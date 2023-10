Die Huawei GT 4 beeindruckt vor allem mit ihrer Akkulaufzeit. DER STANDARD / Zellinger

"Fashion Forward": Mit diesen Worten präsentierte Huawei die mittlerweile vierte Generation seiner Smartwatches. Die GT 4 soll aber nicht nur modische Bedürfnisse befriedigen, sondern gleichzeitig der Personal Trainer am Handgelenk sein. Doch kann die 249-Euro-Uhr den eigenen Ansprüchen Genüge tun? Das klärt der Langzeittest des STANDARD. So viel vorweg: Die GT 4 schlug sich zwei Wochen lang hervorragend, muss aber kleinere Abzüge in der B-Note hinnehmen.

Kein Leichtgewicht

Beim ersten Auspacken der Edelstahlvariante wird klar: Die GT 4 bringt ordentlich was auf die Waage. Mit 137 Gramm ist sie alles andere als ein Leichtgewicht. Selbst ohne das massive Metallarmband des Testgeräts wiegt das Gehäuse immer noch 47 Gramm, was doch spürbar mehr ist als noch beim Vorgängermodell, das nur 35 Gramm auf die Waage brachte.

Immerhin lässt sich das Metallband ohne Probleme abnehmen und erweitern. DER STANDARD / Zellinger

Andererseits: Ein wenig Extragewicht schadet beim Muskeltraining eh nicht. Wer damit gar nicht leben kann, sollte eher zum gewebten Armband in Grün, der braunen Ledervariante oder dem schwarzen Elastomer greifen. Wer schmalere Handgelenke sein Eigen nennt oder schlichtere Eleganz bevorzugt, kann auch zur kleineren Variante der GT 4 mit nur 41 Millimetern Durchmesser greifen. Diese verursacht mit 37 Gramm Gewicht auch deutlich weniger Zug am Handgelenk.

Ein Plus: Der Akku

Das wahrscheinlich größte Plus der neuesten Huawei-Smartwatch und die Erklärung für das hohe Gewicht ist der ausdauernde Akku. Zwar hält im Langzeittest das Versprechen von zwei Wochen Laufzeit nicht, acht Tage hält die GT 4 bei intensiver Nutzung ohne Always-on-Display aber locker durch. Ein durchaus beeindruckender Wert, der ansonsten eher von Fitnesstrackern als vollwertigen Smartwatches zu erwarten ist. Die kleine Variante der GT 4 ist hier deutlich weniger ausdauernd und muss spätestens nach vier Tagen wieder ans Netz.

Die Motivatorin mit der Peitsche

Für chronisch bewegungsfaule Menschen wie den Tester setzt Huawei auf verschiedene Formen der Motivation. Am Morgen grüßt die GT 4 nach dem Aufwachen mit einem detaillierten Schlafbericht, in der Tief- und Leichtschlaf voneinander getrennt ausgewertet werden. Außerdem gibt es Tipps, wie man die Schlafqualität verbessern kann. Die sind manchmal von einer gewissen No-na-Qualität wie "Gehen Sie früher zu Bett".

Sitzt man zu lange, bekommt man den sanften Hinweis, dass es nun Zeit wäre, sich einmal wieder zu bewegen – nützlich, denn gerade als Bildschirmarbeiter vergisst man ohnehin gerne darauf, zwischendurch einmal aufzustehen.

Die GT 4 verfolgt die Herzfrequenz beim Krafttraining. DER STANDARD / Zellinger

Wirklich praktisch ist die automatische Erkennung von Trainings. Zwar muss man Hantel- oder Gerätetraining immer noch manuell starten, aber Kardioeinheiten erkennt die GT 4 zuverlässig von selbst und zeichnet die Daten mit auf. Hat man seine Trainingsziele noch nicht erreicht, wird auch schon mal die Peitsche ausgepackt, und die Uhr weist bestimmt darauf hin, dass es jetzt an der Zeit wäre, den Hintern in die Höhe zu bekommen.

Insgesamt verfolgt Huawei aber einen spielerischen Ansatz, der schon von den Vorgängermodellen bekannt sein dürfte: Täglich gilt es drei Fitness-Ringe zu absolvieren, also Kalorien zu verbrauchen, einmal pro Stunde aufzustehen und 20 Minuten Bewegung am Tag zu machen. Dieser Trick der Gamification funktioniert im Testerhirn zumindest ganz gut, vor allem wenn nur noch wenige Trainingsminuten für den dritten Ring fehlen.

