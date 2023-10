"Flucht von Alcatraz"; "Gute Nacht Österreich", "P!NK – Mein Leben in Songs" - Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Widerstand im Rollstuhl – Die Kletteraktivistin Cécile Seit mehr als 20 Jahren protestiert Cécile Lecomte mit spektakulären Kletteraktionen gegen Atomkraft und für mehr Umweltschutz. Auch dass sie seit einer Rheumaerkrankung einen Rollstuhl braucht, hat daran nichts geändert. Bis 20.15, Arte

21.00 TRAGIKOMÖDIE

Jürgen – Heute wird gelebt (D 2017, Lars Jessen) Der Pförtner Jürgen Dose (Heinz Strunk) und sein Freund Bernd Würmer (Charly Hübner) sind jenseits der 40 und noch immer auf der Suche nach der Frau fürs Leben. Nach einem gescheiterten Speed-Dating­-Versuch knüpfen sie große Hoffnungen an eine Partnervermittlung für osteuropäische Frauen und reisen nach Polen. Wunderbar traurig-komische Verfilmung von Heinz Strunks gleichnamigem Roman. Bis 22.30, One

Auf der Suche nach der Frau fürs Leben: Charly Hübner (im Rollstuhl) und Heinz Strunk in "Jürgen – Heute wird gelebt", One, 21.00 Uhr. Foto: WDR/Georges Pauly

21.45 DOKUMENTATION

P!NK – Mein Leben in Songs Eine musikalische und intime Spurensuche nach dem Leben von Alecia Moore alias P!NK in Musik­titeln, die die Künstlerin und Musikerin durch gute und schlechte Zeiten begleitet haben und ihr Leben beschreiben. Bis 22.40, Arte

21.55 SCIENCE-FICTION

Unheimliche Begegnung der dritten Art (Close Encounters of the Third Kind, USA 1977, Steven Spielberg) Steven Spielbergs optimistische Science-Fiction-Vision vom Erstkontakt mit Aliens. Richard Dreyfuss brilliert als Elektriker, dem zunächst niemand glaubt, Meisterregisseur François Truffaut ist als Wissenschafter zu sehen. Für die bestechenden Bilder von Vilmos Zsigmond gab es einen Oscar. Bis 0.05, ZDF neo

22.35 TARANTINO

Inglourious Basterds (USA 2009, Quentin Tarantino) Eine jüdische Spezialeinheit der US-Armee räumt im besetzten Frankreich mit den Nazis auf. Die famose Rachefantasie von Quentin Tarantino war die erste oscarprämierte Zusammenarbeit des Regisseurs mit Christoph Waltz. Bis 1.45, RTL 2

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Zwischen Kaiser und Sultan – Das Schicksal des Antoine Köpe Der in Istanbul geborene französische Fotograf und Karikaturist Antoine Köpe (1897–1974), genannt "Antoine der Glückliche", wurde Augenzeuge weltbewegender Ereignisse. So bieten seine zehnbändigen Memoiren faszinierende Einblicke in die Geschichte des Untergangs des Osmanischen Reichs und der Schöpfung der türkischen Republik. Bis 23.20, ORF 2

23.10 SATIRE

Gute Nacht Österreich Peter Klien widmet sich Budget und Transit und begrüßt Alfred Dorfer und Gernot Kulis. Bis 23.40, ORF 1

0.25 GEFÄNGNISTHRILLER

Flucht von Alcatraz (Escape from Alcatraz, USA 1979, Don Siegel) Clint Eastwood schmiedet Fluchtpläne auf der Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco. Die finale Zusammenarbeit Eastwoods mit Regiekönner Don Siegel (Dirty Harry) ist zugleich eine ihrer besten. Bis 2.10, BR