatz zu der bekannten Formel laufen hier die Figuren des Spielers von links nach rechts und prügeln automatisch auf ankommende Feinde ein, die ebenfalls in Gruppen auftreten. Nur Special Moves, die über einen gewissen Cooldown verfügen, können via Tastendruck aktiviert werden.

Die Gewalt ist dabei nicht ganz so präsent wie in den Konsolenspielen. Ein paar Blutspritzer sind aber vorhanden, weshalb das Spiel nicht in Kinderhände gehört.

Nach Siegen regnet es Punkte und hoffentlich Level-ups. Warner

Free-2-Play?

Die spielbaren Figuren leveln mit erfolgreichen Scharmützeln auf und werden so stärker. Zusätzlich warten noch Belohnungen in Form besserer Waffen, die ebenfalls die Effektivität steigern. Schnell kämpft man sich so durch die ersten Gegner, doch bald wird klar: Entweder man beginnt die ewig gleichen Kämpfe erneut, oder man investiert Geld im Shop, um einen Stärke-Boost zu erhalten.

Das Konzept kennt man von dutzenden anderen Spielen am Mobile-Markt, besser macht es das natürlich nicht. Wer ein Faible für die Serie hat, kann zumindest einmal reinschauen und sich an der opulenten Präsentation erfreuen. Erreicht man die erste Hürde, an der man ohne Geldeinwurf nicht mehr vorbeikommt, sollte man sich das Weiterspielen aber spätestens überlegen. (aam, 21.10.2023)