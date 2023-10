An der ägyptischen Grenze warten nach einer ersten Übereinkunft mit Israel Lkws mit Hilfsgütern auf grünes Licht. Gerade einmal zwanzig sollen die Grenze am Freitag passieren dürfen, doch nicht einmal das ist gewiss

Hunderte Lkws mit Hilfsgütern für Menschen im Gazastreifen warten auf der ägyptischen Seite des Rafah-Grenzübergangs. REUTERS/STRINGER

Dass Israel eingewilligt hat, vor der angekündigten Bodenoffensive humanitäre Hilfe in den belagerten Gazastreifen zu lassen, wird als Verhandlungserfolg von US-Präsident Joe Biden verbucht. Doch noch ist es nicht so weit.

Freitagvormittag standen mehr als hundert mit Hilfsgütern beladene Lastwagen immer noch am Grenzübergang Schlange. In einem ersten Schritt sollten am Freitag 20 Lkws den einzigen ägyptischen – und damit nicht von Israel kontrollierten – Grenzübergang passieren dürfen, so die Einigung. Weitere sollen folgen. Doch ob es am Freitag noch zu ersten Hilfslieferungen kommt, ist äußert ungewiss. Denn Israel, die Uno und Ägypten ringen noch in Verhandlungen über die Bedingungen für die humanitären Transporte.

Uno-Generalsekretär in Rafah

Israel hatte nach den Terrorangriffen der Hamas vor knapp zwei Wochen eine Totalblockade des Küstenstreifens beschlossen. Der Einfuhrstopp für Wasser, Strom und Lebensmittel wurde auch mit Luftangriffen auf den für die Menschen im Gazastreifen lebenswichtigen Rafah-Übergang durchgesetzt. Ägypten schloss seinerseits den Übergang aus Sicherheitsgründen und offenbar aus Angst vor einer Fluchtwelle.

Nachdem US-Außenminister Antony Blinken neun Stunden damit verbracht haben soll, den israelischen Premier Benjamin Netantjahu zum Einlenken zu bewegen, wurde am Mittwoch dann eine Einigung zur Aufnahme von Hilfslieferungen verkündet.

Ägypten erteilte den Auftrag, die massiven Betonblöcke, die den Grenzübergang auf ägyptischer Seite seit gut einer Woche versperren, wieder zu entfernen. Zudem berichteten Medien von Reparaturarbeiten an den durch israelische Luftschläge beschädigten Straßen vor einer Öffnung.

Doch damit ist der Weg für die Hilfslieferungen noch nicht frei: Der neue US-Sondergesandte für humanitäre Fragen im Nahen Osten, David Satterfield, verhandle noch mit Israel und Ägypten über die genauen Modalitäten, erklärte das US-Außenministerium am Freitag. Israel verlangt offenbar weitere Garantien, dass die Hilfsgüter nicht in die Hände der Hamas fallen. Auch Jens Laerke, ein Sprecher des Büros der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe (Ocha), bestätigte am Freitag anhaltende "fortgeschrittene Verhandlungen". Er ging von einer ersten Lieferung am "nächsten Tag oder so" aus.

Indes forderte Uno-Generalsekretär António Guterres, der am Freitag die ägyptische Seite des Grenzübergangs Rafah besichtigte, dazu auf, rasch eine Lösung zu finden, sodass künftig täglich zahlreiche Lastwägen rasch kontrolliert werden und dann nach Gaza fahren können. "Wir arbeiten aktiv mit allen Parteien daran", sagte Guterres.

Guterres inspiziert am Flughafen in Ägypten einen Container mit Palästinenserhilfen. REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH

NGOs: Nur Tropfen auf den heißen Stein

Die Lage im Gazastreifen ist dramatisch: Angesichts der anhaltenden israelischen Luftangriffe und des Evakuierungsbefehls vor der bevorstehenden Bodenoffensive haben rund die Hälften der 2,3 Millionen Bewohner des Gazastreifens ihre Bleibe verloren. Die Menschen berichten von katastrophalen Zuständen: Lebensmittel, Wasser, Treibstoff und Medikamente werden knapp.

Die Uno und Hilfsorganisationen drängen seit Tagen auf rasche humanitäre Hilfe. Sie haben die Einigung bezüglich eines humanitären Korridors für Hilfsgüter begrüßt. Kritisiert wird jedoch, dass neben den Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten kein Treibstoff zu den genehmigten Hilfsgütern gehört.

So forderte der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dass Israel Sprit zur Einigung dazunehme. Er hoffe zudem weiterhin, dass der Rafah-Übergang noch am Freitag geöffnet werde. Zahlreiche NGOs kritisierten jedoch, dass die zwanzig Lastwagen bei einer Bevölkerung von mehr als zwei Millionen Menschen nur ein "Tropfen auf den heißen Stein" und bei weitem nicht genug seien. (Flora Mory, 20.10.2023)