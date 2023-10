Der begehrte Wildlife Photographer of the Year Award wurde zum 59. Mal vergeben. Wir zeigen eine Auswahl der besten Fotos, die unsere Umwelt fantastisch in Szene setzen

"Wale beim Wellenmachen": In einem koordinierten Angriff bereiten sich Orcas darauf vor, eine Weddellrobbe durch künstliche Wellen von einer Eisscholle zu "schaukeln". Festgehalten wurde die Jagdszene in der Antarktis von Bertie Gregory. Wildlife Photographer of the Year/Bertie Gregory

Für Naturfotografinnen und Naturfotografen ist er so etwas wie der heilige Gral ihres Metiers: der Wettbewerb Wildlife Photographer of the Year. Seit der renommierte Preis im Jahr 1965 ins Leben gerufen wurde, ging es stets auch darum, mit der Auszeichnung der besten Naturfotografien bildgebende Kreativität und Vorstellungsvermögen anzuspornen. Ein weiterer Gedanke war es, mit herausragenden Bildern den Schutz der Umwelt zu fördern und ihre lebenswichtige Bedeutung für den Menschen zu unterstreichen.

"Das goldene Hufeisen": Der begehrte Titel "Naturfotograf des Jahres" geht an den Fotografen und Meeresbiologen Laurent Ballesta. Überzeugt hat das Bild dieses weiblichen Pfeilschwanzkrebses, das vor der philippinischen Insel Pangatalan entstand. Wildlife Photographer of the Year/Laurent Ballesta

"Steinbock im Eis": Ein neugieriger weiblicher Alpensteinbock taucht aus seiner schneeweißen Welt auf, um den Beobachter zu beäugen. Der Fotograf Luca Melcarne musste seine Kamera anhauchen, um sie für dieses Bild aufzutauen. Für sein Werk und seine Mühen wurde er mit dem Portfoliopreis "Rising Star" ausgezeichnet, der an Fotografinnen und Fotografen zwischen 18 und 26 Jahren geht. Wildlife Photographer of the Year/Luca Melcarne

Im heurigen Jahr hatte die international besetzte Jury einiges zu tun. Selten wurden so viele Bilder eingereicht, insgesamt waren es 49.957 Fotos aus 95 Ländern. Egal ob Profi oder Laie, jung oder alt, jeder kann sich an dem Wettbewerb beteiligen, der jedes Jahr im Oktober mit dem Aufruf zu Einreichung startet.

"Der letzte Hauch des Herbstes": An einem dunklen, feuchten Tag nahm Agorastos Papatsanis dieses mystisch anmutende Foto auf. Es zeigt einen Gemeinen Riesenschirmling, der aus den Lamellen unter seiner Kappe seine Sporen freisetzt, um die nächste Pilzgeneration im Wald zu verbreiten. Wildlife Photographer of the Year/Agorastos Papatsanis

"Vorhang auf für die Riesenschlange": Eine Gruppe von Grauflügel-Trompetenvögeln verharrt regungslos, während sich die Gefahr vorbeischlängelt. Trotz der wirkungsvollen Tarnung im Laub ist den Vögeln die Königsboa nicht entgangen. Fünf Monate wartete Hadrien Lalagüe auf diesen Schnappschuss. Wildlife Photographer of the Year/Hadrien Lalag

"Die Kunst der Balz": Den Sieg in der Kategorie "Komposition und Form" konnte Rachel Bigsby mit dieser Aufnahme zweier balzender Basstölpel erringen. Entstanden ist das Bild vor der Sandstein-Insel Noss. Jeden Sommer beherbergt das Eiland, das sich vor den Shetlandinseln 180 Meter über den Meeresspiegel der Nordsee erhebt, mehr als 22.000 Basstölpel. Wildlife Photographer of the Year/Rachel Bigsby

Für die Jurymitglieder ist aber nicht nur die Auswahl der besten Fotos eine Herausforderung, wie die Vorsitzende Kathy Moran in der begleitenden Publikation zum Bewerb schreibt. In mindestens zwei Fotowettbewerben wurden KI-generierte Bilder ausgezeichnet. Das habe nicht nur die Jury bedeutend in Verlegenheit gebracht, sondern beim Publikum auch einen schalen Nachgeschmack hinterlassen: Viele fühlten sich hinters Licht geführt, ja sogar betrogen.

