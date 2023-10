Als Grundbaustein für das Portfolio sieht Investor Gerd Kommer seinen Welt-AG-ETF. Mit einem Produkt wird in fast alle Länder und Branchen investiert. IMAGO/Hans Blossey

Es braucht nicht viele Produkte, um am Kapitalmarkt gut aufgestellt zu sein. Mit diesem Ansatz haben der Investor Gerd Kommer und LGIM einen ETF aufgelegt, der Anlegern einen breiten Zugang zum Aktienmarkt bieten soll. Der "All-Cap-All-Market Multifactor-Aktien-ETF" bildet alle großen Börsen und alle großen Staaten ab. Auch Schwellenländer und kleinere Unternehmen finden sich unter den Investments.

Kommer nennt den ETF daher gerne auch ein Investment in die Welt-AG. In eine Art Aktiengesellschaft, die Produktion, Waren und Dienstleistungen bietet, die die rund acht Milliarden Menschen weltweit zum Leben brauchen. Als guten Anfang für ein Portfolio bezeichnet der Investor diesen Multi-Asset-Ansatz.

Kommer ist seit mehr als 20 Jahren in der Finanzbranche tätig. Er hat mehrere Bücher zu den Themen Aktien und Veranlagungen geschrieben – immer aus der Perspektive der Wissenschaft. Die perfekten Strategien, wie sie die Mathematik und die Statistik vorgeben würden. Diese Wissenschaft den Menschen zugänglich zu machen war ein Ansatz, den Kommer verfolgte. Dann entstand die Idee zu einem eigenen Business und dem eigenen Produkt, das mit LGIM umgesetzt wurde. "Kein Anleger sollte darauf verzichten, zumindest mit einem Teil seines Geldes im Aktienmarkt aktiv zu sein", sagt Kommer.

Keine CO2-Sünder

Bei so einem breitgestreuten Ansatz stellt sich freilich auch die Frage der Nachhaltigkeit. "ESG-Filter gibt es, aber nur moderat", sagt Kommer. Man filtere nur die schlimmsten CO2-Sünder aus. Ziel sei es ja, alle Branchen und alle wesentlichen Länder in einem Produkt zu vereinen. Kein Unternehmen darf aber mehr als ein Prozent der Investments ausmachen. Im Index MSCI machten Unternehmen wie Apple oft mehrere Prozent aus.

Kommer greift auch nicht zu bei IPO-Aktien. Also sind jene Unternehmen ausgeschlossen, die in den jeweils vergangenen zwölf bis 18 Monaten an die Börse gegangen sind. Der Grund dafür ist, dass diese Aktien in den ersten sechs bis acht Monaten nach dem Börsengang oft eine schlechtere Performance aufweisen.

Zum Investmentansatz erklärt Kommer, dass ein paar Aspekte im ETF übergewichtet werden, von denen die Wissenschaft belege, dass diese ein besseres Ergebnis brächten. Dazu gehöre etwa, dass kleinere Unternehmen oft eine höhere Rendite haben als größere. Zudem werden billig bewertete Unternehmen übergewichtet. Das Investmentuniversum ist rund 5000 Titel groß – der zugrunde liegende Solactive Index, der von LGIM und der Kommer Invest entwickelt wurde, setzt sich aus diesen Wertpapieren zusammen. Der Index wird quartalweise angepasst. Rund 2000 Titel finden Eingang in den ETF. Als Vergleich: Im Index MSCI-World sind aktuell 1510 Titel zugänglich. Entscheidend sei, dass man über eine lange Zeit gut performt, fügt Philip von Königsmarck von LGIM hinzu.

Pensionslücken abdecken

Der Welt-AG-ETF ist ab zehn Euro investierbar und auch als Sparplan erhältlich. Auch für die Altersvorsorge könne der ETF laut Kommer ein erster wesentlicher Baustein sein. Mit der Altersvorsorge sollte mit Anfang 30 begonnen werden – das gelte als Faustregel. Ungefähr zehn Prozent des frei verfügbaren Haushaltseinkommens sollten investiert werden. Damit könnten Pensionslücken überbrückt werden. (Bettina Pfluger, 19.10.2023)