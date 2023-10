"Ein Blick in die Welt beweist, dass Horror nichts anderes ist als Realität", sagte Alfred Hitchcock. Der Horror in den nun folgenden Serienempfehlungen ist glücklicherweise nicht real und – soweit aus heutiger Sicht zu beurteilen – wird es auch nie werden. 15 Horrorserien für ein garantiert schauderhaftes Halloween:

Sleepy Hollow

(2013–2017) 250 Jahre nach seinem Tod kehrt der Revolutionskrieger Ichabod Crane zurück und muss sich erneut dem kopflosen Bösewicht von Sleepy Hollow stellen. Tom Mison im Schwebezustand zwischen Hier und Jetzt. Canal+

Sleepy Hollow Official Trailer

Them: Covenant

(2021) Henry und Lucky Emory glauben, sie haben es gut getroffen. Das schwarze Ehepaar bezieht in den 1950er-Jahren ein Haus inmitten einer von Weißen bewohnten Gegend in Los Angeles. Doch die Familie wird von rassistischen Nachbarn – Alison Pill, supergarstig – bedroht und von übernatürlichen Kräften heimgesucht. Böses Haus, böse Leute – that escalated quickly. Amazon Prime Video

THEM - Official Trailer | Prime Video

Gänsehaut um Mitternacht

(2022) Was wirkt am besten gegen Angst? Noch mehr Angst. Nach diesem Rezept treffen einander unheilbar kranke Jugendliche in der Bibliothek des Sterbehospizes, um einander furchterregende Gruselgeschichten zu erzählen. Und sie schließen einen Pakt: Wer zuerst stirbt, meldet sich aus dem Jenseits. Die Serie ist inspiriert von den Werken des Kinder- und Jugendbuchautors R. L. Stine und stammt aus dem Horrorhaus von Meister Mike Flanagan. Gesehen oder ungesehen, hier, aber nicht hier. Netflix

Gänsehaut um Mitternacht | Offizieller Teaser | Netflix

Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities

(2022) Übernatürliche Ereignisse, dunkle Geheimnisse, reihenweise Monster und das Böse in der Welt: In dieser Anthologieserie von Hexenmeister del Toro ist für jeden und jede etwas Nettes dabei. Kreisch! Netflix

GUILLERMO DEL TORO’S CABINET OF CURIOSITIES | Official Trailer | Netflix

The Haunting of Hill House

(2018) Schon wieder ein Haus, schon wieder ein Fluch: eine Familie, die in eine verfluchte Villa zieht und grausige Dinge erfährt. Jahre später kehren vier der Kinder zurück und durchleben das Trauma ihrer Vergangenheit noch einmal. Der Horror kommt hier auf leisen Sohlen. Große Schockeffekte fehlen, dafür geht es familienpsychologisch in die Tiefe, das Grauen wird in der Inszenierung zumeist angedeutet und ist genau deshalb umso größer. Mike Flanagans Serienadaption gilt als Meisterwerk. Netflix

THE HAUNTING OF HILL HOUSE Official Trailer (2018) Netflix, Horror Movie

The Haunting of Bly Manor

(2020) Die unheimlich gute Fortsetzung von "The Haunting of Hill House" ist eine Adaption von Henry James' "The Turn of the Screw" und spielt – wie "Hill House" – auf zwei Zeitebenen. Die junge Dani beginnt als Au-pair in einem altes Herrenhaus in England zu arbeiten und merkt schnell, dass das kein Job wie jeder andere ist. Die Kinder Miles und Flora sind sehr sonderbar, und mit dem Haus stimmt wieder einmal etwas nicht. Netflix

The Haunting of Bly Manor - Official Trailer

Stranger Things 4

(2016–) Horror zum Gernhaben: Schon allein wegen Kate Bush zahlt es sich aus, die sieben Folgen der vierten Staffel zu schauen. "Running up that Hill" trägt zur Versöhnung der Generationen bei, weil der Nachwuchs plötzlich auch begeistert 1980er-Jahre-Hadern hörte. Kurz und gut, die Staffel ist ein Hit, alle Beteiligten – ob Joyce und Jim, Mike, El, Dustin, Lucas, Nancy, Jonathan, Karen, Martin, Will, Max, Steve, Billy, Bob, Sam, Robin oder Erica und Murray (ganz besonders Erica und Murray!) – sind derzeit our most favorite Streaming-Family. Ein Sommer wie damals. Netflix

Stranger Things 4 | Volume 2 Trailer | Netflix India

American Horror Story: Apocalypse

(2018) Die achte Staffel der Horroranthologie "American Horror Story" beginnt mit der Apokalypse. Die Welt, wie man sie kennt, existiert nicht mehr, die Menschheit ist großflächig dahingerafft, Überlebende streifen durch die verseuchte Landschaft. Und einige wenige wurden für ein vergleichsweise luxuriöses Leben in geheimen Bunkern ausgewählt, in denen ganz eigene Regeln gelten.

