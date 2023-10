Steven Berghuis, Josip Sutalo und Branco van den Boomen (v. li.) nach der Niederlage gegen Feyenoord. EPA/MAURICE VAN STEEN

Bob Marley stellt Ajax-Fans derzeit vor eine harte Glaubensprobe. Bei Heimspielen in der Amsterdam-Arena singen die Anhänger traditionell sein Lied Three Little Birds. Darin heißt es: "Don’t worry about a thing / ’Cause every little thing gonna be alright". Wie soll man sich aktuell aber nicht sorgen um den niederländischen Rekordmeister?

Der Klub steckt in einer schweren Krise, liegt (mit zwei Spielen weniger) nur auf Rang 16 der Eredivisie. Negativer Höhepunkt zuletzt: eine 0:4-Schlappe gegen Erzrivale Feyenoord, Fanrandale inklusive. Wie konnte der AFC Ajax nur so abstürzen?

Ajax-Fans warfen gegen Feyenoord Bengalos auf das Spielfeld. Das Spiel wurde abgebrochen. IMAGO/Pro Shots

2019 stürmte der Verein noch sensationell ins Halbfinale der Champions League. Sportdirektor Marc Overmars galt als Architekt der Mannschaft. Er hatte eine goldene Generation an Talenten mit klugen Transfers gestandener Spieler garniert und Erfolgstrainer Erik ten Hag verpflichtet.

Overmars gelang der Drahtseilakt in einem Ausbildungsverein: Aufstrebende Youngsters zum richtigen Zeitpunkt teuer in größere Ligen zu verkaufen und gleichzeitig neue Spieler zu verpflichten, die den regelmäßigen Aderlass auffangen. Ajax hatte ein Abo auf den Meistertitel.

Verpatzte Transferperiode

Anfang 2022 trat Overmars zurück. Er hatte über einen längeren Zeitraum unangemessene Textnachrichten an Mitarbeiterinnen geschickt. Sein Rückzug war alternativlos. Ten Hag wechselte später zu Manchester United. Ajax stand ohne Sportdirektor und Trainer da, aber vor allem: ohne Plan.

Overmars' Agenden wanderten zu Gerry Hamstra und zum unerfahrenen Klaas-Jan Huntelaar. Sie verpatzten das Transferfenster im Sommer 2022. Steven Bergwijn (31,25 Millionen von Tottenham) ist ein Leader ohne Leaderqualitäten, und bis heute wird darüber gerätselt, für welche Position er eigentlich geholt wurde. Calvin Bassey (23 Millionen von Glasgow Rangers), auf dessen Oberkörper Arnold Schwarzenegger neidisch wäre, fiel vor allem mit technischen Unzulänglichkeiten auf.

Calvin Bassey (rechts), im Duell mit Sheraldo Becker von Union Berlin, gilt als Sinnbild der verpatzten Transferperiode 2022. EPA/Filip Singer

Mit Lucas Ocampos und dem FC Sevilla war sich das Ajax-Management nach bestandenem Medizincheck bereits einig. Im letzten Moment untersagte aber der Aufsichtsrat (Raad van Commissarissen) den Transfer. Grund: zu teuer. Die Posse mündete in einer Leihe, die nach einem halben Jahr wieder beendet wurde.

Mit Jorge Sánchez (CF America, fünf Millionen) und Owen Wijndal (AZ Alkmaar, zehn Millionen Euro) wurden zwei Außenverteidiger geholt, die ein Jahr später wieder aussortiert wurden.

Kurze Trainer-Halbwertszeit

Beim Trainer bewies Ajax auch kein gutes Händchen. Alfred Schreuder sollte als ten Hags früherer Co dessen Wirken fortführen. Das Missverständnis endete im Jänner 2023. Klubikone John Heitinga überzeugte auch nicht.

Dazu blamierte sich der Verein, weil er nicht fähig oder willens war, dem Frauenteam eine würdige Meisterfeier zu organisieren. Am Ende der Saison trat CEO Edwin van der Sar zurück. Ihm wurde vorgeworfen, sich in brenzligen Momenten zu sehr aus der Öffentlichkeit rauszuhalten.

Im Kaufrausch

Ajax hatte als Ligadritter zum ersten Mal seit 2009 die Champions League und damit wichtige Einnahmen verpasst. Allein in der Vorsaison hat Ajax rund 45 Millionen Euro in der Königsklasse generiert. Zudem war die Gehaltsstruktur auf der Champions, nicht der Europa League aufgebaut. Der Klub stand nicht vor dem finanziellen Ruin, aber die Vorgabe war klar: erst Einnahmen, dann Ausgaben.

Auftritt Sven Mislintat. Der neue Sportdirektor, zuvor bei Dortmund, Arsenal und Stuttgart tätig, spielte im Sommer Fifa-Manager: Er gab 16 Spieler für rund 156 Millionen Euro ab und holte zwölf weitgehend unbekannte Neulinge für rund 110 Millionen Euro. Mit Dusan Tadic verließ der letzte Akteur der "Class of 2019" den Verein. Er wollte einen Kaderumbruch nicht mehr mitmachen. Mit Mohammed Kudus, Jurrien Timber und Edson Alvarez wurde das letzte Tafelsilber veräußert.

