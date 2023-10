Zeig mir Dein Gesicht: Das Echtheitsgebot, formuliert im Titelsong der ersten "Big Brother"-Staffel Oskar Ott

Ich warte jeden Tag darauf, dass sie mich abholen. Es kann nicht mehr lange dauern, schließlich habe ich nun seit einiger Zeit großflächig meine Fantasie von einem arbeitstechnischen Neuanfang gestreut. Weswegen nun also wirklich jeden Moment der Kleinbus von "Goodbye Deutschland" vorfahren müsste, um mich als neue Protagonistin in ein frisches, ökonomisch fragwürdiges, aber umso leidenschaftlicher angegangenes Berufsleben an fremden Gestaden zu verfrachten. Ich würde nämlich, so mein Exit-Plan, die Schreiberei gern sein lassen und stattdessen eine Coaching-Agentur für Trash-TV-Mitwirkende betreiben, am liebsten auf einem entlegenen Landgut in Schottland. Zuallererst würde ich dort im Unterrichtsraum ein Wandtattoo-Zitat der unvergessenen Dschungelcamp-Legende Larissa Marolt anbringen: "Wenn ich euch nerve, habts ihr keine Nerven."

Dieser Businessplan klingt nun wirklich auch nicht absurder als viele absehbare Havarien, denen man beim unverwüstlichen Vox-Auswandererformat "Goodbye Deutschland" so zuschauen kann. Schon Ende der Achtzigerjahre war im "Spiegel" von einer "Psycho-Schule" in Los Angeles zu lesen, wo angehende Fernsehshowkandidaten für ihre TV-Einsätze sachkundig "enthemmt" werden sollen. Mein eigenes Institut würde allerdings den gegensätzlichen Ansatz verfolgen: Ich würde meinen Zöglingen wieder Hemmungen antrainieren. Und ihnen gleich in der ersten Lektion den schlimmsten Satz austreiben, der im Trash-TV notorisch immer und immer wieder aufgesagt wird: "Ich bin hier, um zu zeigen, wie ich wirklich bin."

Schaut mal alle her!

Zeig mir dein Gesicht? Bitte nicht, wimmere ich da, aufgebahrt auf meinem Fernsehsofa. Ich verstehe einfach nicht, warum sich dieser Selbstentblößungswahn nun schon so lange hartnäckig als erstrebenswerteste öffentliche Performance-Variante der ureigensten Kümmerlichkeit hält. Und zwar nicht nur im Reality-TV, auch im Joballtag, bei der Wohnungseinrichtung, der Frisurengestaltung und bei allerlei Achtsamkeitsgebimmel soll man sich idealerweise ja dauernd einfach so zeigen, wie man eben ist. Dabei wäre es doch viel interessanter, sich zu überlegen, wie man sein könnte. Unterhaltsamer obendrein, denn die Wirklichkeit ist ja in den meisten Fällen viel humorloser als Ideen von der Wirklichkeit, wenn man sie halbwegs ambitioniert zusammenzimmert, da muss man nur mal ein Weilchen in Telegram lesen. Darum kann ich nicht verstehen, warum es im Trash-Fernsehen immer noch als echte Leistung gilt, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach so vor sich hin, na ja, sind. Es wäre doch viel aufmerksamer und höflicher, wenn diese Leute zu uns sagen würden: "Hey folks, ich habe mir für euch und für dieses Format eine besonders unterhaltsame Persona ausgedacht, jetzt schaut mal alle her!"

