Ägypten hat in Absprache mit den USA einen "dauerhaften" Zugang für Hilfslieferungen angekündigt. Medienberichten zufolge soll der Grenzübergang Rafah am Freitag geöffnet werden

Mehr als hundert Lkws warteten am Donnerstag auf der ägyptischen Seite darauf, die Grenze passieren zu können. REUTERS/STRINGER

Der Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wird nach Berichten des ägyptischen Fernsehens am Freitag für Hilfslieferungen für das abgeriegelte Palästinensergebiet geöffnet. Das berichtete der staatsnahe TV-Sender Al Kahera News am Donnerstag unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Der Rafah-Grenzübergang ist der einzige nicht von Israel kontrollierte Zugang zum Gazastreifen. Ägypten hatte zuvor einen "dauerhaften" Zugang für Hilfslieferungen angekündigt.

"Der ägyptische Präsident Abdelfattah al-Sisi und US-Präsident Joe Biden haben sich auf eine dauerhafte Lieferung von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen über den Rafah-Grenzübergang geeinigt", hatte Präsidentensprecher Ahmed Fahmy zuvor erklärt, ohne einen Zeitpunkt zu nennen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte auch mit der Grenzöffnung am Freitag gerechnet.

Einigung mit Ägypten

"Unsere Lastwagen sind beladen und bereit zur Abfahrt", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag in Genf. "Wir stehen mit der ägyptischen und der palästinensischen Rothalbmondgesellschaft bereit, das Material in den Gazastreifen zu bringen, sobald der Grenzübergang offen ist, hoffentlich morgen." Darunter sind WHO-Angaben zufolge Medikamente für chronisch Kranke sowie Material zur Behandlung von Verwundeten und anderes medizinisches Material.

Biden hatte Mittwochabend nach einem Telefonat mit Sisi mitgeteilt, dass dieser zugesagt habe, "für den Anfang" zunächst "bis zu 20 Laster" über den bisher geschlossenen Grenzübergang zu lassen. Danach könnten weitere Lieferungen folgen, hieß es. Hunderte Lkws mit Hilfsgütern warten bereits am Grenzübergang Rafah darauf, die Hilfe in den Gazastreifen zu bringen. Zuletzt waren Maschinen zur Straßenreparatur im Gebiet eingetroffen, um durch Bombardierungen beschädigte Wege für Hilfslieferungen reparieren zu können.

Bereits vor dem jüngsten Krieg waren die meisten der 2,3 Millionen Bewohner des Gazastreifens von Hilfslieferungen abhängig, Hilfsorganisationen schlugen wegen der prekären Lage regelmäßig Alarm. Nach UN-Angaben brachten täglich rund 100 Lkws Güter in das Gebiet.

Israel will Hilfen nicht blockieren

Zuvor hatte Israel bereits erklärt, die zunächst blockierten Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuzulassen. Israel werde sich dem Aufruf von Biden, die Zivilbevölkerung im Süden des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten zu versorgen, nicht entgegenstellen, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch in einer Erklärung mit. Es werde die Hilfslieferungen aus Ägypten so lange zulassen, "wie diese Lieferungen nicht die Hamas erreichen", hieß es allerdings weiter. Von israelischem Territorium würden weiterhin keine Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen starten, bis die dort herrschende Hamas all ihre rund 200 aus Israel verschleppten Geiseln freigelassen habe.

Nahe Rafah im Süden des Gazastreifens wurden am Donnerstag noch israelische Luftangriffe gemeldet. AFP/SAID KHATIB

Sisi empfing am Donnerstag außerdem den jordanischen König Abdullah II. in Kairo. Beide forderten ein "unverzügliches" Ende der Abriegelung des Gazastreifens. "Ägypten und Jordanien weisen die Politik der Kollektivbestrafung durch die Abriegelung, den auferlegten Hunger und die Vertreibung" der Bewohner des Palästinensergebiets zurück, erklärte das jordanische Königshaus nach dem Treffen der beiden Staatschefs. Seit den Anschlägen der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober hat das Land den Gazastreifen komplett abgeriegelt und die Strom- und Wasserzufuhr gekappt.

China für "friedliche Koexistenz"

Der chinesische Präsident Xi Jinping unterstützt die ägyptischen Bemühungen für den Aufbau humanitärer Korridore, wie er in Gesprächen laut chinesischen Staatsmedien sagte. Bei einem Treffen mit dem ägyptischen Regierungschef Mustafa Madbuli in Peking betonte Xi Chinas Unterstützung für eine Zweistaatenlösung und eine "friedliche Koexistenz von Palästina und Israel".

Peking sei bereit, die Zusammenarbeit mit Kairo für "mehr Stabilität" im Nahen Osten auszubauen. Es sei entscheidend, eine Ausweitung des Konflikts zwischen Israel und der Hamas oder gar einen "Kontrollverlust und eine ernste humanitäre Krise" zu verhindern, sagte Xi laut Berichten der Staatsmedien. Vorrangiges Ziel seien eine baldige Waffenruhe und ein rasches "Ende des Krieges".

Leidende Bevölkerung

Caritas-Präsident Michael Landau rief am Donnerstag dazu auf, Hilfslieferungen für den Gazastreifen "umgehend" bereitzustellen. Es gelte, die Zivilbevölkerung zu schützen. "Es fehlt nicht an Hilfsgütern, sondern am Zugang", betonte Landau in einer Aussendung. "Ich verurteile die brutalen Terrorangriffe der Hamas und erinnere an den Aufruf von Papst Franziskus zur sofortigen Freilassung sämtlicher Geiseln", so Landau weiter. Es gelte aber zu unterscheiden "zwischen jenen, die diesen Terror zu verantworten haben, und jenen, die nun unter den Folgen dieses Terrors da wie dort leiden". (APA, maa, 19.10.2023)