Wer einen der undankbarsten Jobs der Welt übernehmen will, kann jetzt mit "Trust & Safety Tycoon" üben und die realen Probleme von Meta, X und Co nachspielen

In Dialogboxen werden schwerwiegende Entscheidungen getroffen, während der CEO dem Spielenden im Nacken sitzt. Screenshot DER STANDARD/Trust & Safety Tycoon

Warum löscht Meta dieses Posting nicht? Warum sind auf X, den Überresten von Twitter, so viel Hate-Accounts, und warum werden diese nicht gebannt? Wer schon immer der Meinung war, man selbst wäre der bessere Social-Media-Regulator und könne am besten entscheiden, was geht und was nicht, darf nun im kostenlosen Browsergame "Trust & Safety Tycoon" sein Können unter Beweis stellen.

Yapper, die Onlineplattform

Das Technologiemagazin "Techdirt" aus den USA hat das Spiel veröffentlicht. Die Aufgabe des Spielenden ist es, ein Social-Media-Unternehmen als Leiter des Trust and Safety Team zu neuen Höhen zu führen. Am Spielbeginn muss man mit wenigen Mitteln die Richtlinien der fiktiven Plattform "Yapper" ausarbeiten. So muss man entscheiden, ob man sich auf den politischen Diskurs konzentrieren oder doch lieber eine familienfreundliche Plattform sein will.

Auch wenn das Spiel mit viel Humor daherkommt und durchaus als Satire auf Plattformen wie X, Instagram, Facebook oder Tiktok verstanden werden kann, ist der Hintergrund ein ernster. Laut "Techdirt" gebe es viel Meinung, wie die Moderation von Social Media zu funktionieren habe – aber nur die wenigsten Menschen haben tatsächlich eine Ahnung von der Materie.

Die Frage, wie man mit angeblichen Copyright-Verstößen umgehen soll, ist noch eine der einfacheren. Screenshot DER STANDARD/Trust & Safety Tycoon

Im Spiel geht es darum, das Trust & Safety Team eines schnell wachsenden Social-Media-Start-ups zu leiten. Die Hauptaufgabe der Spielenden: Sie müssen sich mit verschiedenen Problemen auseinandersetzen. Wie geht man mit pornografischen Inhalten um? Wie ist die Haltung zu politischen Falschinformationen? All diese Entscheidungen müssen in Dialogfeldern getroffen werden, steigern sich nach und nach und werden immer extremer. Was tun, wenn ein Geiselnehmer einen Livestream auf der Plattform verlangt und droht, andernfalls die Geiseln umzubringen? Lässt man ihn gewähren, oder lehnt man derartige Bitten kategorisch ab?

Zeitgleich muss man die eigenen Ressourcen im Auge behalten. Manche Maßnahmen sind gut gemeint, belasten das eigene Team aber so sehr, dass es keine Zeit mehr für andere Aufgaben hat. Soll man externe Moderatorinnen und Moderatoren anheuern, die vielleicht aufgrund sprachlicher Hürden falsche Entscheidungen treffen? Wie weit soll man den Prozess automatisieren? Und wie bewahrt man die eigene Plattform eigentlich davor, ein Pfuhl des Hasses zu werden, von dem sämtliche Werbekunden abspringen? Parallelen zu echten Social-Media-Plattformen sind also nicht ausgeschlossen, und "richtige" Antworten gibt es nicht.

Zusammenarbeit mit NGO

Das Spiel wurde mit Unterstützung der Hewlett Foundation und in Zusammenarbeit mit der Task Force for a Trustworthy Future Web des Atlantic Council entwickelt. Diese NGO setzt sich vor allem für die Ausarbeitung von Regeln für digitale Ökosysteme ein. "Da sich immer mehr Menschen mit Fragen zu Online-Schäden, Entscheidungen von Technologieunternehmen und der Sicherheit im Internet beschäftigen, ist dieses Spiel eine unschätzbare Ressource, um den Menschen zu helfen, die Kompromisse zu verstehen. Jeder, dem es wichtig ist, was er online sieht, wird von dieser unterhaltsamen und zum Nachdenken anregenden Erfahrung profitieren", meint die Direktorin der Democracy & Tech Initiative beim Atlantic Council, Rose Jackson.

Erinnerung an "Papers Please"

Es ist nicht der erste Vorstoß des Magazins in die Welt der Videospiele. Anfang des Jahres erschien mit "Moderator Mayhem" ein thematisch sehr ähnliches Spiel, das sich vor allem der Arbeit an der vordersten Front der Inhaltsmoderation beschäftigt. Wer jetzt neugierig ist: Konzeptionell sind beide Spiele dem grandiosen "Papers Please" sehr ähnlich. Wer also mit der Grenzbeamten-Sim seine Freude hatte, wird auch mit "Moderator Mayhem" und "Trust & Safety Tycoon" seinen Spaß haben, zumal die Spiele in einer Mittagspause durchgezockt werden können. (pez, 19.10.2023)

Link zum Game

"Trust & Safety Tycoon"

Moderator Mayhem