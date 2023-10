Das Erscheinungsbild ist markant und klassenüblich. Den hier gezeigten Plug-in-Hybrid gibt es nur mit Frontantrieb. Foto: Honda

Bei Honda ist Modelloffensive angesagt, die eine SUV-Offensive ist, der Kundschaft Wunsch ist ihnen Befehl. Heuer trudelte schon der ZR-V ein, der zwischen HR-V und CR-V passt, wie genau, zeigt sich an der Neuauflage des Letzteren. Gerade läuft auch der e:Ny1 zu, der zweite E-Honda und der erste auf der "e:N F"-Elektroplattform, früh im Jahr wurde am anderen Ende der Ökopalette noch der Civic Type R positioniert, ohne den einen oder anderen sportlichen Beitrag wäre Honda nicht Honda.

Nun also der CR-V. Die Baureihe ist international höchst erfolgreich, seit 1996 aktiv und in sechster Generation auf 4,71 m Länge gewachsen (erste Generation: 4,51 m). Das sind knapp elf Zentimeter mehr als beim Vorgänger, beim Komfortmaß Radstand liegt der Zuwachs bei 4,0 cm. Zum Einordnen: 4,34 m lang ist der HR-V, 4,57 der Z-RV (e:Ny1: 4,39 m).

Die Hybridversion gibt es auch mit Allradantrieb. Ist 100 kg leichter als der Plug-in und fährt sich ein klein wenig leichtfüßiger.

Hauptbotschaft: Im CR-V kommt Hondas erster Plug-in-Hybrid in Europa zum Einsatz. Mit 17,7-kWh-Akku und bis zu 81 km E-Reichweite. Bei den Kernkomponenten hat sich Honda für ein evolutionäres Konzept entschieden, für Tüfteln im Detail, und dazu vorhandene Lösungen neu durchdacht und optimiert.

Skaleneffekte

Interessant ist da auch der Umstand, dass sich der e:PHEV (Plug-in-Hybrid) bis auf die größere Batterie alle Komponenten mit dem e:HEV teilt, dem bewährten Vollhybridsystem nach Art des Hauses. Sparen fahren mal zwei, quasi: Einmal ermöglicht Honda seiner Klientel, je nach persönlicher Wahl möglichst sparsam individuell mobil zu sein, ein andermal spart der Hersteller selbst, nämlich bei der Komplexität, und lukriert damit obendrein zusätzliche Skaleneffekte.

Einblick unter die Motorhaube des Plug-in-CR-V.Bringt es dank hinter der ersten Sitzreihe unterflur verbauter 17,7-kWh-Batterie auf bis zu 81 km elektrische Reichweite.

Beim Hybridsystem wird bisher ein Atkinson-Benziner mit zwei Elektro-Synchronmotoren kombiniert, der eine sorgt für den Antrieb, der andere fungiert als Generator und speist die Energie des dauerlaufenden Ottomotors in die Batterie ein (serieller Hybridantrieb) – nur in wenigen Szenarien wie Autobahntempo hat auch der Verbrenner via Überbrückungskupplung direkten Zugriff auf die Antriebsräder (paralleler Hybrid). Letzteres funktioniert getriebelos und mit einer Übersetzung, die etwa einem vierten, fünften Gang entspricht.

Das Konzept wurde nun unter der Zielrichtung Leistungs- bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung dahingehend modifiziert, dass der über eine fixe Übersetzung mit dem Benziner verbundene Generator und der Antriebs-E-Motor statt wie bisher auf einer Welle nun auf zwei getrennte Achsen aufgeteilt sind.

Sympathischer Bedienzugang: Bei Honda finden sich immer noch Knöpfe und Drehregler, wo es besonders sinnvoll erscheint, bei der Klimabedienung etwa.

Das ermöglicht neue Freiheitsgrade: Der 2,0-Liter-4-Zylinder erstarkte von 105 kW (143 PS) auf 109 kW (148 PS), beim Antriebs-E-Motor wurden 6,5 Prozent mehr Drehmoment (335 Nm) realisiert. Auch ermöglicht das Dual-E-Motor-Getriebe dem Benziner jetzt bei direktem Antriebseinsatz eine zweite Übersetzung, vergleichbar mit einem Bereich zwischen erstem und zweitem Gang, also für niedriges Tempo.

Dadurch wächst der Parallelhybrid-Anteil, Einsatzzweck wäre zum Beispiel einer mit Anhänger – beim e:PHEV konnte auf diese Weise die Anhängelast auf 1.500 kg gesteigert werden. Beim e:HEV ist das aufgrund der geringen Leistungsreserven der kleinen Batterie (1,06 kWh) nicht möglich, da liegt sie bei 750 kg.

Den größten Kofferraum kann der Plug-in-Hybrid für sich verbuchen. Aber auch bei den Vollhybriden herrscht kein Mangel an Nutzraum.

Interessant: Beim Hybrid-CR-V liegt die Batterie weiter unterm Kofferraum, beim Plug-in unterflur hinter der ersten Sitzreihe – daraus ergibt sich für den Plug-in-Hybrid ein größeres Kofferraumvolumen von 635 bis 1.728 Liter. Beim Hybriden fasst er im 2WD-Fall 596 bis 1.651, bei Allrad 588 bis 1.643 Liter.

Adaptiv fährt sich's besser

Daraus ist auch zu entnehmen: Den Plug-in-Hybrid-CR-V gibt es nur mit Frontantrieb, und er bringt beim Leergewicht 166 kg mehr auf die Waage als der Hybrid-Fronttriebler sowie immer noch 100 kg mehr als die Allradversion.

Wie sich das auswirkt aufs Fahrverhalten? Massiv? Minimal? Unser Eindruck nach der internationalen Präsentation: kaum fühlbar. Liegt hauptsächlich wohl an einem großartig abgestimmten adaptiven Fahrwerk, wie man es ähnlich vom Civic Type R her kennt und das rundum punkten kann, vom Abrollkomfort bis zum flotten Fahreinsatz. Aber natürlich bewältigt auch das konventionelle Fahrwerk der Hybrid-CR-Vs tadellos seine Aufgaben.

Noch was zu erwähnen? Beim Design hat Honda derzeit ein glückliches Händchen, und bei den technischen Inhalten ist man besonders stolz auf die erstmals erreichte 360-Grad-rundum-Sensorik. (Andreas Stockinger, 21.10.2023)