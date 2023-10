Robert Dornhelm Dornhelm

Das erste Mal, dass ich mit einem Mann namens Bronner zu tun hatte, war vor 53 Jahren. Das war aus Anlass der TV-Sendung "Zeitventil", das ein gewisser Gerhard Bronner gemeinsam mit Peter Wehle gestaltete. Ich war damals Cutter beim ORF und musste – nein: durfte – die Sendung in den damaligen Studios Schönbrunn schneiden. Für mich war Gerhard Bronners gesellschaftskritisch-kabarettistische Österreich-Betrachtung lehrreich. Sie half mir als Österreich-Neuling – ich war im Alter von 13 mit meiner Familie als Flüchtling aus Rumänien hierhergekommen –, meine neuen Landsleute besser zu verstehen.

Obwohl es in diesen Zeilen eigentlich um das 35-jährige Bestehen der Zeitung DER STANDARD gehen soll, die ja Oscar Bronner gegründet hat, möchte ich noch einmal kurz auf seinen Vater Gerhard eingehen. Denn er war es, der im "Zeitventil" auch ausdrückte, was von der "Journaille" zu halten sei. Er zitierte dazu unter anderem einen Ausspruch des großen österreichischen Satirikers Alfred Polgar: "Die Presse hat die Aufgabe, das Gras zu mähen, das über etwas zu wachsen droht." Diesen Ausspruch hat Sohn Oscar offenbar zum "Standard" gemacht: Wo seine Zeitung mäht, wächst kein Gras mehr drüber. Pech für die Politiker – nicht nur hierzulande –, ein Glück für die Leser.

Rückkehr nach Wien

Und auch ein Zitat von Winston Churchill habe ich durch das "Zeitventil" kennengelernt: "Wartende Journalisten sind gefährlich, vergeblich wartende Journalisten sind noch gefährlicher. Am gefährlichsten aber sind vergeblich wartende Journalisten, die untereinander Informationen austauschen."

Auch dieses Zitat hat sich Oscar Bronner offenbar zu Herzen genommen. Als er nach dem Verkauf der – ebenfalls von ihm gegründeten – Zeitschrift "Profil" sich eigentlich in New York der Malerei widmen wollte, wartete der Journalist in ihm nicht länger, als der kritische Journalismus in Österreich mehr und mehr dem Boulevard zu weichen schien. Als die hier wartenden (Recherche-faulen?) Journalisten begannen, die Informationen nur mehr unter sich auszutauschen und mit den Politikern "auszumauscheln". Oscar Bronner kam kurz entschlossen zurück nach Wien und gründete wieder ein kritisches Printmedium. Diesmal eine Tageszeitung. Den STANDARD.

Negative Kritiken, gute Beziehung

Bronner junior kenne ich, seit es diesen STANDARD gibt. Zwar habe ich im STANDARD für meine Film-, TV- und Opernarbeit meistens schlechte Kritiken erhalten, aber das hat unserer Freundschaft keinen Abbruch getan. Und auch nicht meiner grundsätzlichen Wertschätzung für seine Zeitung. Ich habe mich einmal Anfang der 1990er wegen der Verrisse bei Ossi Bronner beschwert, der mir aber sehr überzeugend versicherte, dass er auf die Berichterstattung seiner Kollegen keinen Einfluss nimmt. Ich sehe es daher auch als (s)ein Verdienst, dass sich die dort arbeitenden Journalisten von niemandem "da oben" etwas dreinreden lassen. Von ihm nicht und schon gar nicht von den Politikern. Dafür erhalten sie meinen Beifall.

In diesem Sinne möchte ich auch meine Glückwünsche für das 35-jährige Bestehen des STANDARD und meine Wünsche für dessen Zukunft verstanden wissen. Möge er sich in dieser für Printmedien schwierigen Zeit weiterhin gut durchsetzen und seinen Lesern mindestens weitere 35 Jahre erhalten bleiben. Ganz im Sinne des ungarisch-amerikanischen Journalisten und Zeitungsverlegers Joseph Pulitzer, nach dem ein Preis benannt ist, den der STANDARD längst verdient hätte: "Die Presse mag ausschweifend sein. Aber sie ist das moralischste Werkzeug der Welt von heute. Durch die Furcht vor der Presse werden mehr Verbrechen, Korruption und Unmoral verhindert als durch das Gesetz." (Robert Dornhelm, 19.10.2023)