Machtkampf

Der neue Trainer Maurice Steijn, ebenfalls ein unbeschriebenes Blatt von Sparta Rotterdam, legte den schlechtesten Saisonstart seit 1965 hin. Der Druck stieg schnell an.

Nach der Nullnummer bei Fortuna Sittard am vierten Spieltag sagte Steijn, Josip Sutalo von Dinamo Zagreb sei eine "absolute Bereicherung", bei den restlichen Neuzugängen müsse man abwarten, ob sie das nötige Niveau hätten. Ein offener Affront gegen den eigenen Sportdirektor und nicht gerade vertrauensbildend für den ohnehin verunsicherten Kader.

Ex-Sportdirektor Sven Mislintat (links im Bild) neben Trainer Maurice Steijn. IMAGO/Pro Shots

Steijn beklagte zudem mangelnde Mitsprache bei Transfers. "Wir haben Namen vorgeschlagen, aber Sven hat sich anders entschieden." Der Startschuss eines wochenlangen Machtkampfs. Inklusive Spekulationen darüber, dass der Trainer manche Neuzugänge absichtlich nicht aufstelle, um Mislintat eins auszuwischen. Zur Erinnerung: Wir befinden uns nicht in der Käfergruppe eines Kindergartens, sondern in einem Profi-Fußballverein.

Der Druck stieg weiter. In den Medien hatte Mislintat von Anfang an einen schweren Stand. Dem "Telegraaf" warf er "eine voreingenommene Berichterstattung" vor. Neuzugänge wurden praktisch vor dem ersten Spiel kritisiert, dabei brauche ein Umbruch Zeit.

Nach dem abgebrochenen Klassiker im September 2023 stürmten Ajax-Fans den Haupteingang des eigenen Stadions. REUTERS/PIROSCHKA VAN DE WOUW

Im September leitete Ajax eine Untersuchung gegen den eigenen Sportdirektor ein. Mislintat hatte im Sommer Linksverteidiger Borna Sosa aus Stuttgart geholt. Dieser wechselte kurz zuvor zur Spielerberatungsagentur AKA Global, die wiederum Anteile am von Mislintat mitgegründeten Fußballdatenanalyse-Unternehmen Matchmetrics hat. Ein klarer Interessenkonflikt.

Eskalation im Klassiker

Im Klassiker explodierte das Pulverfass: Nachdem Ajax gegen Feyenoord bereits zur Halbzeit chancenlos 0:3 zurücklag, warfen Anhänger Bengalos aufs Spielfeld. Die Partie wurde abgebrochen. Fans stürmten den Haupteingang der Arena. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Menschenmenge vor dem Stadion auseinanderzutreiben. Abends wurde der zuvor suspendierte Mislintat entlassen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Pier Eringa trat Tage später zurück.

Spielabbruch! "Klassieker" wird zum Skandal-Derby | Ajax Amsterdam - Feyenoord Rotterdam

Eredivisie | Sportdigital FUSSBALL

Die sportlichen Probleme blieben. Liegt das daran, dass der Umbruch im Sommer so groß war, dass Neuzugänge nicht zünden, oder dass der Trainer nicht das Optimum aus dem Kader herausholt? Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. In einem dermaßen dysfunktionalen Team und Umfeld sind die Leistungen einzelner Spieler schwer einzuordnen. Fest steht aber: Da laufen nicht nur Flops herum. Der 17-jährige Jorrel Hato und Carlos Forbes (kam von ManCitys U21) ließen etwa bereits ihr Talent aufblitzen.

Steijn werden taktische Mängel und wenig Selbstkritik vorgeworfen. Nach dem 1:2 gegen Alkmaar zeigten sich zuletzt gegnerische Spieler "überrascht darüber, wie viel Zeit und Platz uns Ajax gegeben hat".

Hoffnungsschimmer

Was sind Hoffnungsschimmer? Louis van Gaal fungiert nunmehr als technischer Berater des Aufsichtsrats. Er soll den Klub auf Vordermann bringen. Wenn nötig, wohl auch mit der Abrissbirne. Michael van Praag, der Klubpräsident der erfolgreichen 1990er, wurde neuer Chef des Aufsichtsrats.

Wenn es bei Ajax brennt, wird nicht die Feuerwehr, sondern Louis van Gaal gerufen. IMAGO/ANP

Und da wäre Alex Kroes. Er gilt derzeit als starker Mann bei AZ, dessen U19 zuletzt die Youth League gewann. Ajax stand hingegen zuletzt auch in der Kritik, die eigene Jugend zu wenig forciert zu haben. Kroes wird ab März neuer CEO in Amsterdam. Ob Steijn dann noch Coach sein wird, bleibt abzuwarten.

Am Sonntag (12.15 Uhr, Dazn und Sportdigital) spielen die Amsterdamer gegen Schlusslicht FC Utrecht. Ein Sieg gilt als Pflicht. Letztlich können wohl nur Erfolge Ruhe einkehren lassen. Darauf hoffen nicht nur drei kleine Vögel. (Andreas Gstaltmeyr, 20.10.2023)

Ein Erinnerung an bessere Zeiten.