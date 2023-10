Das Angebot ab Ende November richtet sich an Schülerinnen und Schüler. Über die Wiener Bildungschancen sind Skikurse für Wiener Pflichtschulklassen kostenlos

Auf der Hohe-Wand-Wiese in Wien-Penzing werden ab Ende November wieder Kunststoffmatten aufgelegt. Auf diesen können Schülerinnen und Schüler erste Skifahrversuche unternehmen. Schischule Wien

Nach einer Wintersaison Pause kann auf der traditionsreichen Hohe-Wand-Wiese im Wiener Bezirk Penzing ab Ende November wieder witterungsunabhängig Ski oder Snowboard gefahren werden. Möglich machen das rutschende Kunststoffmatten sowie ein kleiner Förderband-Lift. Ein Wintersport-Eldorado darf man sich aber nicht erwarten: Junge Anfängerinnen und Anfänger können hier allerdings ihre ersten kleinen Schwünge versuchen oder "Pizzaschnitte" (Schneepflug) und "Pommes" (parallel geradeaus fahren) üben. Zielgruppe sind zunächst vor allem Schülerinnen und Schüler der Wiener Pflichtschulen. Dank einer Kooperation des Wiener Skiverbands (WSV) mit der Stadt Wien haben diese bis Ende Februar die Möglichkeit für erste Rutschversuche. "Dank spezieller Matten kann der Nachwuchs unabhängig von Witterungsbedingungen seine Begeisterung für eine der beliebtesten Sportarten des Landes entdecken", hieß es in einer Mitteilung. Die für Sport zuständige Magistratsabteilung 51 (MA 51) habe 250.000 Euro in eine neue, umweltfreundliche Mattenpiste auf der sogenannten Wiener Skiwiesn investiert.

Interessierte Pflichtschulklassen können sich ab sofort für zwei Skitage (jeweils am Vormittag) auf der Mattenpiste anmelden, die Organisation erfolgt unter www.wienliebtski.at/skiwiesn. Das Angebot ist in das Programm "Wiener Bildungschancen" integriert. Sprich: Für an diesem Programm teilnehmende Schulen könne das Angebot der Stadt Wien "ohne finanzielle Belastungen für Eltern und Schulen" realisiert werden, wie es heißt. Ski oder Helme vom Ski-Magazin der für Sport zuständigen MA 51 werden vor Ort kostenlos zur Verfügung gestellt. Skilehrerinnen und Skilehrer gibt es ebenfalls. Die Stadt unterstützt zudem den Auf- und Abbau der Anlage, zu der auch ein Zauberteppich-Lift gehört.

"In Gesprächen mit dem Mountainbikeverein, der unsere Anlage gepachtet hat, ist es uns gelungen, dass nun der WSV über die Wintermonate Skikurse anbieten kann", sagte Anatol Richter, Abteilungsleiter der MA 51. "Mit dem kostenlosen Angebot erhalten viele Schulkinder die Möglichkeit, unabhängig von der Witterung ihre ersten Schwünge zu ziehen. (krud, 19.10.2023)