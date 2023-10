Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Droht die illiberale Demokratie? Vor 35 Jahren hat Oscar Bronner den STANDARD gegründet. Ein Gespräch mit dem bisherigen Chefredakteur Martin Kotynek über Politik, Medien und die Arbeit als Künstler

Martin Kotynek im Gespräch mit Oscar Bronner über Journalismus, Regierungsinserate und Politik. Helena Lea Manhartsberger

Mitteräcker: "STANDARD hat mehr Digitalabos als die meisten Medien in Österreich" - STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker sieht das Medienhaus am weitesten in der Transformation unter Österreichs Medien

Happy Birthday to us! Geburtstagswünsche für den STANDARD - Wir schreiben über sie, oftmals hinterfragen wir ihre Arbeit kritisch. Das veranlasst sie selten zu Jubelstürmen. Dennoch schätzen uns Politiker und Politikerinnen, Skistars, Spitzenköche, Modedesignerinnen, Autoren, Künstlerinnen und Intellektuelle. Hier der Beweis. Wir freuen uns!

ORF-"Schauplatz" über die Macht der Tracht - Reporterin Julia Kovarik über Dirndln, Lederhosen und die Frage, warum Tracht wieder angesagt ist – am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2

Gratismagazin "Biber" wird eingestellt - Das Aus kommt wegen geringer Werbeerlöse und gestiegener Kosten. Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind betroffen

Eintauchen ins "mediale Kuriositätenkabinett" - Ein neues Buch gibt Einblick, wie Österreichs Medienwelt funktioniert

Finanzminister Brunner in der "ZiB 2": Gewinne "nichts Böses an sich" - Der Finanzminister stellte sich anlässlich des Budgets 2024 Fragen von Armin Wolf zu "teuren Zuckerln" und mangelndem Konsolidierungswillen

"Die Macht der Tracht", "Total Control": TV-Tipps für Donnerstag - "Am Schauplatz" über Dirndl und Krachlederne, "Eco" über teures Altern, "Stöckl" mit Brezina und Stermann, "Sunburned" - dazu die Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!