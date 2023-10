Derzeit ist in Österreich keine konkrete Anschlagsplanung von Jihadisten bekannt. Getty Images/iStockphoto

Am Mittwoch wurde die österreichische Terrorwarnung auf die zweihöchste Stufe erhöht. Heißt: "Warnstufe hoch" inmitten der Eskalation im Nahen Osten und nach dem jihadistisch motivierten Anschlag in Brüssel. Welche Gefahr geht von Jihadisten (und Jihadistinnen?) aus? Weilen potenzielle Attentäter unter uns? Und was wird dagegen getan?

Frage: Jihadismus? Salafismus? Islamismus? Wovon sprechen wir überhaupt?

Antwort: Islamismus ist ein schwammiger Überbegriff aus der Alltagssprache. Tatsächlich steht er nur für alle Strömungen des Islam, die in der Religion die Grundlage für unsere Gesellschaft sehen.



Der Salafismus ist eine ultrakonservative Strömung des Islam. Seine Anhänger nehmen den Koran wörtlich – inklusive rigider Regeln. Salafisten tragen oft einen markanten Bart, die Hose muss über den Fußknöcheln enden. Musik ist für Salafisten wie vieles andere "haram", also verboten. Von "Ungläubigen" schotten sie sich ab. Die meisten Salafisten verrichten ihre Missionierungsarbeit allerdings gewaltfrei.



Das ist der große Unterschied zum Jihadismus. Hier stehen der bewaffnete Kampf und Terroranschläge im Vordergrund.

Frage: Wie viele Jihadisten gibt es in Österreich?

Antwort: Innenministerium und Staatsschutz geben keine offiziellen Zahlen heraus. Was sich aber darlegen lässt, ist die Zahl der Hochrisikogefährder in Österreich. Gemeint sind jene Jihadisten, die der Staatsschutz als große Gefahr betrachtet. Das sind 50 bis 60 Personen. Etwa die Hälfte davon sitzt im Gefängnis, ein Teil ist psychisch auffällig und rund zehn Prozent sind Frauen.



Die Dunkelziffer der Jihadisten in Österreich und jener Menschen, die gerade damit in Berührung kommen, dürfte größer sein. Der Staatsschutz unterscheidet zwischen radikalisierten Einzeltätern und vernetzten Gruppen. Besonders bei einzelnen Gefährdern spielen einschlägige Chatgruppen, in denen Jugendliche direkt von jihadistischen Terroristen aus dem Ausland angeleitet werden, eine große Rolle.

Frage: Wie hoch ist die Gefahr, die von Jihadisten ausgeht, aktuell einzuschätzen?

Antwort: Wichtig ist: Es ist in Österreich keine konkrete Anschlagsplanung von Jihadisten bekannt. Aufgrund des Terroranschlags in Brüssel und des Angriffs der palästinensischen Hamas-Terroristen in Israel wurde am Mittwoch die Terrorwarnstufe auf die zweithöchste Stufe, also auf "hoch" gestellt.



Das heißt, dass es aktuell eine "konkrete Gefährdungslage und eine gestiegene Anschlagsgefahr" gibt.

Allerdings geht hierzulande schon seit geraumer Zeit eine ernst zu nehmende Gefahr von Jihadisten aus, die von Staatsschützern beobachtet werden. Aus Sicherheitskreisen ist zu hören, dass laufend neue Gefährder hinzukommen.

Frage: Gab es zuletzt konkrete Alarmsignale?

Antwort: Erst Mitte September stand ein türkischstämmiger 16-Jähriger mit einem Messer bewaffnet am Wiener Hauptbahnhof, um einen Anschlag zu begehen – er ließ es aber in letzter Sekunde sein. Zuvor postete der Jihadist in einem einschlägigen Telegram-Chat ein Bekennerfoto mit eindeutiger Anschlagsankündigung.



Ohne den Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes hätten Österreichs Staatsschützer den Gefährder übrigens gar nicht im Blick gehabt.

Frage: Ist jeder Jihadist eine potenzielle Gefahrenquelle?

Antwort: Nein, nicht jeder Jihadist greift automatisch zur Waffe. Es gibt wohl auch Jugendliche, die bloß provozieren oder angeben wollen.



Daniela Pisoiu vom Österreichischen Institut für Internationale Politik beobachtet ein Abnehmen der Professionalität unter Jihadisten, wie sie unlängst im STANDARD erklärte. "Wir haben es jetzt mit jugendlichen Amateuren ohne militärische Ausbildung und ohne viel Kenntnisse hinsichtlich Ideologie und Religion zu tun", sagt Pisoiu.

Frage: Welche Gefahr geht von den Aktivistinnen und Aktivisten auf den jüngsten Pro-Palästina Demonstrationen aus?

Antwort: Zunächst einmal: Auf diesen Demonstrationen tummeln sich keine Jihadisten. Die Kundgebungen werden von den Gruppen "Palästina Solidarität Österreich" und BDS (eine Abkürzung für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) Austria veranstaltet (mehr Hintergründe finden Sie hier). Auf den Demonstrationen wurden lauthals israelfeindliche Parolen skandiert.



Der Staatsschutz behält die Pro-Palästina-Demonstrationen im Blick. Bisher verhielten sich die Aktivistinnen und Aktivisten dort nicht gewaltbereit. Dass sich das ändern könnte, will man in Sicherheitskreisen nicht ausschließen. Das sei vom weiteren Kriegsverlauf abhängig. (Jan Michael Marchart, 19.10.2023)