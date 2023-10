Die USA testen die vierbeinigen Roboter, die speziell in urbanen Bereichen eingesetzt werden sollen

Der Aufsatz ermöglicht es, verschiedene Waffensysteme auf der Ziege zu montieren. US Militär/Youtube

Ein neues Video der US-Armee zeigt einen kleinen vierbeinigen Roboter, der einen M72-Raketenwerfer auf dem Rücken trägt. Damit will man im Robotik-Rüstungskrieg mit China und Russland, die ebenfalls an solchen nichtmenschlichen Kampfmaschinen bauen, Boden gutmachen. Eingesetzt werden soll der Roboterhund vor allem in urbanen, schlecht einsehbaren Gegenden. Auch gegen gepanzerte Feinde soll die neue Waffe aufgrund der unterschiedlichen Ausrüstungsmöglichkeiten sehr effektiv sein.

Ziege oder Hund

Die Basis für den neuen US-Roboter soll laut "The War Zone" der chinesische Unitree Go1 sein, den man sogar auf der US-Website von Amazon bereits kaufen kann. Je nach Ausstattung zahlt man hier zwischen 2.700 und 3.500 Dollar. Die kommerzielle Variante wirbt damit, dass der Roboter tanzen, sich rollen und Gegenständen ausweichen kann.

Warum im aktuellen Video der US-Marines von einer "Goat" (Ziege) gesprochen wird und nicht mehr von dem bisher verwendeten Wort Hund, lässt sich nur erahnen. Die einzig logische Erklärung wäre wohl, die Wurzeln der Technologie zu verschleiern.

U.S. Marines test fire the M72 LAW with a Robotic Goat

Military Video

Zu Boden und in der Luft

Ausgestattet ist die Militärversion mit einer nach vorne gerichteten Gopro-Kamera. Auf dem Rücken befindet sich die Halterung für mögliche Waffen wie eben den M72. Diverse Befestigungen ermöglichen das zusätzliche Anbringen von Kameras, Ziellasern und anderer für den Krieg sinnvoller Technik. Ziel des Systems ist es, Menschen im Kriegsgebiet durch Roboter zu ersetzen. Während der am Steuer sitzende Marine hinter schützenden Wänden wartet, kann der Roboter in Richtung Feind gehen und diesen auch angreifen.

Der Trend ist natürlich nicht neu. Seit Jahren zeigen die Großmächte stolz auf diversen Waffenmessen ihre technischen Errungenschaften. Bisher sind solche Roboter nachgewiesenermaßen aber primär für Erkundungsmissionen eingesetzt worden. Sehr wohl als Kriegsgerät eingesetzt werden schon Kampf- und Selbstzerstörungsdrohnen, zuletzt auch gesehen in der Ukraine oder im Krieg zwischen Israel und Gaza. (red, 20.10.2023)