Die Gimmicks, mal nett, mal unnötig

Mit einem Druck auf die Krone gelangt man bei der GT 4 in das App-Menü. Dieses wird wie schon im Vorgängermodell standardmäßig in einer Wolken-Ansicht dargestellt. Da hat man wohl bei Apple geklaut. Leider ist Huawei aber nicht Apple, dessen App-Symbole deutlich bekannter sein dürften. In der Praxis ist es beinahe unmöglich, sich zu merken, welche Funktion sich hinter den oft sehr kryptischen Zeichen versteckt, weshalb sich hier der Wechsel zurück zur klassische Listenansicht anbietet. Hier verbergen sich Funktionen wie Wecker, Aktivitätsmonitor, Stressauswertung, Herzfrequenz, Anrufe, Kontakte und Musik. Auch ein Barometer sowie ein Kompass sind mit an Bord. Sehr fein.

33 Grad Hauttemperatur. Grund zur Sorge oder einfach ein unnötiges Feature? DER STANDARD / Zellinger

Andererseits gibt es auch Funktionen, die eher Ratlosigkeit verursachen: Was bitteschön soll die Temperaturmessung der Hautoberfläche aussagen? Sind 33 Grad zu wenig und muss dringend ein Arzt konsultiert werden, oder hat hier Huawei ein Feature der Marke "Weil wir es können" verbaut? Ähnlich verhält es sich mit dem Pulsoxymeter, das einmal 99 Prozent, wenige Augenblicke später nur 90 Prozent Sauerstoffsättigung ausgibt.

Sideloading nötig

Wer wie die meisten Menschen in der westlichen Welt kein Huawei-Smartphone mit Harmony-OS verwendet, muss sich auf einige Einschränkungen gefasst machen. So muss die unbedingt nötige Huawei Health App in der Huawei-App-Gallery heruntergeladen werden. Diese wiederum kann man nur per Sideloading auf Android-Telefone befördern. Zwar gibt Huawei hier eine Anleitung mit auf den Weg, der Prozess dürfte für ein weniger technikaffines Publikum aber eine enorme Hürde sein. Apple-User können direkt im App Store darauf zugreifen. Zwar unterstützt die GT 4 kontaktloses Bezahlen, Voraussetzung ist aber Huawei Wallet, die im Westen nicht allzu verbreitet sein dürfte. Google oder Apple Pay werden leider nicht unterstützt.

Die App: Erstaunlich vielseitig

Hat man die Hürden einmal überwunden und ist Huawei Health einmal auf dem Smartphone installiert, weiß die App durchaus zu überzeugen. Den größten Mehrwert dürften Leichtathleten aus der App ziehen, sind viele Funktionen doch explizit an Läuferinnen und Läufer gerichtet.

Kraftsportler und Fitnessstudio-Junkies kommen aber ebenso auf ihre Kosten. Nicht nur können hier detaillierte Sport- und Trainingsdaten ausgewertet werden, auf Wunsch können auch Trainingspläne heruntergeladen werden, oder man holt sich Tipps zur richtigen Ausführung einzelner Bodyweight-Übungen.

Aber leider ein DLC-Shop

Gleichzeitig dient die App zur Konfiguration der Uhr und bietet etwa eine Vielzahl von Watchfaces zum Download an. Diese sind oft von der Community generiert und schwanken daher in der Qualität stark. Dafür sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, und man kann die Uhr im "Rick and Morty"-Design erstrahlen lassen, so man den Drang dazu verspürt. Andererseits dient die App leider auch als Marktplatz, an dem Premium-Abos und teure Ziffernblätter verkauft werden. Hier muss man etwas aufpassen, wo man im Endorphinrausch nach der Sporteinheit hindrückt.

Fazit: Ein Preis-Leistungs-Knaller

Die Huawei GT 4 ist die fast perfekte Smartwatch für all jene, die kein Vermögen für die Konkurrenzprodukte von Google und Apple ausgeben wollen. Für 249 Euro bekommt man die große Variante entweder mit grünem, braunem oder schwarzem Armband. An Features lassen die neuesten Smartwatches von Huawei kaum etwas vermissen, und wer die Sideloading-Hürde überwinden und auf Apple und Google Pay verzichten kann, macht hier sicher nichts falsch.

Für die Edelstahlvariante gibt es dennoch keine Kaufempfehlung. Nicht nur ist diese unverständlicherweise um 100 Euro teurer, sie dürfte für die meisten Menschen auch deutlich zu schwer sein, auch wenn sie optisch schon einiges hermacht.

Im Langzeittest erwies sich die Huawei GT 4 jedenfalls als hervorragende Begleiterin für das tägliche Workout sowie den Arbeitsalltag, so man sich der Einschränkungen bewusst ist. (Peter Zellinger, 21.10.2023)