"Der letzte Atemzug": Einen tragischen Moment fing Lennart Verheuvel ein: Dieses Orca-Weibchen verirrte sich im Oktober 2022 an die Südküste der Niederlande. Trotz mehrfacher Rettungsversuche verendete der Schwertwal. Wildlife Photographer of the Year/Lennart Verheuvel

"Unerwartete Begegnung": Zwischen elf und 14 Jahren sind die Teilnehmenden in der Kategorie "Junge Naturfotografen". Das Rennen um Platz eins konnte die Französin Ekaterina Bee für sich entscheiden. Ihr Foto von zwei Großen Tümmlern entstand an der Westküste Schottlands. Wildlife Photographer of the Year/Ekaterina Bee

"Erleuchtung": Ein atemberaubendes Spektakel hat Sriram Murali in den Wäldern des indischen Anamalai Tiger Reserve fotografiert. Die Show der Glühwürmchen beginnt in der Dämmerung mit wenigen Lichtpunkten. Immer mehr kommen hinzu bis etwas Bemerkenswertes geschieht: Die Tiere synchronisieren sich und pulsieren gemeinsam wie eine La-Ola-Welle im Stadion. Wildlife Photographer of the Year/Sriram Murali

Die neue Technologie wird nicht mehr verschwinden, urteilt Moran. Sie werfe jedoch einige Frage auf: Kann künstliche Intelligenz etwas Schöneres erschaffen als das, was wir in der Natur erleben? Kann sie etwas Inspirierenderes entstehen lassen als das, was auf den Siegerfotos zu sehen ist? "Wie ich selbst in den vergangenen Monaten erfahren habe, vermag kaum etwas mehr Freude zu bereiten als die komplexe, verbindende, wunderschöne Unordnung und Realität der Natur", führt Moran aus. "Zum Glück dürfen alle am Wettbewerb Beteiligten noch immer glauben, was sie sehen", schließt sie.

"Kita für Hippos": Dieses Nilpferd-Weibchen ruht sich mit seinem drei bis vier Jahre alten Kalb in einem flachen See im Osten Südafrikas aus. Mehr als zwei Jahre lang besuchte der Fotograf Mike Korostelev die Tiere, bis ihm dieser Schnappschuss gelang. Wildlife Photographer of the Year/Mike Korostelev

"Das Kaulquappenbankett": Ein bisschen grausig, ein bisschen makaber und doch hat Juan Jesus Gonzalez Ahumada einen besonderen Moment gebannt. Die Szene nahm er in der Nähe seines Zuhauses in Südspanien auf. Dort hatte sich der gerade flügge gewordene Spatz von seinem Nest aus auf seinen ersten und letzten Flug gemacht. Wildlife Photographer of the Year/Juan Jesus Gonzalez Ahumada

"Vögel der Mitternachtssonne": Durch eine lichtdurchlässige Glasfaserplatte einer geschlossenen Fischfabrik in Varanger im arktischen Teil Norwegens entstand dieses Bild. Die Sicht des Fotografen Knut-Sverre Horn hing vom herrschenden Licht ab: Am Tag waren die Dreizehenmöwen und ihr Nachwuchs nur als vager Umriss erkennbar, nachts bestimmte der Einfallswinkel der Mitternachtssonne die Sichtverhältnisse. Wildlife Photographer of the Year/Knut Sverre Horn

Während wir hier nur eine kleine Auswahl der in 16 Kategorien gekürten Siegerfotos zeigen, sind in der begleitenden Publikation zum Wettbewerb alle Gewinnerinnen und Gewinner sowie alle lobend erwähnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bildgewaltig vertreten. (Marlene Erhart, 22.10.2023)