Eine 13-Jährige will beobachtet haben, wie ein Mädchen in ein Auto gezerrt wurde. Nach ergebnisloser Fahndung und ausgebliebener Vermisstenanzeige gab die Polizei weitgehend Entwarnung

Die Fahndung verlief vorerst ergebnislos. IMAGO/Panthermedia

Ohlsdorf – Im Fall einer mutmaßlichen Kindesentführung in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) am späten Donnerstagnachmittag hat die Polizei Freitagfrüh weitgehend Entwarnung gegeben. Man gehe davon aus, dass nichts dahinter sein dürfte, allerdings werden noch weitere Ermittlungen geführt, hieß es auf Anfrage.

Eine 13-Jährige will beobachtet haben, wie ein rund zwölfjähriges Mädchen in einen weißen Kastenwagen gezerrt wurde. Zwei Männer mit Tätowierungen sollen das Kind in das Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen gezogen haben. Die Schülerin will die mutmaßliche Entführung von daheim aus beobachtet haben. Sie war mit ihrer sechsjährigen Schwester allein zu Hause. Als der Kastenwagen weggefahren war, rief sie ihre Mutter an, die daraufhin den Notruf wählte.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei blieb vorerst ergebnislos. Außerdem ist bei der Polizei keine Anzeige wegen eines vermissten Kindes eingegangen. Freitagfrüh ging man davon aus, dass es keine Entführung gegeben haben dürfte. (APA, 19.10.2023)