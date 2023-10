Wien - Das Videoportal Youtube wartet mit einigen Neuerungen im Nachrichtenbereich auf. So wird eine neue Wiedergabeseite für Nachrichtenbeiträge eingeführt. Diese Wiedergabeseite soll laut einer Aussendung "Inhalte aus zuverlässigen Quellen aus den Bereichen Video-on-Demand, Live-Streams, Podcasts und Shorts zusammenfassen". Das Ziel sei es, dass Zuschauerinnen und Zuschauer "in die Tiefe gehen und mehrere Quellen und Blickwinkel erkunden können". Auf einer einzigen Seite seien "relevante Videos im Langformat, Live-Berichte und Shorts" zu finden.

Youtube will künftig "ein Multiformat-Nachrichtenerlebnis" bieten. AP/Patrick Semansky

Außerdem gestartet wird ein "Shorts-Innovation-Programm für Nachrichtenanbieter". Dabei handle es sich um "eine Initiative zur Stärkung der Möglichkeiten für Kurzvideos von Nachrichtenorganisationen durch finanzielle Zuschüsse und fachliche Unterstützung". Zum Start arbeitet Youtube dafür mit rund 20 Nachrichtenanbietern in zehn Ländern zusammen und stellt insgesamt 1,6 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Die Teilnehmer sollen "auf der Grundlage ihrer starken Präsenz von Videos im Langformat" auf Youtube ausgewählt werden, "aber mit dem Bestreben, die Erstellung von Shorts-Inhalten zu verbessern und zu erweitern". Im Laufe des nächsten Jahres sollen YouTube-Spezialisten mit Nachrichtenanbietern, darunter Univision in den USA, AFP in Frankreich und Mediacorp in Singapur, an der Strategie für Shorts-Inhalte und den besten Verfahren für die Videoproduktion arbeiten. (red, 19.10.2023)