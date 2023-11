Der schwarze Rennstreifen ist eines der Merkmale, an denen man den BST 270 erkennt. Foto: Stockinger

Wenn Sie eine Freundin oder ein Freund chinesischer Automobilbaukunst sind, wird Sie die Nachricht vielleicht erfreuen: Es hat nicht lange gedauert, bis Polestar auf den Sondereditionsschmäh gekommen ist mit den limitierten Auflagen, womit sich Premium- und (Super-)Sportwagenhersteller eine goldene Nase verdienen. Nur wenn bei Jeep "limited" draufsteht, ist "unlimited" gemeint.

Polestar nennt sein Modell BST edition 270, die 270 Stück sind schon weg, inzwischen laufen bereits die Heckantriebs-2er zu – wir erinnern uns: Mitten im Modellzyklus hat der Hersteller von prinzipieller Front- auf Heckantriebskonfiguration umgestellt –, wir durften aber noch ein paar Runden drehen.

Sie nannten ihn Biest

Warum 270? Weil dieser Tag das Herbst-Äquinoktium markiert. Nein, das wäre dann eine edition 266. Die Frage werden wir hier nicht klären können, ist ja auch nicht essenziell, 16 Stück jedenfalls fanden ihren Weg nach Österreich, Kostenpunkt 75.900 Euro, auf 76.900 kam der Test-BST mit allen Extras. Und damit das auch gleich abgehakt ist: Das Kürzel steht für Beast.

Die Signalfarbe Gold kommt zum Einsatz an Sicherheitsgurten, Bremssätteln, Radventilkappen und an den im Frunk positionierten Öhlins-Dämpfern.

Polestar war ursprünglich die hausinterne Tuningabteilung von Volvo, so wie M bei BMW oder AMG bei Mercedes, nur weniger bekannt. Womöglich wird mit BST die Hochleistungsabteilung des ehemaligen Hochleistungsablegers in Stellung gebracht.

"Öko"-Kraftlackel

Auf jeden Fall aber besinnt sich Polestar mit diesem Sondermodell der Herkunft. Ziel war, das bisher dynamischste Elektromodell des Hauses auf die Räder zu stellen, dementsprechend die Leistungsdaten: Die 350 kW der beiden E-Motoren packen vehement an allen vier Rädern an, in 4,4 Sekunden wäre man von null auf 100, bei 205 km/h käme das Ende des Vorwärtsdrangs, die 19,4 bis 20,2 kWh/100 km Normverbrauch würden dann aber ebenso in weite Ferne rücken wie die Normreichweite (462 km).

Zwei Zentimeter Tieferlegung bewirken nicht nur satteren Auftritt, sondern auch bemerkenswerte fahrdynamische Fähigkeiten. Das Fahrwerk selbst ist allerdings gnadenlos hart.

Der mattschwarze Rennstreifen passt gut zum Anspruch dieses Autos, kostet aber einen zusätzlichen Tausender, das zweieinhalb Zentimeter tiefergelegte Fahrwerk hingegen zählt ebenso zum Serienumfang wie die Signalfarbe Gold (apropos goldene Nase). Dekorativ, aber antiinflationär eingesetzt an Sicherheitsgurten, Bremssätteln, Radventilkappen – und an den im Frunk, dort gut sichtbar und verstellbar, untergebrachten Öhlins-Dämpfern. Sehr schmuck.

Wir bewegten das Biest in 30-Grad-Zeiten und notierten noch in den Notizblock: Defensiv gefahren, sind 400 km auch sommers eine Orientierungsgröße, mit er es sich halbwegs seriös kalkulieren lässt. Das sportlich-knöcherne Fahrwerk fühlt sich auf Dauer eher unlustig an, speziell auf der Sitzposition rechts. Löblich durchdacht für den realen Fahralltag: Einmal am zentralen Display ein (Assistenz-)System weggeschaltet, Spurhalter etwa oder Tempomat von adaptiv auf fix umgestellt, bleibt das so bis zur nächsten Änderung. Touch-Bedienung: na ja, Sie wissen schon ...

Tuning (ab Werk) auch bei Elektro: Polestar-Chef Thomas Ingenlath – hier bei der Präsentation der Studie Precept im Vorjahr – sieht dafür einen wachsenden Markt. Foto: PolestarBitte Rechte (Credit) ergänzen

Was hochsommers weiters auffällt: Das Lenkrad wirkt rasch klebrig, alle paar Minuten möchtest du dir die Hände waschen, und die Klimaanlage erfüllt (aus Verbrauchsgründen) zeitweilig den Tatbestand "suboptimal", zudem ist deren Kompressor mitunter recht deutlich vernehmbar, akustisch und mit leisem Karosserie-Vibrato. (Andreas Stockinger, 9.11.2023)