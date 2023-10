An den Börsen sind derzeit viele Fragen offen. Wie lange hält die Konjunktur den hohen Zinsen stand? Wann kommt eine Zinssenkung? GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHA

Bis auf wenige kleine Korrekturen sind die Börsen in den vergangenen Jahren stabil nach oben gelaufen. Themen wie Inflation, Energiekrise oder die geopolitisch unsicherer gewordene Lage haben die Party an den Märkten bisher nur kurz unterbrochen. Die Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) haben die Märkte zudem sehr lange mit billigem Geld geflutet – Geld, das auch an den Börsen veranlagt worden ist.

Doch mit dem billigen Geld ist jetzt schon länger Schluss. Sowohl die US-Notenbank Fed als auch die EZB haben die Zügel angezogen, ihre Anleihenkäufe massiv zurückgefahren und die Zinsen erhöht. Die EZB hat in zehn Schritten die Leitzinsen auf 4,50 Prozent angehoben. In den USA beträgt die Zinsspanne mittlerweile 5,25 bis 5,50 Prozent. Angehoben wurden die Zinsen vor allem, um die gestiegene Inflation in den Griff zu bekommen. Das gelingt den Notenbanken nicht wirklich gut. Die Inflation im Euroraum betrug im August 5,2 Prozent und ist damit noch weit weg vom Zwei-Prozent-Ziel der EZB.

Ein schmaler Grat

Mit der Politik der höheren Zinsen haben die Notenbanker aber eine Gratwanderung begonnen. Denn die Zinssteigerungen belasten Privathaushalte wie die Unternehmenslandschaft. Die Kosten für Geld sind beträchtlich gestiegen, Investitionen werden zurückgehalten. Das macht einige Unternehmen für Investoren unattraktiv. Die Aufgabe der Notenbanker ist es nun, darauf zu achten, dass sich die Wirtschaft nicht so weit abkühlt, dass sie in eine Rezession rutscht. In Europa sind Deutschland und Österreich bereits in der Rezession – im gesamten Euroraum ist aber noch Wachstum erkennbar.

In den USA ein ähnliches Bild. Die Rezession wurde durch die aggressive Zinspolitik bereits erwartet. Gekommen ist sie noch nicht. Maximilian Kunkel, Chief Investment Officer bei UBS Wealth Management Germany & Global Family Office, begründet das in einem Beitrag für die Wirtschaftswoche so: "Der Privatsektor befindet sich aus fundamentaler Sicht in einer guten Verfassung. Die Finanzen der Privathaushalte, die Unternehmensbilanzen und die Nachfrage nach Arbeitskräften nehmen sich allesamt stärker aus als normalerweise im Vorfeld einer Rezession." Das schaffe vorerst einen Puffer gegen die Wachstumsprobleme.

Aktien als Gewinner

Experten gehen davon aus, dass die Zinsen vorerst auf ihrem hohen Niveau verweilen und die Notenbanker die weitere wirtschaftliche Entwicklung abwarten, bevor sie aktiv werden. Erwartet wird, dass die Zinsen im kommenden Jahr wieder etwas gesenkt werden könnten. Das wäre für die Börsen wieder ein Aufatmen und ein Signal dafür, dass die Börsenparty weitergeht.

Eine Analyse der Zinszyklen der Fed zeigt zudem, "dass Aktien tendenziell besser abschneiden als andere zyklische Vermögenswerte, wenn die Fed beginnt, die Zinsen zu senken", sagt Paul Jackson, Global Head of Asset Allocation Research bei Invesco. Für diese Zinszyklus-Analyse wurden neun Zeiträume seit Anfang 1974 genauer unter die Lupe genommen. Eine Lockerung der Geldpolitik durch die Fed bringt demnach in aller Regel eine schwache Performance zyklischer Anlageklassen (wie Rohstoffe, Hochzinsanleihen und Immobilien) mit sich, aber höhere Erträge für Staatsanleihen und Investment-Grade-Anleihen sowie eine durchwachsene Entwicklung des US-Dollars.

In der aktuellen Hochzinsphase werde die Performance von Aktien laut Jackson davon abhängen, ob es den Zentralbanken gelingt, eine Rezession zu vermeiden.

Hoffen und Bangen

Den jüngsten Marktbewegungen nach zu urteilen scheinen die Märkte bereits mit einer kräftigen Erholung der Wirtschaft zu rechnen – dafür spricht laut dem Invesco-Experten Jackson zumindest die Outperformance zyklischer Vermögenswerte in den vergangenen drei Monaten.

Die Konjunkturdaten zeichnen jedoch ein anderes Bild: Demnach scheinen sich die großen Volkswirtschaften momentan im Abschwung zu befinden – bis hin zu leichten Rezessionen. Jackson spricht daher davon, dass das aktuelle Verhalten der Märkte nicht zu den Einschätzungen des gesamtwirtschaftlichen Umfelds passt. Im besten Fall bedeutet diese Anomalie (zyklische Anlageklassen verhalten sich so, als ob die Wirtschaft Fahrt aufnähme, Konjunkturdaten zeigen ein anderes Bild), dass das Potenzial für weitere Zugewinne beim Eintritt einer Erholung begrenzt ist. Im schlimmsten Fall – wenn die Wachstumserwartungen enttäuscht werden – "könnte es aber auch zu heftigen Kursverlusten für zyklische Anlageklassen kommen", fasst der Experte zusammen.

Hinzu kommen neue Sorgen. Der Israel-Konflikt könnte Rohöl deutlich verteuern. Das würde die Inflation weiter antreiben und die Konjunktur schwächen. Die Notenbanken wären erneut gefordert. Sie hätten dann zumindest das Potenzial der Zinssenkungen. Ob das reichen wird, wird sich zeigen. (Bettina Pfluger, 19.10.2023)