American Horror Story: Apocalypse | Season 8 Ep. 1: Not a Drill Scene | FX

Ash vs Evil Dead

(2015–2018) Spin-off der "Evil Dead"-Filme von Sam Raimi: Der ehemalige College-Footballspieler Ash Williams stellt sich nach mehrjähriger Pause nur widerwillig seinen Dämonen. Bekannt durchsetzungsfähig, wie er ist, geht es mit hoher Schlagzahl und flotten Sprüchen durch die Nacht. Bruce Campbell haut drauf. Amazon Prime

Ash vs Evil Dead | Official Trailer | STARZ

Penny Dreadful

(2014–2016) Romantische Gemüter werden bei "Penny Dreadful" schwach. Horror ist dann gut, wenn er auf etwas Menschliches verweist. Die Monster aus John Logans Horrorshow haben durchwegs ihre Schwächen. Ein erfreulich gespenstisches Wiedersehen mit Dr. Frankenstein, Dorian Gray und Van Helsing. Amazon Prime

Penny Dreadful Season 1 | Official Trailer | Eva Green & Josh Hartnett SHOWTIME Series

Yellowjackets

(2021) Ein Flugzeug stürzt mit einer Mädchen-Fußballmannschaft in der kanadischen Wildnis ab. Bevor sie nach anderthalb Jahren gerettet werden, müssen sich die Überlebenden durchschlagen, Nahrung und Unterschlupf finden, sich gegen wilde Tiere behaupten und dabei mental halbwegs gesund bleiben. Das Leben danach: der pure Horror! Die Anspannung, die in "Yellowjackets" steckt, überträgt sich förmlich auf die Zuschauenden. Christina Ricci und Juliette Lewis geben und nehmen alles. Paramount+

Yellowjackets Season 2 Official Teaser | Yellowjackets | SHOWTIME

The Strain

(2014–2017) Ein abgestürztes Flugzeug hält Ungemach bereit: Die Insassen sind mit einem unbekannten Virus infiziert, das sie in Vampire verwandelt. 13 Folgen lang schleimt, saugt und schlürft das Böse durchs nächtliche New York. Es hat den unwiderstehlichen Drang, alles und jeden zu vernichten. Das Unglück anderer ist seine Berechtigung, sind die Menschen verzweifelt, fühlt es sich am wohlsten. Guillermo del Toro erspart den Zuschauenden wirklich nichts. Amazon Prime

The Strain | Official Series Trailer | FX

The Last of Us

(2023) In einer postapokalyptischen Gesellschaft keimt Hoffnung auf. Auf dem Weg zum Zombie-Heilmittel müssen die Überlebenden rund um Hauptdarsteller Pedro Pascal aber erst allerlei Gefahren überwinden. Wer "The Last of Us" noch nicht gesehen hat, ist selber schuld und sollte dieses Versäumnis schnellstens beseitigen. Jetzt. Sky

The Last of Us | Official Trailer | HBO Max

The Fall of the House Usher

(2023) Gegen die Mitglieder der Familie Usher sind die Logans aus "Succession" Herzerln und die Mitglieder der Addams Family Sympathieträger. In dieser Übertragung der Erzählung von Edgar Allen Poe müssen sie für ihre abscheulichen Taten büßen. Donnergrollen, flatternde Gardinen, es kommt, wie es kommen muss. Netflix

The Fall of the House of Usher | Official Trailer | Netflix

The Watcher

(2022) Der Horror spielt sich – Überraschung! – in einem Haus ab, Traumhaus, versteht sich. Dass es das nicht bleibt, dafür sorgt "The Watcher", ein Stalker, der das Paar mit Drohbriefen versorgt. Die Serie aus Ryan Murphys Produktionsstätte folgt angeblich einer wahren Geschichte und ist schon allein wegen der göttlichen Jennifer Coolidge ("The White Lotus") sehenswert.

The Watcher Limited Series 'TUDUM' Trailer

Frohes Gruseln! (Doris Priesching, 26.10.2023)