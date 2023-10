Elf Erdölminister wurden bei dem Terroranschlag 1975 in Wien als Geiseln genommen. REUTERS/DADO RUVIC

Der spektakulärste Terroranschlag, der in Österreich je stattgefunden hat, war die Geiselnahme im Hauptquartier der Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) im Dezember 1975 in Wien. Ein sechsköpfiges internationales Terrorkommando nahm 62 Geiseln, darunter elf Erdölminister. Ein österreichischer Polizist und zwei Mitarbeiter von Opec-Staaten wurden getötet, nach einem Tag die Minister und zahlreiche Geiseln nach Algerien ausgeflogen.



Der Anschlag war für die österreichischen Behörden eine Blamage, die Polizei war völlig unvorbereitet. Der Höhepunkt der Peinlichkeit war der Handschlag, mit dem Innenminister Otto Rösch den Anführer der Terroristen, den Venezolaner Ilich Ramírez Sánchez, genannt Carlos, der Schakal, am Flughafen verabschiedete. Das Bild davon ging um die Welt und ist vielen bis heute in Erinnerung. (Eric Frey, 20.10.2023)