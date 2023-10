Aussitzen kann der Einzelhandel turbulente Zeiten schwerlich. Ab Dienstag wird um die Einkommen von mehr als einer halben Million Arbeitnehmern gefeilscht. IMAGO/ITAR-TASS

Nach den Metallern steigt der Handel in den Reigen der jährlichen Kollektivvertragsverhandlungen ein. Es geht um die Löhne und Gehälter von mehr als 560.000 Arbeitnehmern in Österreich. Zwei Drittel der Angestellten sind Frauen. Knapp 60 Prozent unter ihnen arbeiten Teilzeit. Nahezu jeden dritten Job im Verkauf stellt der Lebensmittelhandel.

Die Sozialpartner haben sich vier Verhandlungsrunden reserviert, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Der Startschuss erfolgt am Dienstag. Die Arbeitnehmer warfen ihre Forderungen bereits Donnerstagabend in den Ring. Allein die exakten Prozentsätze, um die sie die Einkommen erhöht haben wollen, bleiben bis zum ersten Aufeinandertreffen mit den Arbeitgebern unter Verschluss.

Fair, dauerhaft und über der rollierenden Inflationsrate von 9,2 Prozent müsse die Steigerung ausfallen, stellt Helga Fichtinger, Chefverhandlerin seitens der Gewerkschaft GPA klar. Alles andere hätte fatale Folgen für die schwächelnde Wirtschaft, die unter Konsumzurückhaltung leide. Jeder Euro mehr, der verdient werde, komme dem Handel zugute. Derzeit beträgt das monatliche Einstiegsgehalt 1945 Euro brutto. Die Grenze von 2000 Euro gehört aus Feichtingers Sicht in jedem Fall überschritten.

Work-Life-Balance

Neben mehr Geld abseits von rasch verpuffenden Einmalzahlungen wollen die Arbeitnehmer mehr Freizeit. Viele Beschäftigte im Handel pfiffen aus dem letzten Loch, was sich auf ihre Gesundheit niederschlage, klagt Martin Müllauer, der mit Fichtinger die Verhandlungen bestreitet. Er führt zusätzliche dauerhafte freie Tage ins Treffen, die der besseren Work-Life-Balance dienen und in deren Genuss vor allem jüngere Beschäftigte kommen sollen. "Das würde Arbeitsdruck rausnehmen und dem Personalmangel entgegenwirken."

Konkret will die Gewerkschaft die Arbeitszeit ab fünf Dienstjahren um drei Tage verkürzen. Ab sieben Dienstjahren soll es zwei Tage, ab zehn Jahren einen Tag Erholung mehr geben. Ziel sei es, parallel dazu "ernsthafte Sozialpartnergespräche" über eine generelle Arbeitszeitverkürzung in Etappen zu führen, sagt Fichtinger. "So etwas geht nicht von heute auf morgen."

Weitere Forderungen, die auf dem Tisch liegen: Lehrlinge sollen 14 Mal im Jahr einen Fixbetrag von 200 Euro beziehen. Überzahlungen bis Ende des Jahres wollen Fichtinger und Müllauer in voller Höhe aufrechterhalten. Beim Kilometergeld drängen sie aufgrund der gestiegenen Spritpreise auf eine Erhöhung von 42 auf 60 Cent, wovon vor allem Beschäftigte im Außendienst profitieren sollen.

Welle an Pleiten

Argumente, dass Österreichs Einzelhandel heuer auf ein reales Umsatzminus zusteuert, eine Welle an großen Pleiten erlebt und immer seltener von höheren Konsumausgaben profitiert, da diese zusehends in Dienstleistungen und Urlaub fließen, lassen die Arbeitnehmervertreter nicht gelten.

Die Eigenkapitalquoten der Kapitalgesellschaften seien mit rund 38 Prozent immer noch stabil, wirft Fichtinger ein. Der gesamte Handel wachse dem Branchenreport der Arbeiterkammer zufolge nominell um sechs Prozent. Und ein genauerer Blick auf die Insolvenzen zeige, dass diese nicht die Folge höherer Gehälter seien, sondern zumeist Managementfehlern zugeschrieben werden müssten.

Tiefe Kluft

In kaum einer Branche ist die Kluft zwischen Unternehmen, die blendend verdienen und jenen, die auf tönernen Beinen stehen, tiefer. Sollte ein Kollektivvertrag darauf nicht Rücksicht nehmen? Man orientiere sich weder an den besten, noch an den schlechtesten Betrieben, sagt Fichtinger. Den Vertrag aufzusplitten, hieße, ihn zu einem Fleckerlteppich zu machen. "Das will keiner, auch die Wirtschaft nicht."

Zu groß sei das Risiko, dass innerhalb des Handels ein Verdrängungswettbewerb losgetreten werde. Für einzelne Sparten, die sich keine höheren Gehälter und Löhne leisten könnten, werde es in der Folge noch schwieriger, ausreichend Personal zu finden.

Nicht bereit ist Fichtinger, an der rollierenden Inflation als Basis der Verhandlungen zu drehen, die rückwirkend für zwölf Monate gilt. Sich an bewährte Spielregeln zu halten, mache auch in harten Zeiten Sinn, meint sie. Im Vorjahr sei die Teuerung gestiegen. Dennoch habe die Gewerkschaft kein Paket im Nachhinein aufgeschnürt. "Es wäre nicht fair, mitten im Rennen die Pferde zu wechseln."

Gewerkschaftlicher Blumenstrauß

Im Vorjahr einigten sich die Sozialpartner nach fünf Runden, die über Protestkundgebungen führten und nahezu in Streiks gegipfelt wären, auf eine durchschnittliche Erhöhung der Gehälter um 7,31 Prozent bei einer Inflationsrate von 6,9 Prozent. "Fünf vor zwölf" sei es gewesen, erinnert sich Müllauer mit Blick auf gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen.

An der traditionellen Rhetorik rund um das Feilschen um Einkommen spart er auch heuer nicht. Der "gewerkschaftliche Blumenstrauß" sei für diesen Herbst bereits gebunden, sollte sich das Angebot der Arbeitgeber "als Witz" erweisen. "Das Weihnachtsgeschäft könnte heiß werden." (Verena Kainrath, 19.10.2023)