Wie der prominente Parfüm-Rezensent Jeremy Fragrance zum Beispiel, der vergangenes Jahr bei "Promi Big Brother" erfolgreich seiner eigenen Knackbarkeit widerstand. Augenscheinlich liegt bei diesem stets weiß gekleideten Zerstäuber-Faszinosum psychisch zwar einiges im Argen, aber keinesfalls kann man ihm vorwerfen, er sei dabei nicht interessant. Bei "Big Brother" weigerte er sich auch ganz wörtlich, aus seiner hochexzentrischen Kunstfigur zu schlüpfen, behielt verbotenerweise seinen obligatorischen weißen Anzug an und verweigerte jegliche vermeintlich "echte" Emo-Entblößung. Als er nach einer Woche erschöpft das Format verließ, blieb dort nur mehr abgestandenes Möpseln. Und das aufregendste neue TV-Format in diesem Jahr ist eine Studie in meisterlicher Verstellung und mentalem Mummenschanz: Das Ränke-Ratespiel "Die Verräter" gewannen ausgerechnet zwei arglos erscheinende Schlagersänger, weil die ihr authentisches Gemüt, das man als überwiegend sonnig befürchten muss, glücklicherweise gegen kunstvoll-kackendreiste Doppelbödigkeit eintauschten.

Performancezwang

Es gibt da diesen Spruch, der mir mal auf einer Inspirationspostkarte zugesandt wurde: "Be the person your dog thinks you are." Dabei ist mein Hund wahrscheinlich der Einzige, der sich wirklich keinerlei Illusionen über mich macht und mich in all meinen Knittrigkeiten, finsteren Regungen und Abschlaffstadien kennt. Juri erträgt all das gefasst, alle anderen würden sich zu Recht schön bedanken, wenn ich mich ihnen komplett ungefiltert und vor allem unkuratiert präsentieren würde. Wohin es führen kann, wenn man sich nur auf unbehandeltes Vor-sich-hin-Gemenschele beschränken würde, kann man gut an den Anfängen von "Big Brother" ablesen, als man das mit der Reality in der ersten Staffel noch halbwegs ernst nahm. Und man mit der Erwartung einschaltete, endlich einmal einen sicher immens erhellenden Blick auf unverstellte Leute, das ja irgendwie wirklich rührend naive Ideal des authentischen Menschen, zu erhaschen.

Dabei ist der Grundgedanke dieses Formats natürlich erst einmal ein guter, weil er sich gegen den leidigen neoliberalen Performancezwang stemmt: Big Brother ist in seinem Kern ein mächtig geschwungener Befreiungsschlag gegen das traditionelle Prominenz-durch-Leistung-Prinzip. Im Container ist es egal, woher man kommt, was man kann, ja: ob man überhaupt etwas kann. Das verhängte Echtheitsgebot wurde schon in den diversen Staffel-Titelsongs ad nauseam beschworen: "Leb’ / so wie du dich fühlst", "Zeig mir dein Gesicht / zeig mir, wer du wirklich bist", "Alles oder nichts / zeig dein wahres Ich". Im Rückblick muss man sagen: Wirklich abendfüllend ist das Konzept nicht. In Wahrheit führte dieser ontologische Minimalismus nämlich schnell zu dumpfem Gemeinschaftsschweigen auf der Sofagarnitur. Trotzdem soll demnächst, 23 Jahre später, wieder eine Staffel mit Nichtpromis produziert werden.

Wo Reality real stattfindet

Vielleicht liegt diesem unausrottbaren Zeig-dich-Fetisch auch einfach nur ein grundsätzlicher Verständnisfehler darüber zugrunde: Ungefilterte "Reality" findet sich in der erhofften, echten Variante nämlich in Wahrheit nicht in den Personen und Vorkommnissen im Trash-TV, sondern in der Art, wie die Menschen vor dem Fernseher darauf reagieren. In seiner schönsten Form, wenn sie – wie dieses Jahr geschehen – nach zwei Wochen Dschungelcamp-Elend ein Strauchelmenschlein wie die patent agierende Djamila Rowe aus tatsächlich echter, warmer Empathie zur Dschungelkönigin krönen.

Und in ihrer schlimmsten Form, wenn Menschen nur aus niedersten Instinkten einschalten, um sich an programmatischem Krawall und kalkuliertem Herumgehasse im Sommerhaus der Stars zu ergötzen. Das Theater ist nicht echt und soll es ja auch gar nicht sein – die Reaktionen darauf schon. Dazu bald mehr im Proseminar "Schillers Schaubühne und das Sommerhaus", zu belegen an der Reality-Akademie Rützel. (Anja Rützel, 22.10.2021)