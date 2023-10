Der südkoreanische Pianist Yunchan Lim wird zum Star der Klassik aufgebaut. AP

Die Klassik ist schon öfters in der Krise gewesen. Seit es jedoch mit der CD bergab ging, wurde es nachhaltig düster. Operngesamtaufnahmen wurden praktisch gestrichen. Große symphonische Zyklen, früher ein Muss für jeden etablierten Dirigenten, werden kaum noch auf­genommen. Opernstars nehmen nur Wunschkonzertalben auf. Was Wunder, dass die Branche immer auf der Suche nach neuen jungen Überfliegern unter Instrumentalistinnen und Instrumentalisten ist. Sie füllen noch die Konzertsäle, mit ihnen ist noch Tonträgergeschäft zu machen.

Geklappt hat es bei der Pianistin Yuja Wang und den Kollegen Lang Lang, Igor Levit und Víkingur Ólafsson, der bei der Deutschen Grammophon seine Aufnahmen veröffentlicht. Nun hat das Traditionslabel Decca, das wie die Deutsche Grammophon unter dem Firmenmantel Universal existiert, den Zuschlag bei einem begehrten Talent erhalten.

Regelrechtes Gerangel

Es habe um den südkoreanischen Pianisten Yunchan Lim international regelrecht ein Gerangel gegeben, heißt es. Eine gewichtige Rolle hat sicher sein Sieg 2022 bei der Van Cliburn Piano Competition in Texas gespielt, der ihm ein Preisgeld von fast 100.000 Euro eintrug. Berichtet wird, dass Dirigentin Marin Alsop, die Chefin des RSO Wien, ob der Leistung des damals 18-Jährigen zu Tränen gerührt gewirkt habe.

Yunchan Lim, 2004 in Siheung geboren, hatte damals Rachmaninows drittes Klavierkonzert gespielt und punktet nun in aktuellen Medien, was seinen Marktwerk nicht geschmälert hat. Seine Version des anspruchs­vollen Rachmaninow-Brockens ist mehr als zwölf Millionen Mal auf Youtube konsumiert worden.

The Cliburn

Yunchan Lim wird als ernsthafter und bescheidener Virtuose beschrieben, was einer dauerhaften Karriere nützen sollte. Um ihn herum wird allerdings bereits mit Superlativen herumgeworfen. Tom Lewis, Co-Präsident von Decca, ist voll des Lobes, er nennt Yunchan "den aufregendsten neuen Klassikkünstler auf dem Planeten".

Es habe einer weltweiten Mission bedurft, um seine Unterschrift unter den Vertrag von Decca zu setzen. Nun gilt es, den Ansprüchen gerecht zu werden und dem Druck standzuhalten. Die Livesituation ist jene, in der die Wahrheit über das Können zutage tritt. Und die Karriere eines Klavierstars gleicht dem eines weltreisenden Wandermusikers. Das muss man aushalten können. Yunchan Lim ist Glück zu wünschen. (Ljubiša Tošić, 19.10.2023)