Bremst nun ein Ereignis die Kette, wie die Pandemie oder Störungen bei Lieferanten, besteht oft keine Chance, an genug Medikamente zu kommen

Der ZDF-Film beleuchtet, welch großen Einfluss Profitabilität von Arzneimitteln hat.

Der ZDF-Film beleuchtet, welch großen Einfluss Profitabilität von Arzneimitteln hat. Screenshot: ZDF

"Ist derzeit nicht lieferbar.“ Diesen Satz hören gerade viele Menschen, die in Apotheken nach Medikamenten fragen. Vor allem seit der Corona-Pandemie und bis heute sind Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten besonders sicht- und spürbar. Zwei Journalisten suchen in der Dokusendung Die Spur im ZDF nach dem Hintergrund für die schlechte Verfügbarkeit von Pharmaprodukten.

Bei Antibiotikaengpässen wird es besonders gefährlich. Ärztinnen und Ärzte müssen dann Breitbandantibiotika verschreiben. Diese erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Resistenzen und somit von mehr Toden durch Infektionen.

Aber was genau läuft schief in der Logistik? Einerseits die Ökonomisierung, sagt der Geschäftsführer einer Pharmafirma. Weil die Kosten für die Produktion steigen und die Preise für die Medikamente nicht inflationsbedingt angepasst werden, steigen immer mehr Firmen aus dem Geschäft für sogenannte Generika aus – also Medikamente ohne Patentschutz. Dazu kommen die komplizierten Lieferketten aus weit entfernten Teilen der Welt.

Bremst nun ein Ereignis die Kette, wie die Pandemie oder Störungen bei Lieferanten, besteht oft keine Chance, an genug Medikamente zu kommen. Die Recherche dazu führt den Reporter nach Österreich. In Kundl in Tirol befindet sich die einzige Produktionsstätte für das Antibiotikum Penicillin im deutschsprachigen Raum. Es ist eine teure Produktion, die sich kaum noch lohnt. Der Film beleuchtet, welch großen Einfluss Profitabilität von Arzneimitteln hat. Weil der Bedarf steigt, zahlen Krankenkassen nur noch Festbeträge. Für Hersteller ist das Geschäft dann irgendwann nicht mehr lukrativ. (Melanie Raidl, 19.10.2023)