Digitales Bezahlen: Neben Banken und Kreditkartenunternehmen heben auch sogenannte Acquirer eine kleine Gebühr pro Transaktion ein. Getty Images

Der Zahlungsdienst Nexi will in Österreich künftig einen deutlich größeren Teil vom Kuchen, der durch bargeldloses Zahlen entsteht. Carola Wahl, Nexi-Chefin für die deutschsprachigen Märkte, und Österreich-Geschäftsführer Damir Leko wollen das unter anderem mit einem Angebot schaffen, bei dem Händler künftig eine Pauschalgebühr von einem Prozent pro Kartenzahlung abliefern – egal ob der Kunde des Händlers mit Kredit- oder Bankomatkarte zahlt. Ihre Pläne stellten Wahl und Leko am Donnerstag bei einer Pressekonferenz am Wiener Donaukanal vor.

Hintergrund: Bei Kartenzahlungen fallen für Händler Gebühren an, die neben kleinen Summen für die kartenausgebende Bank und das Kartenunternehmen (zum Beispiel Visa) auch an sogenannte Acquirer gehen. Auf diesem Acquirer-Markt sind in Österreich neben Nexi, das seine Konzernzentrale in Mailand hat, noch zum Beispiel Payone, Card Complete, Hobex, B&S und First Data vertreten.

Heiße Bargelddebatten

Bei der Pressekonferenz ging es naturgemäß auch um größere geldpolitische Fragen, wird die Frage, wie es mit dem Bezahlen und damit mit dem Bargeld weitergeht, doch emotional diskutiert. Zuletzt hat die ÖVP im Sommer mit der Forderung um die Wählergunst gebuhlt, das Bargeld müsse in die Verfassung. Die Zukunft des Bezahlens liege "in der Vielfalt", man habe aber keinerlei Interesse, dass Bargeld abgeschafft werde, sagte Leko daher vor dem Hintergrund von oft irrationalen Bargelddebatten.

In Österreich wurden im Jahr 2022 immer noch 70 Prozent aller Transaktionen mit Bargeld getätigt, womit das Land im EU-Vergleich stark am Cash festhält. Nexi betont, dass digitales Bezahlen auch für kleine Händler eine Hilfe und keinen Nachteil bedeute. "Wir haben in der Pandemie eindeutig gesehen, dass Unternehmen, die auch digital sind, resilienter und erfolgreicher waren als solche, die nicht in der Lage waren, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen", sagte Wahl. Nexi wolle, "dass auch kleine und mittelständische Unternehmen diese Chancen der Digitalisierung nutzen können".

Immer mehr zahlen kontaktlos

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will, bei dem Pressetermin an der Seite des Nexi-Duos, unterstrich dies: "Digitalisierung im Payment wird im Handel ein entscheidender Treiber bleiben, wer im Markt besteht und wer nicht vorankommt." Drei Viertel aller Händler seien laut einer Umfrage überzeugt, dass neue Paymentlösungen die Wettbewerbsfähigkeit von Handelsunternehmen stärken. Im Übrigen passierten derzeit schon neun von zehn Kartenzahlungen in Österreich kontaktlos.

Gesetzliches Zahlungsmittel

Auch Petia Niederländer von der Nationalbank (OeNB) versuchte der Sorge um den Fortbestand von Bargeld den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es sei wichtig, "unterschiedliche Zahlungslösungen für Menschen anzubieten". Der digitale Euro, also das geplante digitale Zentralbankgeld im Euroraum, solle die Wahlfreiheit im Digitalen fortsetzen. "Er soll Bargeld dort ergänzen, wo Bargeld heute nicht hinreist", sagte Niederländer. Sie betonte auch: "Wir haben ein gesetzliches Zahlungsmittel, das ist im stationären Handel das Bargeld." (kap, 19.10.2023)