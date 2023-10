Die Ausstattungsvariante Edition R gibt's mit einer exklusiven Außenfarbe als Reminiszenz an Mazdas ersten Pkw, das R360 Coupé von 1960. Der Rest der Karosserie und das Interieur sind in Schwarz gehalten. Foto: Mazda

Laufen die Geschäfte gut, sagt man, der Laden brummt. Hier wäre der Spruch zu modifizieren in "der Wagen brummt". Das nämlich ist gleich einmal die auffälligste Charaktereigenschaft, die der MX-30 e-Skyactiv R-EV akustisch an den Tag legt, als wir ihn dieser Tage anlässlich der Fahrpräsentation in der und um die Fugger-Metropole Augsburg erstmals im Fahrbetrieb erleben können.

Es hat ja enorm viele Vorschusslorbeeren gegeben für den unkonventionellen, aufgrund der Firmenhistorie freilich nachvollziehbaren Schritt, Elektromobilität mit Wankelmotor zu kombinieren, und jetzt wissen wir also, wie sich das fährt.

So hat dieser Mazda-Pkw-Erstling übrigens ausgesehen. Foto: Mazda

Brummig? Tritt der nach dem seligen deutschen Erfinder Felix Wankel benannte Rotationskolbenmotor in Aktion, teilt er das mit sonorem Klangbild mit, und dies in einem als durchaus angenehm empfundenen Frequenzband. Die Mazda-Sans haben das noch dazu so hingetüftelt, dass es klingt, als gehe er die am Gas-, Pardon: Strompedal abgefragte Drehzahlkurve mit.

Ist natürlich insofern Humbug, als der Verbrenner in keinem Betriebsbereich direkten Zugriff auf die Antriebsräder hat – diese Aufgabe obliegt einzig und allein dem 125 kW starken Elektromotor.

Dass der R-EV zwei Durchschnittspersonen schwerer ist als der nur elektrische MX-30, merkt man erst in flott gefahrenen Kurven. Bei 140 km/h ist übrigens Ende des Vorwärtsdrangs - gleiche Höchstgeschwindigkeit wie beim rein elektrischen Modell. Foto: Mazda

Jedenfalls, Fahrbetrieb: Das Ding lenkt sich so sauber und präzise, wie man das von Mazda gewohnt ist. Auch das Fahrwerk ist gekonnt abgestimmt, straff, aber nicht bösartig, sondern mit reichlich Komfortreserven. Muss eine gar nicht so einfache Aufgabe gewesen sein, bringt der MX-30 als R-EV doch rund 150 Kilos mehr auf die Waage denn als reiner Batterieelektriker.

Der Motorraum ist gut gefüllt. Auch ein Kunststück, so viel komplexe Technik auf so geringem Bauraum unterzubringen. Foto: Mazda

Die zusätzliche Masse merkt man ein wenig in flott gefahrenen Kurven und beim Bremsvorgang, aber nichts, was einer oder einem Angst machen müsste, zumal die Mazda-Klientel zwar durchaus der dynamischen Mentalität huldigt, dieser Wagen aber kein MX-5 ist und sein will. Agil und wendig ist er jedenfalls, und das ist wichtig für das von den Japanern dingfest gemachte Haupteinsatzgebiet, den Stadtbetrieb.

Nicht merklich kopfschwer

1.123 Kilogramm drücken auf die Antriebsräder, 730 sind es hinten: Angesichts der Achslastverteilung hatten wir ein kopfschweres Fahrverhalten ähnlich wie weiland beim Peugeot RCZ erwartet, ein Aha-Effekt in diese Richtung blieb bei diesem ersten aktiven Kennenlernen aber durchaus aus, Kompliment an die Feinabstimmer.

Wen bedient Mazda mit diesem Angebot? Es ist ja kein Geheimnis, dass deren erstes Elektromobil nicht gerade ein durchschlagender Erfolg ist. Jene, denen an deutlich mehr als 200 Kilometern Reichweite gelegen sei, argumentiert Mazda, und bringt dabei die über dreifache im R-EV in Stellung: Strecken von bis zu 680 km seien solcherart machbar (der Benzintank fasst übrigens 50 Liter).

Und hier das Ganze noch mal isoliert: rechts der Wankelmotor, mittig der Generator, links der (ölgekühlte) E-Motor, hinten dran das Getriebe. Der kompakte Block wird im Fahrzeug quer eingebaut. Foto: Stockinger

Was die realen Verbrauchswerte und damit Reichweiten betrifft, wird sich erst nach längerem Beobachtungszeitraum eine realistische Einschätzung abgeben lassen. Die Möglichkeit, deutlich weiter in die Ferne schweifen zu können – was Anhängerinnen der reinen Elektrolehre lieber aus Akkus bereitgestellt wüssten –, ist aber ein Argument.

Ein anderes beträfe die getreue Wankel-Fangemeinde, die erstmals nach dem letzten und auch schon legendären Hiroshima-Wankelsportler, dem RX-8 (2003 bis 2012), wieder in den Genuss einer solchen Motorisierung kommt, selbstverständlich mit aktuellster Abgasreinigung.

Innen so weit alles wie gehabt, inklusive der wie beim Wankel-Sportler RX-8 gegenläufig öffnenden Türen hinten. Foto: Mazda

Die spezifische Auslegung lautet: serieller Plug-in-Hybrid. Der gegenüber dem reinen Elektro-MX-30 von 107 auf 125 kW erstarkte E-Motor ist der Antriebsakteur, er sitzt im kompakten, quer eingebauten Antriebsblock. Gleich daneben der Generator, der die vom (wiederum daneben positionierten) Wankel generierte Energie in die von 33,5 auf 17,8 kWh halbierte Batterie speist, aus der sich eben der E-Motor den Saft holt.

Im Fahrbetrieb wählt man aus drei Betriebsarten: Elektro, Normal, Laden. Fällt der Ladestand im Normal-Modus unter 40 Prozent, bringt sich der Wankelmotor in regelmäßigen Intervallen ein, um den Ladestand auf etwa 45 Prozent zu halten. Und die E-Reichweite von bescheidenen 85 km? Reicht alleweil für die meisten Fahrten der Woche.

Zum Konzept selbst? Audi hatte 2012 in München und Nürnberg 120 A1 e-tron mit Wankelmotor (von der AVL) als Range Extender im Feldversuch – das Projekt schaffte es nicht in die Serie. Anders die ingenieursgetriebenen Japaner. Die zogen das konsequent durch. Wer nun aber mehr und rein elektrisch von Mazda erwartet, wird auf 2025 vertröstet. Da kommen die ersten Autos auf der elektrischen Plattform.