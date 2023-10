Neymar hat es übel erwischt. REUTERS/ANDRES CUENCA

Rio de Janeiro - Brasiliens Fußballstar Neymar fällt für längere Zeit aus. Wie der brasilianische Verband am Mittwoch mitteilte, zog sich der in Saudi-Arabien für Al Hilal spielende Neymar im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay (0:2) am Dienstag einen Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie zu. Der 31-jährige Stürmer und Rekordtorschütze der Seleção muss sich einer Operation unterziehen und dürfte mindestens ein halbes Jahr ausfallen. (APA; 19.10.2023)