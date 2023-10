Google will das Pixel 8 in Indien zusammenbauen lassen. REUTERS/CAITLIN OCHS

Wie Apple will auch Google künftig mehr Smartphones in Indien zusammenbauen lassen, auch um die Abhängigkeit von China zu verringern. Google-Chef Sundar Pichai kündigte am Donnerstag an, sein Unternehmen werde das neue Pixel 8 in Indien produzieren. Die ersten Geräte sollen 2024 auf den Markt kommen, wie Pichai im Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Google-Manager Rick Osterloh lobte, Indien habe sich in den vergangenen Jahren als "Weltklasse-Standort" für die Industrie etabliert. Das Land biete eine "gedeihliche Umgebung für Unternehmen", um zu wachsen. Google setze zudem darauf, dass mehr Menschen in Indien Pixel-Handys kaufen werden. Das Land ist der zweitgrößte Markt für Smartphones nach China.

Kräftige Investition in Indien

Google hat bereits kräftig in Indien investiert, bei der Entwicklung eines günstigen Smartphones für den dortigen Markt arbeitete der US-Konzern mit der Firma Reliance Jio zusammen. Sie gehört Indiens reichstem Mann Mukesh Ambani.

Der taiwanesische Konzern Foxconn, der für Apple iPhones und für viele weitere Unternehmen elektronische Geräte produziert, hat bereits ein Stück Land außerhalb von Indiens Technologie-Hochburg Bangalore gekauft. Das neueste iPhone wurde auch in Indien gefertigt. Der südkoreanische Riese Samsung betreibt die weltweit größte Fabrik für Mobilfunktelefone außerhalb von Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Pro Jahr können dort 120 Millionen Smartphones hergestellt werden. (APA, 19.10.2023)