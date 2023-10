Auf den ersten Blick sieht hier alles aus wie in einer stinknormalen, kleinen Wohnung: Wohnküche mit Sofa, Badezimmer mit WC, sogar einen Balkon gibt es. Doch schon nach kurzer Zeit fragt man sich: Wo ist das Schlafzimmer? Tatsächlich gibt es sogar zwei davon in dieser 35 Quadratmeter kleinen Wohnung, sie sind beide versteckt im Einbauschrank.

Zwei Schlafzimmer im Wandschrank

Zwei Schlafzimmer im Wandschrank - das 35 Quadratmeter große Apartment, entworfen von Llabb Architecture. NEVER TOO SMALL

Entworfen hat das Apartment in der italienischen Stadt Deiva Marina nahe der Cinque Terre das Architekturbüro Llabb aus Genua. In der Mitte des Einbauschranks öffnen sich zwei Türen in das größere der beiden Schlafzimmer, links daneben führen drei kleine Stufen zu einer weiteren Tür und hinauf auf eine Plattform, auf der sich wiederum ein Doppelbett befindet. Die beiden Schlafzimmer liegen also übereinander und nutzen so ideal den Raum bis zur Decke – ein Stockbett, aber voneinander getrennt in zwei separaten Räumen.

Kreativität wie diese gibt es nicht nur in Ligurien, auf der ganzen Welt werden professionelle und Amateurplaner einfallsreich, wenn es darum geht, das meiste aus wenig Platz herauszuholen. Während manche Freude am Entwerfen haben und sich sogar Innenarchitekten leisten können, haben andere keine Wahl. Die steigenden Wohnkosten führen dazu, dass Wohnraum immer kleiner werden muss, weil er anders für viele schlichtweg nicht mehr leistbar ist.

Unabhängig vom Budget gibt es für wenig Raum viele Tipps und Tricks, den Raum größer wirken zu lassen. Welche das sind, weiß die Architektin Ania Korotarz vom Büro Color Coordinated. Sie rät, sich vorab die drei wichtigsten Bedürfnisse zu überlegen: "Am besten schreibt man sieben Tage lang auf, was man heute von der Wohnung gebraucht hat." Darauf sollte man sich dann beim Einrichten konzentrieren.

Ausreichend Stauraum

Gerade bei wenig Platz sei das Thema Stauraum essenziell, weiß auch der Innenarchitekt Wolfgang Stempfer von "Der gute Plan", der selbst bereits auf 29 Quadratmetern gelebt hat. Auch wenn der Raum begrenzt ist, müssten schließlich irgendwo ein Staubsauger und eine Waschmaschine unterkommen.

Auf wenig Platz zwei Zimmer unterzubringen ist eine Herausforderung, es muss aber auch nicht unbedingt ein Klappbett sein. Eine Nische könne etwa durch einen Schrank abgetrennt werden, sagt Stempfer. Dazu rät auch Korotarz: "Eine eigene, private Ecke sollte es geben, wo es auch kein Problem ist, wenn das Bett mal nicht gemacht ist, sollte Besuch kommen."

Tendenziell kann es von Vorteil sein, auf wuchtige, freistehende Möbel – abgesehen von Esstisch und Stühlen – möglichst zu verzichten. Laut Korotarz gibt es hier aber keine Regeln, die auf alle kleine Wohnungen angewandt werden können. "Wer die meiste Zeit auf dem Sofa verbringt, kann sich auch ein großes anschaffen, das diesem Bedürfnis gerecht wird."

Der Grundriss ist alles, wenn es um kleine Wohnungen geht. Im Idealfall denken Architektinnen und Architekten schon bei der Planung die Einrichtung mit. Dann passen Schränke perfekt in Nischen. Denn Stauraum ist bei wenig Platz die halbe Miete. Grafik: STANDARD/Oana Rotariu

Beim Thema Farben sind sich die Expertin und der Experte einig. Ob sie erlaubt oder eher kontraproduktiv sind, hängt nicht unbedingt von der Größe einer Wohnung ab, sondern von ihrer Lage. Korotarz: "Mutige Farbakzente sind erlaubt und vermitteln Gemütlichkeit, auch wenn die Angst davor oft groß ist. In weißen Schachteln fühlt sich niemand wohl, sie vermitteln schnell einen kühlen Eindruck."

Optisch ruhiger ist es aber auf jeden Fall, wenn weniger Dinge herumliegen und Schränke geschlossen sind. "Je weniger ich sehe, desto größer wirkt der Raum. Alles sollte deshalb einen fixen Platz haben", sagt Korotarz. Sind die Kosten ein Thema, kann laut Stempfer auch mit Vorhängen gearbeitet werden. Der Einsatz von Spiegeln kann wiederum Räume optisch vergrößern, sie sollten aber bis an die Decke reichen.

Perfekte Nischen

Letztlich kommt es vor allem auf den Grundriss an. Im Idealfall wird die Einrichtung schon in der Planung von Architektinnen und Architekten mitgedacht. "Etwa indem Türen so gesetzt werden, dass dahinter Wandnischen entstehen, die genau so tief sind wie ein durchschnittlicher Schrank."

Und insgesamt gilt, sagt Korotarz: Wenn möglich, sollte eine kleine Wohnung lieber anfangs einmal mit guter Beratung von Expertinnen und eventuell der Arbeit von Tischlern eingerichtet werden – und "nicht alle drei Jahre mit neuen Möbeln von Ikea." (Bernadette Redl, 21.10.2023)