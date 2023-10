Mit einer Reform des Strommarkts sollen ausufernde Preise verhindert werden. Das Ringen um das Wie hat begonnen. APA/HARALD SCHNEIDER

Der Schock sitzt tief und wirkt in Form hoher Inflationsraten in einigen EU-Ländern, insbesondere in Österreich, noch nach. Als im Vorjahr im Gefolge des russischen Überfalls auf die Ukraine die Energiepreise europaweit in nie gesehene Höhen geschnellt sind, gab es blankes Entsetzen, ungläubiges Staunen und die Gewissheit, dass etwas geschehen muss. Aber was? Bei der Suche nach Antworten auf diese Frage schieden sich die Geister, und sie tun es noch.

Spanien ist bereits Ende vergangenen Jahres mit einem Strompreisdeckel vorgeprescht. Andere Länder, darunter Österreich, haben sich für einen anderen Weg entschieden: nicht in den Strommarkt eingreifen, dafür Verbraucher und Verbraucherinnen mit Zuschüssen helfen. Um einen Fleckerlteppich zu verhindern, ist die EU-Kommission im Frühjahr mit einem Vorschlag herausgerückt, in welche Richtung die Reform des Strommarkts gehen soll; darauf aufbauend hat das EU-Parlament Mitte September zu einer eigenen Position gefunden.

Merit-Order bleibt

Am Dienstag dieser Woche schließlich war es auch im EU-Rat so weit: Die 27 Energieminister und Energieministerinnen haben sich nach stundenlangen Beratungen auf eine gemeinsame Linie verständigt. Der oft kritisierte, aber auch intensiv verteidigte Merit-Order-Mechanismus bleibt demnach unangetastet, er soll im Hintergrund weiter wirken. Dieser Markträumungsmechanismus, der mit der Strommarktliberalisierung wirksam geworden ist, besagt, dass immer das letzte Kraftwerk, das zur Deckung der Gesamtnachfrage noch zugeschaltet werden muss, den Preis aller anderen bestimmt. Weil das letzte Kraftwerk in der Regel ein teures Gaskraftwerk ist, treibt das den Preis insgesamt nach oben.

Herzstück der neuen Verordnung soll ein staatlich festzulegender Referenzpreis für Strom werden, für Strom im Großhandel, wohlgemerkt. Vorgesehen sind Zu- bzw. Abschläge für Stromproduzenten, wenn der Marktpreis über bzw. unter dem staatlich festgelegten Preis liegt.

Die zweiseitigen Differenzverträge (Contracts of Difference, CfDs) haben eine Doppelfunktion: Durch einen garantierten Mindestpreis sollen erneuerbare Energien gefördert werden, indem ihnen ein Mindesteinkommen staatlicherseits garantiert wird. Gleichzeitig ist das auch der Maximalpreis. Liegt der Marktpreis darüber, werden die Mehrerlöse abgeschöpft und können an Haushalte und Industrie umverteilt werden. Liegt der Preis darunter, bekommen die Kraftwerksbetreiber die Differenz ersetzt.

Spaltpilz Kohle und Atom

Neben Wind, Solar, Wasserkraft und Geothermie soll laut Beschluss der Energieminister und -ministerinnen, wie erwähnt, auch Atomenergie mit Differenzverträgen gefördert werden dürfen. Für Kohle- bzw. Gaskraftwerke gibt es ein Schlupfloch im sogenannten Kapazitätsmechanismus: Demnach soll eine Förderung bereits in Betrieb befindlicher Kohle- oder Gaskraftwerke, die über dem EmissionsStandard (mehr als 550 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, Anm.) emittieren, bis Ende 2028 möglich sein. Ursprünglich sollten diese besonders klimaschädlichen Kraftwerke schon drei Jahre früher, 2025, vom Netz.

Spanien, das den EU-Ratsvorsitz noch bis Ende des Jahres innehat, tritt nun mächtig aufs Gas. Bereits am Donnerstag wurde zu ersten Trilog-Verhandlungen geladen. Dass diese ohne Ruckeln voranschreiten, glaubt niemand ernsthaft. Zu groß sind die Interessenunterschiede, die unter einen Hut zu bringen sind. Große Streitpunkte sind nach wie vor Kohle und Atom und wie man mit beiden im neuen Förderregime umgeht. Nicht nur die Grünen sind gegen beides.

Vier Druckwasserreaktoren des Atomkraftwerks Cattenom in Frankreich: Frankreich möchte Kernenergie weiter subventionieren dürfen. imago stock&people

Für die Kohle hat sich insbesondere Polen im Meinungsbildungsprozess der EU-Energieminister und -ministerinnen ins Zeug geworfen. Als eines von wenigen Ländern sitzt Polen, das nach den Wahlen vom Sonntag vor einem Regierungswechsel steht, auf beträchtlichen Kohlereserven. Diese werden weiter abgebaut und in mehr als einem Dutzend Kraftwerken im Land verfeuert.

Für Fördermöglichkeiten von Atomkraft hat sich hingegen Frankreich starkgemacht – das Land mit den meisten Atommeilern in Europa. Das Lobbying aus Paris zugunsten der Kernenergie stieß dabei auf heftigen Widerstand vor allem aus Deutschland, das seinen Atomausstieg wegen Corona verschoben, mittlerweile aber mit der Schließung der letzten drei Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland Mitte April vollzogen hat. Berlin hat bis zuletzt befürchtet, dass mögliche Subventionen für Atomstrom den Wettbewerb in der EU zum Vorteil von Ländern mit einer großen Atomstromproduktion verzerren könnte. Letztlich hat Berlin aber doch dem Gesamtpaket zugestimmt, wie Österreich auch.

Große Eile

Die Eile Spaniens, zu raschen Ergebnissen im Trilog-Verfahren zu kommen, erklärt sich auch mit der besonderen Konstellation, die sich 2024 ergibt. Im Juni finden Wahlen zum Europaparlament statt. Was nicht vorher fixiert wird, könnte auf der langen Bank landen, ist eine der Befürchtungen. Im Jänner übernimmt Belgien den Ratsvorsitz von Spanien, ab Juli ist dann Ungarn an der Reihe. Es ist immer auch die Frage, wie fähig die mit dem Ratsvorsitz betrauten Staaten sind, Kompromisse zustande zu bringen. Bei Ungarn gibt es Zweifel, ob das Land das kann und auch will. (Günther Strobl, 19.10.2023)