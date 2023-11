Während Klimawandel, Kriege und neue Krankheiten wüten, ist der Erfindergeist ungebrochen. In den Labors, Universitäten und Unternehmen dieser Welt wird eifrig an Lösungen für große Menschheitsprobleme gearbeitet. Einige davon sind erst ganz am Anfang oder bloß vage Ideen, andere stehen kurz vor Einführung. Die Redaktion der Ressorts Gesundheit, Wissenschaft und Edition Zukunft haben anlässlich von 35 Jahre STANDARD Ideen zusammengetragen, die die Welt revolutionieren könnten.

(Julia Beirer, Thomas Bergmayr, Pia Kruckenhauser, Philip Pramer, Martin Stepanek, David Rennert, Reinhard Kleindl, 1.11.2023)